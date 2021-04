Menus, besoins nutritionnels… Les repas végétariens dans les cantines françaises sont-ils vraiment adaptés pour nos enfants ?

Depuis toujours, Alpina Savoie est engagé auprès de la restauration collective et plus particulièrement des cantines scolaires. Le plus ancien semoulier pastier de France ne cesse de se renouveler pour proposer des produits bons, sains et pratiques pour accompagner les équipes dans la préparation de recettes inédites et savoureuses. C’est ainsi qu’en 2017, Alpina Savoie innovait en lançant Les Astucieuses, les premières pâtes qui se préparent sans cuisson, en réhydratation à froid directement en bac gastro. Deux ans plus tard, les Astucieuses Mix Végétal, mélangeant pâtes et légumineuses, voyaient le jour pour une offre toujours plus complète. En 2020, la gamme s’enrichit avec Les Astucieuses Bio.

Depuis 2018, pour la restauration collective, la loi Egalim a pris une grande importance. Elle fixe des objectifs aux Chefs dans leurs menus, tels que 50 % de produits durables et de qualité, dont 20 % de produits biologiques (en valeur), ou encore la mise en place d’un repas végétarien par semaine. La gamme des Astucieuses Alpina Savoie se pose donc comme une réponse concrète à ces recommandations grâce à un produit du quotidien : les pâtes.

Manon Beaud, diététicienne-nutritionniste, s’est penchée sur Les Astucieuses Mix Végétal, elle livre son analyse :

En quoi l’association féculents/légumineuses des Astucieuses Mix Végétal est-elle intéressante ?

Tout d’abord, cette association repose sur des matières premières particulièrement intéressantes : on a un blé d’une grand qualité nutritionnelle, supérieure à d’autres blés qu’on peut trouver en France. Et de bonnes légumineuses qui fournissent une énergie de qualité et permettent de satisfaire le besoin de satiété.

Si on regarde la composition des Astucieuses Mix Végétal, la répartition 1 tiers de légumineuses/2 tiers de céréales convient parfaitement au minimum requis recommandé par le GEMRCN (Groupement d’Étude des Marchés en Restauration Collective et de Nutrition). Ce Mix en lui-même est un gage de qualité, assurant une meilleure assimilation par le corps qu’un produit transformé. Il est en fait plus riche en protéines, en glucides et son indice glycémique est moins élevé.

Ce qui est intéressant avec Les Astucieuses Mix Végétal – et finalement avec l’ensemble des Astucieuses Alpina Savoie – c’est la réhydratation à froid. C’est le moyen idéal d’assurer le meilleur des rendements : on assure une cuisson juste qui elle-même assure la conservation des qualités nutritionnelles des matières premières.

Les Astucieuses Mix Végétal peuvent-ils se substituer à des protéines animales dans le cadre d’un repas complet ?

Absolument ! De par leur composition, Les Astucieuses Mix Végétal contiennent l’ensemble des acides aminés dit essentiels. Pour se substituer aux protéines animales dans le cadre d’un repas végétarien, plusieurs solutions existent dont les protéines végétales brutes, comme les lentilles ou les pois chiches.

Le point technique sur les acides aminés essentiels

Au nombre de 8, ils sont présents en totalité dans les protéines animales. Lorsque l’on regarde les protéines végétales, il y a des facteurs limitant :

– Faible en lysine pour les céréales et riche en méthionine

– Faibles en méthionine, tryptophane, cystéine : facteurs limitant, en quantités limitées dans les légumineuses

– Alors que le fer contenu dans la viande est assimilable directement par l’organisme, en légumineuses, il faut que le fer soit associé avec de la vitamine C (du jus de citron, persil frais, brocolis, etc.)

L’avantage de la réhydratation à froid sur les apports nutritionnels

Le passage au froid pendant au moins 6h des céréales à base d’amidon, comme celles présentes dans Les Astucieuses Mix Végétal, contribue à la création d’amidons résistants, qui sont des prébiotiques naturels. Ces derniers sont précurseurs pour la santé et servent notamment à faciliter l’absorption des nutriments.

Pour les enfants en pleine croissance, Les Astucieuses Mix Végétal couvrent-ils l’ensemble des besoins en protéines ?

Oui, largement ! Pour un enfant entre 6 et 11 ans, les apports quotidiens recommandés sont de 17 à 29 g de protéines en moyenne. Si on prend l’exemple des Astucieuses Mix Végétal Cœur de blé, lentilles vertes et corail, une portion apporte à elle seule 12,5 g de protéines. Ainsi inclus dans un menu complet, les apports sont parfaitement couverts.

Prenons l’exemple d’un menu que l’on pourrait servir dans une cantine scolaire pour mieux comprendre :

Pour l’entrée, je suggère de partir sur une base de crudités. Des carottes râpées agrémentées d’un trait de jus de citron ou d’un peu de persil frais. Cela permet ainsi de couvrir les apports en vitamine C nécessaires pour assimiler le fer.

En plat, je propose une salade tiède avec Les Astucieuses Mix cœur de blé duo de lentilles, agrémentée d’une vinaigrette curry coco.

Et pour finir le repas, on peut au choix soit proposer une portion de fromage comme de l’emmental qui apporterait 8,5 g de protéines, ou un yaourt (5 g de protéines).

Les Astucieuses : 100 % France, éthique et durable

Les Astucieuses sont fabriquées avec un blé dur français de haute qualité issu d’une filière éthique et respectant un cahier des charges strict.

Ce concept innovant encourage la créativité puisque Les Astucieuses sont réhydratables dans l’eau, mais également dans les jus ou bouillons. Parfait donc pour varier les goûts, les couleurs et les moments de dégustation (à froid en salade ou en dessert, à chaud en accompagnement).

Les Astucieuses : un concept innovant

Pour un service de 7 000 couverts, 4 100 litres d’eau économisés, soit l’équivalent de 68 douches* »

* Test réalisé à la cuisine centrale de Villeurbanne. Source : Engie. Pour une douche de 5min avec pommeau économique de débit 12L/min

Les Astucieuses : des gammes riches et variées

Déclinées en format de 5kg, soit l’équivalent de 83 références, Les Astucieuses Bio sont proposées en différentes références.