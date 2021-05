COFFIM et MEININGER conçoivent un hôtel au concept innovant de 574 lits

C’est un produit « sur-mesure » que COFFIM s’apprête à livrer à MEININGER au 25-27 rue de Forbin, au sein du quartier de la Joliette, dans le 2e arrondissement de Marseille. « Sur-mesure » car le bâtiment, conçu par le cabinet Tangram Architecte, accueillera un établissement au concept innovant – mi-hôtel, mi-auberge de jeunesse – déjà déployé par le groupe MEININGER à Paris, Lyon et Bordeaux.

D’une surface de 6 860 m2, l’actif en R+6, acquis en Vefa par BNP Paribas REIM en 2020, pour le compte de la SCPI Accimmo Pierre, développera 194 chambres (112 chambres multi-lits, 82 en formule classique), soit un total de 574 lits.

Ces chambres de 16 à 27 m2, dont la décoration a été confiée à l’architecte d’intérieur Karawitz, comprendront 2 à 6 places de couchage. Elles seront équipées de bureaux, télévisions et autres armoires de rangement individuelles, sélectionnées en amont par le groupe hôtelier, qui exploitera les lieux.

Un travail en commun pour répondre à un cahier des charges très précis



Cette variété d’espaces a poussé COFFIM, Maître d’Ouvrage du projet, et MEININGER à travailler main dans la main afin de répondre à un cahier des charges très précis, lié notamment à une hauteur sous plafond de 2,70 mètres permettant d’accueillir des lits superposés au sein des 112 chambres multi-lits (60 de 3 couchages, 42 de 4 couchages et 10 de 6 couchages).

« Par essence, COFFIM est un promoteur très investi sur les thématiques des résidences services et de l’hôtellerie », déclare Thibault Dutreix, Directeur Général de COFFIM. « En intégrant le concept innovant MEININGER, COFFIM prouve son expertise pour concevoir et réaliser un programme qui se positionne sur le segment des hôtels hybrides. Ce projet porte la marque des convictions de notre groupe, tourné vers les nouvelles formes de l’hôtellerie et l’évolution des usages ».



Certifié HQE niveau excellent et répondant à des exigences acoustiques élevées, l’établissement hôtelier, qui voit le jour au cœur du périmètre d’Euroméditerranée, bénéficiera de vues sur la cathédrale de La Major et sur le port de Marseille. Il accueillera de nombreux espaces partagés (bar, cuisine en libre-service, salle de détente avec billard et baby-foot, laverie, jardin, terrain de pétanque, etc.).

Un concept d’hôtellerie hybride en vogue



Ces espaces sont fidèles au concept innovant proposé par l’hôtelier, qui s’adresse à de jeunes touristes, à des voyageurs d’affaires, à des groupes scolaires ou encore à des familles, susceptibles de louer une chambre à la journée ou un simple lit. Un concept, déjà populaire en Islande et en Grèce, qui repose sur l’alliance du service et du confort d’un hôtel économique international, avec un aménagement pensé comme une auberge de jeunesse nouvelle génération.

« Nous sommes fiers d’étendre la présence de MEININGER en France. Depuis l’arrivée de la Covid-19, nous avons été en mesure de faire évoluer nos priorités, tout en maintenant notre développement grâce à notre programme d’ouverture. Marseille est le quatrième site français de MEININGER depuis 2019 après des ouvertures à Paris, Lyon et Bordeaux », déclare Doros Theodorou, Chief Commercial Officer de MEININGER HOTELS. Il ajoute : « le concept d’hôtel hybride du groupe s’adresse à une cible large, des touristes aux familles en passant par les voyageurs d’affaires et les groupes scolaires. La structure flexible de nos chambres, allant de 2 à 6 lits, compense la volatilité du marché et permet une efficacité opérationnelle maximisée en période de pointe. À l’avenir, nous visons à étendre encore davantage ce concept d’accueil à succès à travers l’Europe ».