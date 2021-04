Rentrée 2021 : les nouveautés du Bachelor Management International de l’EM Normandie

A la rentrée 2021, l‘EM Normandie fait évoluer son Bachelor Management International (BMI) visé Bac+3. Fidèle à sa pédagogie centrée sur l‘expérience étudiante dont l‘objectif vise la réussite personnelle et professionnelle, la Business School innove en ajoutant aux éléments fondateurs de son Bachelor, plus d‘internationalisation, plus de flexibilité dans le choix du parcours et du campus avec une filière alternance à Paris et de nouvelles options/spécialisations.

Une immersion internationale accrue

Accessible en première année aux élèves de terminale et aux bacheliers sur Concours Passerelle Bachelor via Parcoursup et après un Bac+2 (sur dossier) en troisième année, le Bachelor Management International accentue sa dimension internationale avec la possibilité de réaliser l’intégralité du cursus en anglais afin d’acquérir toutes les connaissances, l’ouverture sur le monde et l’expérience nécessaires à une future carrière à l’international. La première année en anglais (en plus de la filière francophone) peut s’effectuer sur le tout nouveau campus du Havre. Cette année consacrée à l’acquisition des fondamentaux de gestion est complétée par la réalisation d’un projet associatif et d’un stage de découverte de 2 mois en entreprise.

En 2ème année, deux choix s’offrent désormais aux étudiants : réaliser le premier semestre 100% en anglais au Havre et le second en échange académique à l’international ou opter pour une année entière en échange académique à l’étranger dans l’une des quelque 45 universités partenaires de l’école qui proposent majoritairement des cours en anglais. La formation comprend par ailleurs un business challenge international sous la forme de compétitions entre équipes.

Un parcours à la carte

Dès le deuxième semestre de la première année, les étudiants post bac auront accès à un électif au choix dans chaque semestre, jusqu’au semestre 2 de la 2ème année. Ces électifs de business et de culture générale favorisent l’ouverture sociétale et disciplinaire des étudiants et renforcent leurs soft skills de communication, de jugement et de prise de décision.

En 3ème année, les étudiants peuvent repartir une année à l’étranger pour décrocher un double-diplôme en Allemagne ou en Norvège ou suivre une année à la carte en France en français et/ou en anglais. Ils/elles auront la possibilité de choisir 5 électifs parmi 10 au semestre 1, complétés par des cours en méthodologie, un projet associatif ou citoyen et des cours de langue étrangère. Ils choisiront parmi trois options au semestre 2 en anglais et/ou en français (Digital Business, Logistique, Industries de services) qu’ils complèteront par un Cloud-based business game de consolidation et un stage de perfectionnement de 3 à 6 mois.

L‘accompagnement personnalisé des étudiants renforcé avec le Parcours Carrière

L’accompagnement des jeunes dans la construction de leur projet personnel et professionnel est plus que jamais essentiel dans le contexte actuel. L’EM Normandie renforce donc son dispositif Parcours Carrière qui concerne tous les étudiants dès l’intégration et se poursuit tout au long de leur parcours et au-delà de la diplomation grâce au relai du réseau des Alumni.

En plus de séminaires intégrés à chaque année du cursus, chaque étudiant est suivi de façon personnalisée par des experts RH qui répondent à ses interrogations, guident sa réflexion et l’amènent à prendre conscience de son évolution, talents et valeurs. Ce suivi comprend du coaching individuel en face à face ou à distance, des ateliers de retours d’expériences, d’élaboration de CV et de profil LinkedIn, des simulations d’entretiens de recrutement, des tests de personnalité et du mentoring par les Alumni.

Il s’agit d’inscrire l’étudiant dans une démarche d’amélioration continue et de lui donner les clés pour se démarquer en valorisant son « offre de services » face aux recruteurs. Les étudiants bénéficient aussi de multiples occasions de rencontres avec les professionnels : workshops métiers avec des diplômés, forums stages courts, Jobdatings alternance, JobMeetups (stages longs et premier emploi) et d’une plateforme en ligne avec des tutoriels, outils, applications et des Jobboards avec des offres de stages, d’alternance et d’emploi en France et à l’international.

A propos de l‘EM Normandie

Fondée en 1871 parmi les premières grandes écoles de commerce françaises, l’EM Normandie s’est imposée comme une institution de référence dans le monde des Business Schools. Elle détient les accréditations internationales EQUIS et AACSB. Avec 5 000 étudiants et professionnels dans ses programmes de formations initiales et continues diplômantes et 20 000 membres de l’association Alumni EM Normandie à travers le monde, l’école est implantée sur cinq campus, à Caen, Le Havre, Paris, Oxford et Dublin. L’EM Normandie forme les managers de demain, futurs gouvernants responsables préparés à la conduite du changement dans un environnement multiculturel, et elle accompagne les salariés et dirigeants d’entreprises tout au long de leur carrière. www.em-normandie.com