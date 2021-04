ADOPTE LE DIGITAL DEVIENT ADOPTE : LE MEDIA REFERENCE DE LA TRANSFORMATION DES PME

Fondée par Lalée Pinoncély en 2018, la plateforme ADOPTE LE DIGITAL devient aujourd’hui ADOPTE et signe un positionnement renouvelé : aller plus loin dans l’accompagnement de la transformation des PME. Avec une identité graphique et un fonctionnement repensés, le nouveau « média » Adopte souhaite montrer que sa mission va bien plus loin que l’accompagnement des PME dans leur transition digitale, mais offre aussi des solutions concrètes aux entreprises et applicables en direct sur des sujets allant des problématiques RSE aux sujets de gouvernance.

ADOPTE : DU DIGITAL A LA TRANSFORMATION GLOBALE DE L‘ENTREPRISE

C’est donc en 2018 que nait Adopte le digital, une plateforme d‘accompagnement des PME pour leur transformation digitale. Idée développée dès 2011, le souhait de Lalée Pinoncély est de sensibiliser les entreprises à ces problématiques centrales et simplifier la compréhension des enjeux liés au digital pour une approche plus efficace et plus concrète et proche du terrain. Bien que la transformation numérique soit considérée comme une évidence par les TPE/PME, la « digitalisation » n’est pas encore bien comprise : au-delà de virtualiser une activité, c’est surtout l’adapter au réel, et la doter d’outils numériques de production, de gestion, d’analyse et de communication.

Ainsi, la plateforme Adopte le Digital fait preuve de pédagogie et répertorie ces outils, les explique et en simplifie les enjeux pour les rendre abordables aux entreprises adhérentes de la plateforme. Cet outil numérique était complété par une vraie approche terrain via des évènements à forte valeur ajoutée, avec notamment une tournée nationale d’accompagnement, grâce à un bus itinérant, pour proposer coaching et rencontres aux dirigeants du pays. Plus de 1000 dirigeants se sont rencontrés en 2019 !

Mais l’aventure devait aller plus loin et s’adapter aux demandes grandissantes des entreprises. Les enjeux ne touchaient plus le seul domaine digital, mais la transformation globale de l’entreprise, et des problématiques diverses telles que la RSE, la parité, la gouvernance… Adopte le digital devient donc ADOPTE en 2021 pour répondre à cette nouvelle demande !

ADOPTE : LE TIERS DE CONFIANCE AU SERVICE DES PME

La crise sanitaire que nous connaissons depuis plus d’un an a accentué le besoin de transformation des PME, tant dans le domaine du digital que sur de nouvelles problématiques : écologie, cybersécurité, gouvernance, parité… Aujourd’hui, la transformation numérique ne suffit plus ! Demain, la performance d’une entreprise se mesurera à l’aune d’une réussite économique au service de l’humain et de son environnement plus qu’à sa simple performance financière.

ADOPTE permet donc aux entreprises d’aller plus loin dans leur transformation. C’est aujourd’hui un véritable tiers de confiance entre des experts spécialisés dans les transformations et les PME. Celles-ci sont aujourd’hui confrontées à des transformations complexes et doivent y répondre par des actes. Adopte a alors étendu son concept de simplification et de transformation numérique à une vision plus globale. A travers des ressources accessibles, concrètes et faciles à mettre en œuvre, Adopte est le média de la transformation des PME, pour adopter le monde de demain.

Adopte met également à disposition des PME un catalogue « d‘adoptés », c‘est-à-dire des dirigeants souhaitant partager expériences et conseils, qui permettent de donner des solutions concrètes pour accompagner les entreprises dans leur transformation. Adopte permet donc de faire rencontrer « l’offre et la demande » en mettant en relation des entreprises souhaitant échanger conseils et expériences, s’entraider, et évoluer vers une stratégie de performance globale.

Mais l’ambition de ce média va encore plus loin : Adopte souhaite devenir acteur de la transformation des entreprises, mais aussi les pousser et les accompagner dans leur stratégie relationnelle b-to-b, pour que leur croissance puisse prendre une toute nouvelle dimension : celle de l’influence !