Humidité à la maison : près d’un logement sur deux concerné en France

Selon une étude menée par Netatmo, 39 % des logements européens présentent des taux d’humidité trop élevés tout au long de l’année.

En France, ce chiffre s’élève à 49 % et peut atteindre 59 % en automne et 63% en été [1].

La généralisation du télétravail pousse les Français à passer de plus en plus de temps chez eux. Il est donc d’autant plus important de veiller à ménager un intérieur sain. Or, en France, près de la moitié des logements sont touchés par un excès d’humidité[2].

Pour conserver un intérieur sain, le taux d’humidité doit osciller entre 40 et 60 %. En deçà, yeux, muqueuses et voies respiratoires sont fragilisées et irritables. Au-delà, l’humidité peut endommager le logement et provoquer asthme, toux, gêne respiratoire et autres effets néfastes sur la santé.

Réguler l’humidité dans son logement

Pour lutter contre les excès et les déficits d’humidité, il convient d’adopter certains gestes faciles à mettre en place. Dans un logement trop sec (environ 17 % des foyers français sont concernés au printemps[3]), il est par exemple recommandé de baisser la température des radiateurs, d’aérer les pièces au moins deux fois par jour ou d’installer des plantes dépolluantes.

Pour les logements trop humides (entre 33 et 63 % des foyers français selon les périodes de l’année[4]), d’autres gestes peuvent être adoptés : cuisiner en couvrant les plats et en utilisant une hotte aspirante, aérer les pièces les plus humides telles que la cuisine ou la salle de bain, faire sécher son linge à l’extérieur ou dans une pièce bien aérée.

Mesurer le taux d’humidité chez soi

Si l’adoption de ces reflexes est une première étape-clé, il est également important de savoir quand l’air devient trop sec ou trop humide pour réagir avant l’apparition des effets visibles tels que la condensation ou les moisissures.

La Station Météo Netatmo permet d’améliorer quotidiennement son environnement. L’utilisateur surveille en temps réel l’humidité sur son smartphone, suit son évolution dans le temps et peut déterminer les effets positifs de ses actions. Par exemple, dès que le taux d’humidité dépasse 60 %, il reçoit une alerte sur son smartphone qui lui permet de mettre en œuvre les mesures correctives et de retrouver ainsi rapidement un environnement sain.

La Station Météo Netatmo permet en outre de contrôler l’humidité sur un temps long et d’alerter l’utilisateur dans le cas où des problèmes persisteraient. II pourra alors prendre les mesures nécessaires pour une amélioration de la situation sur le long terme (en installant par exemple un double vitrage, un ventilateur mécanique, etc.).

Outre le taux d’humidité, la Station Météo Netatmo relève également la température intérieure, la concentration en CO 2 et le niveau de bruit de la pièce. La mesure de ces quatre données permet aux utilisateurs de maintenir un environnement sain dans un espace où ils sont aujourd’hui appelés à passer de plus en plus de temps.

[1] Etude Netatmo réalisée d’après les données de minimum 1000 Stations Météo Netatmo relevées en Europe du 21 décembre 2019 au 20 décembre 2020.

[2] Ibid.

[3] Ibid.

[4] Ibid.