NISSAN LEAF : BAISSE DE TARIF SUR TOUTE LA GAMME, DE 1 000 € à 2 000 €

Plus de dix années de succès ont permis aux deux générations de LEAF de convaincre plus de 500 000 acheteurs dans le monde, dont un tiers en Europe et plus de 30 000 en France. Pour perpétuer cette belle histoire de la pionnière du marché, et rendre la mobilité 100% électrique toujours plus accessible, Nissan diminue une nouvelle fois le prix de la Nissan LEAF. Sur toute la gamme, sans exception.

Chaque version et les deux groupes motopropulseurs – Nissan LEAF 150 ch. 40 kWh et Nissan LEAF e+ 217 ch. 62 kWh bénéficient d’une baisse de prix à compter du 1er mai 2021. Le tarif des finitions les plus vendues diminue de 2 000 € : il s’agit des versions Acenta, qui représente plus de la moitié des ventes en France, et Business, dédiée aux clients professionnels. Toutes les autres versions bénéficient d’une baisse de prix catalogue de 1 000 €.

Hors bonus et batterie incluse, la Nissan LEAF est donc désormais accessible à partir de 32 900 €. Soit 25 900 € bonus écologique déduit, et même 20 900 € en déduisant la prime à la conversion.

Et avec ses 217 ch. et sa batterie de 62 kWh permettant 385 km d’autonomie mixte WLTP, la Nissan LEAF e+ Acenta est accessible à partir de 38 300 € hors bonus. Soit 31 300 € bonus écologique déduit et même 26 300 € en déduisant la prime à la conversion.

Depuis début 2021, la gamme Nissan LEAF a été élargie et a bénéficié de nouveaux équipements technologiques et de confort.

L’ergonomie est optimisée grâce au volant désormais ajustable en hauteur et en profondeur.

Pour 2021, la Nissan LEAF est devenue l’un des véhicules Nissan les plus connectés. L’application pour smartphone NissanConnect Services va plus loin avec de nouvelles fonctionnalités : verrouillage/déverrouillage des portes à distance, autonomie et état de charge sont notamment au programme. Et les clients pourront également recevoir une alerte si le véhicule sort d’une zone ou dépasse une vitesse prédéfinie.

Et pour toujours plus de connectivité pour les passagers, un hotspot wifi est installé à bord, accessible via un abonnement.