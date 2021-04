« Way to Zero » : Volkswagen présente sa feuille de route pour une mobilité climatiquement neutre

À l’occasion de la première Convention « Way to Zero », Volkswagen a communiqué les détails de son plan de décarbonisation destiné à l’entreprise et à ses produits. L’entreprise a l’intention d’atteindre la neutralité carbone nette d’ici 2050 au plus tard. Une nouvelle étape intermédiaire a également été fixée avec la réduction ciblée de 40% des émissions de CO 2 par véhicule en Europe d’ici 2030, ce qui représente une hausse majeure par rapport à l’objectif de 30% du Groupe (valeur de référence : 2018). Une Volkswagen émettrait en moyenne environ 17 tonnes de dioxyde de carbone en moins. Outre l’accélération de la transition vers l’électro-mobilité, la production (y compris la chaîne d’approvisionnement) et le fonctionnement des véhicules électriques devraient atteindre la neutralité carbone nette. Sans oublier le recyclage systématique des batteries haute tension des anciens véhicules électriques.

« Volkswagen est synonyme d’électro-mobilité durable pour tous. Sur la voie de « Way to Zero », nous mettons l’environnement au cœur de toutes nos activités, note Ralf Brandstätter, Président du Directoire de Volkswagen. Notre grande offensive électrique n’est qu’un début. Nous avons adopté une approche holistique de la décarbonisation : sur toute la durée de vie, de la production jusqu’au recyclage. Nous sommes également le premier constructeur automobile à soutenir le développement des énergies renouvelables à l’échelle industrielle. »



Volkswagen soutient la construction de parcs éoliens et de centrales solaires



Pour réussir à atteindre une électro-mobilité neutre en carbone, il est crucial de pouvoir charger les véhicules avec de l’électricité générée intégralement à partir de sources renouvelables. Cette évolution, à elle seule, réduirait les émissions de CO 2 de près de moitié par rapport au mix électrique standard de l’Union Européenne. Aujourd’hui déjà, Volkswagen offre à ses clients de l’électricité verte pour charger leur véhicule, que ce soit à domicile (Volkswagen Naturstrom) ou sur la route (bornes de recharge IONITY, etc.). L’entreprise va maintenant encore plus loin. Volkswagen est le premier constructeur automobile à soutenir directement le développement de l’énergie renouvelable à grande échelle. C’est ainsi que de nouveaux parcs éoliens et centrales solaires vont être construits dans plusieurs régions d’Europe d’ici 2025.



Des contrats portant sur les premiers projets ont déjà été signés avec le fournisseur d’électricité RWE. En Allemagne, Volkswagen soutient la construction d’une centrale solaire d’une capacité totale de 170 millions de kilowattheures par an. La centrale sera achevée à Tramm-Göthen, dans le nord-est de l’Allemagne, d’ici fin 2021 et sera construite sans aucune subvention de l’État. Avec ses 420 000 modules solaires, elle deviendra le plus grand projet solaire indépendant d’Allemagne.



Ensemble, tous ces projets devraient générer environ 7 TWh d’électricité verte supplémentaire d’ici 2025. La quantité d’électricité renouvelable injectée sur le réseau augmentera parallèlement au nombre de véhicules ID. Volkswagen améliore ainsi l’empreinte climatique de la famille ID. tout en posant les bases d’une utilisation neutre en carbone (nette) de sa flotte électrique.



Production et chaîne d’approvisionnement vertes



Outre l’utilisation verte de ses véhicules, Volkswagen travaille à la décarbonisation de la production et de la chaîne d’approvisionnement. Aujourd’hui déjà, l’électricité utilisée sur tous les sites de production européens de la marque provient de sources renouvelables. Le pionnier dans ce domaine est l’usine de véhicules électriques de Zwickau qui produit la famille ID. À compter de 2030, toutes les usines du monde, en dehors des usines chinoises, fonctionneront entièrement à l’électricité verte. À l’avenir, les plus gros générateurs d’émissions de CO 2 de la chaîne d’approvisionnement seront systématiquement identifiés et réduits. Le modèle utilisé pour cela est la production des cellules de batterie destinées à l’ID.3 et à l’ID.4, qui utilise déjà exclusivement de l’électricité verte et possède donc une empreinte carbone considérablement améliorée.



Dès cette année, Volkswagen utilisera d’autres composants durables dans ses véhicules ID., notamment des boîtiers de batterie et des jantes en aluminium vert ainsi que des pneus issus d’une production à faibles émissions. Plus de 10 composants nous permettront d’améliorer l’empreinte carbone de la famille ID. d’environ 2 tonnes par véhicule dans les années à venir. En ce qui concerne les projets de nouveaux véhicules, Volkswagen fera des émissions de CO 2 un critère clé de l’attribution des contrats aux fournisseurs. De la même manière, l’entreprise a l’intention de travailler avec ses fournisseurs à l’amélioration progressive de leur empreinte carbone afin de garantir la durabilité de sa chaîne d’approvisionnement. L’entreprise a également adopté une stratégie de décarbonisation au niveau de la production interne de composants de Volkswagen Group Components. Les gigafactories de production de cellules de batterie, annoncées lors de la journée Power Day, seront ainsi alimentées exclusivement à l’électricité verte.



Le recyclage systématique des batteries, qui permettra à l’avenir de réutiliser plus de 90% des matières premières, vise à apporter une contribution supplémentaire à la réduction des émissions de CO 2 . L’objectif est de constituer une boucle fermée pour la batterie et ses matières premières, que l’entreprise aura à sa disposition dans l’ensemble du Groupe. Volkswagen Group Components gère déjà une première installation de recyclage à Salzgitter.



Accélération de l’offensive électrique



Au cœur de l’initiative « Way to Zero » se trouve la nouvelle stratégie ACCELERATE de Volkswagen qui a pour but d’accélérer le rythme de l’offensive électrique. À terme, elle conduira à l’électrification intégrale de la flotte des nouveaux véhicules. D’ici 2030, au moins 70% de toutes les ventes unitaires de Volkswagen en Europe seront des véhicules 100% électriques, soit plus d’un million de véhicules. Volkswagen dépassera ainsi largement les exigences du Pacte Vert de l’Europe. En Amérique du Nord et en Chine, la part des véhicules électriques devrait atteindre au moins 50% des ventes. Volkswagen lancera également au moins un nouveau véhicule électrique chaque année. La veille de la Convention, Volkswagen a présenté l’ID.4 GTX, le prochain modèle de la famille ID. 100% électrique.



Convention « Way to Zero » pour un dialogue ouvert avec le gouvernement, l’industrie et la société



« Way to Zero », notre feuille de route pour une protection efficace du climat, est assortie d’objectifs clairs et ambitieux. Nous assumons notre responsabilité vis-à-vis de l’environnement. L’initiative « Way to Zero » nous apportera un véritable avantage compétitif. À l’avenir, les salariés, les clients et les investisseurs donneront la préférence aux entreprises qui placent leur responsabilité sociale et environnementale au cœur de leur activité.



La durabilité deviendra donc un facteur crucial de réussite pour les entreprises, explique Ralf Brandstätter. Volkswagen ne peut toutefois pas assumer seule la décarbonisation de la mobilité. Le gouvernement, l’industrie et la société doivent s’unir pour développer de nouvelles idées et faire des investissements courageux. »



Avec la Convention « Way to Zero », Volkswagen espère encourager un dialogue ouvert avec le gouvernement, l’industrie et la société. Organisé sur une journée, l’événement (entièrement virtuel cette année en raison de la pandémie de coronavirus) a rassemblé plus de 20 intervenants issus de partis politiques, d’ONG, d’institutions scientifiques et d’autres entreprises ainsi que des représentants de Volkswagen.