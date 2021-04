Project1Hour : le Groupe Volkswagen et ses 660 000 employés lancent la plus grande campagne de protection du climat de l’histoire de l’entreprise

De Chattanooga à Beijing, d’Audi à Volkswagen Véhicules Utilitaires : à l’approche de la Journée de la Terre le 22 avril, les 12 marques du Groupe Volkswagen et leurs 660 000 employés se préparent à faire une déclaration forte. À l’occasion de l’initiative #Project1Hour, ils interrompront le travail pendant une heure pour se sensibiliser ensemble à la protection du climat et concevoir des améliorations concrètes.

Le Groupe Volkswagen s’est clairement engagé en faveur de l’Accord de Paris sur le climat. L’entreprise souhaite atteindre un bilan carbone neutre d’ici 2050. Pour cela, Volkswagen met l’accent sur l’électrification de ses produits et sur la réduction du CO 2 de la chaîne d’approvisionnement jusqu’au recyclage.

Mais la protection du climat dépend également des contributions individuelles. C’est pourquoi, dans le monde entier, les employés du Groupe Volkswagen vont arrêter le travail pendant une heure à l’occasion de la Journée de la Terre pour recevoir des informations sur le climat mondial, calculer leur propre empreinte carbone et décider des mesures de protection du climat qu’ils prendront personnellement.

Herbert Diess, Président du Directoire du Groupe Volkswagen, explique l’idée qui sous-tend l’initiative #Project1Hour. « Avec sa stratégie et la conception de son portefeuille de produits, Volkswagen s’est clairement engagée en faveur de la protection du climat, indique-t-il. En tant qu’entreprise, nous faisons des progrès substantiels vers notre objectif qui est d’offrir une mobilité totalement neutre en CO 2 d’ici 2050 au plus tard. Il existe encore de nombreuses possibilités d’illustrer notre stratégie d’entreprise et d’accélérer la réduction du CO 2 , que ce soit au niveau des processus internes, de nos nombreuses unités organisationnelles et des comportements individuels. Avec l’initiative #Project1Hour, nos 660 000 employés vont prendre le temps de réfléchir à ce qu’ils peuvent faire pour agir en faveur de la protection du climat dans leur environnement. J’espère recevoir de nombreuses suggestions de la part de nos sites du monde entier pour continuer à accélérer nos activités de protection du climat. »

Le Président du Comité d’Entreprise, Bernd Osterloh, prendra également une heure de son temps le 22 avril pour calculer sa propre empreinte carbone et soutenir l’initiative #Project1Hour. « Nous n’avons qu’une seule Terre, explique-t-il. Il nous revient de la protéger, pour nous-mêmes et pour les générations à venir. C’est pourquoi, le 22 avril, nous sommes invités à nous impliquer encore plus intensément. Seule la solidarité nous permettra d’atteindre le développement durable et de protéger le climat. Comme c’est écrit dans les Principes du Groupe : « imbattables ensemble ». Pour nous, salariés de l’industrie automobile, l’engagement en faveur de l’environnement et du climat ne se limite pas à cette seule heure. C’est une question de notre rentabilité future. L’initiative #Project1Hour nous offre ainsi la possibilité de montrer toute la force de nos valeurs : avec diversité, cohésion, courage et détermination, nous pouvons faire la différence. »

« Nos 660 000 employés répartis dans le monde font probablement de cet événement la plus grande action jamais entreprise par des employés en faveur de la protection du climat dans l’histoire de l’industrie, ajoute Georg Kell, porte-parole du Conseil du Développement Durable indépendant. Mais il ne s’agit pas de vouloir être meilleurs, plus grands ou plus importants que les autres. Nous devons partir du principe que nous faisons partie d’une communauté de responsabilité mondiale. Une communauté dont chaque membre, entreprise ou individu, apporte sa contribution pour limiter les conséquences écologiques du changement climatique. »

Sur de multiples sites, l’initiative #Project1Hour est accompagnée de campagnes en tous genres. En voici quelques exemples : à l’usine Volkswagen de Wolfsburg, une grande banderole installée sur la centrale électrique et un défilé de véhicules électriques attireront l’attention sur le projet. Volkswagen South Africa a décidé de replanter le logo de la marque Volkswagen sur 45 mètres de diamètre avec des pourpiers, un arbre connu pour absorber particulièrement le CO 2 . À Martorell, Seat va arrêter les lignes d’assemblage pour l’initiative #Project1Hour. À Starachowice, les employés de MAN Bus peuvent rapporter d’anciens appareils électriques à la porte de l’usine et recevront un arbre à planter en échange. Chez Ducati, les employés discuteront avec Riccardo Valentini, expert du climat et Prix Nobel de la paix, à l’occasion d’une assemblée virtuelle.

Dans certaines usines, l’initiative #Project1Hour n’aura pas lieu le 22 avril en raison du chômage partiel, mais sera organisée à une date ultérieure.

En préparation de la journée, les employés de nombreuses marques et régions du monde ont envoyé de courtes vidéos qui seront diffusées le 22 avril sur les réseaux sociaux du Groupe pour marquer leur engagement conjoint en faveur de la protection du climat. De nombreux employés communiqueront également leurs objectifs climatiques personnels au cours de la journée, sous le hashtag #Project1Hour.