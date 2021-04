BMW M Design Talk : La BMW M4 Competition rencontre la BMW M4 GT3

De la production en série au modèle de course – et inversement : Dans une nouvelle vidéo, BMW M GmbH donne un aperçu du développement de la nouvelle BMW M4 GT3 de course et identifie des similitudes intéressantes entre le nouveau modèle phare de la gamme BMW M Motorsport et la BMW M4 Competition de série. Les designers et les ingénieurs du programme de développement des voitures de série et de BMW M Motorsport présentent des détails intéressants sur les deux voitures. Le BMW M Design Talk, avec Anne Forschner, Designer extérieur de la BMW M4 Competition, et Michael Scully, BMW Group Designworks Global Automotive Director, ouvre le bal.

La vidéo commence par une discussion entre Forschner et Scully sur l’élément de design le plus frappant des deux voitures : la calandre BMW. « Toutes les voitures BMW M ont un effet polarisant, ce qui signifie qu’elles ne plaisent pas nécessairement à tout le monde. Leur impact sur les gens est à la fois physique et émotionnel », dit Forschner. « La calandre conserve la forme générale du modèle de série, tandis que les surfaces intérieures ont été ouvertes et répondent aux besoins de refroidissement accrus du moteur de course de la M4 GT3″, explique Scully. La BMW M4 GT3 – qui est actuellement dans sa dernière année de développement – a été conçue pour aider les équipes BMW M Motorsport à se battre pour des victoires et des titres dans le monde entier à partir de 2022. Scully poursuit : « Les feux d’angle avant ajoutés à la M4 GT3 font référence à l’emplacement du rideau d’air de la voiture de série et donnent une identité et une structure visuelle à une partie aérodynamique essentielle de la voiture de course. Leur forme en boomerang imite l’ombre naturelle des surfaces de la face avant de la voiture de série, et complète la visibilité nocturne à haute vitesse pendant les courses d’endurance ».

Vu de côté, il est évident que la voiture de course adopte la même palette d’éléments de design que la voiture de série pour définir le profil de la carrosserie : une « ligne de caractère » est créée à partir du détail de l’aile avant (au niveau de la partie inférieure de la carrosserie), elle s’étend vers le haut.

Le toit, avec ses deux ailettes longitudinales, et la lunette arrière fortement inclinée sont également de forme identique sur la BMW M4 Competition et la BMW M4 GT3. Ces éléments permettent un flux d’air idéal vers l’aileron arrière de la voiture de course.

Les plus grandes différences entre les deux voitures se trouvent peut-être à l’arrière. « L’arrière de la BMW M4 GT3 est familier à certains endroits, mais à d’autres, il semble très différent », explique Anne Forschner. « La voiture de course est plus large de 75 millimètres de chaque côté, mais nous avons conservé les feux arrière de la voiture de série et le contour arrière du couvercle de coffre est également le même », ajoute Michael Scully.

Forschner souligne les nombreuses similitudes du duo, qui donnent déjà au modèle de série un aspect très sportif et constituent une excellente base pour la version de course, et qui reflètent clairement la manière dont les deux voitures ont été développées : « De la route à la piste de course et de la piste de course à la route ». Quant à Scully, il ne tarit pas d’éloges à l’égard de ses collègues de la production en série. « Le modèle de série de la BMW M4 Competition représente une base merveilleuse sur laquelle on peut créer une voiture de course. Il comporte des éléments caractéristiques et une configuration axée sur la performance et l’efficacité. »

Dans quelques semaines, une deuxième vidéo se concentrera sur le cœur commun des deux voitures. Marcus Engelke, chef de projet groupe motopropulseur de la BMW M4, et Ulrich Schulz, responsable de la conception du groupe motopropulseur chez BMW Motorsport, y parleront du moteur six cylindres en ligne doté de la technologie M TwinPower Turbo, qui a été conçu dès le départ pour les voitures de route comme pour les machines de piste.