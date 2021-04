COFFIM renforce sa présence en Seine-Saint-Denis

Le Groupe COFFIM renforce sa présence dans le 93 grâce au développement de nombreux programmes sur le territoire de la Seine-Saint-Denis. Ces projets, destinés à l’accession libre, avec une partie de logement social, illustrent les savoir-faire pluridisciplinaires du promoteur et ses convictions en matière de développement durable, d’innovations et de mixité d’usage.

Environnement et innovation : des thématiques fondamentales et complémentaires

L’environnement est au cœur des préoccupations du promoteur, avec des programmes pensés autour de cette thématique. On retrouve ainsi le programme « Oxygène », à Montreuil, au sein duquel ont été imaginés des aménagements favorables à la biodiversité tels que des sources d’alimentation pour les insectes et les oiseaux, des refuges, ainsi que des espaces de reproduction et de nidification.

La résidence « Végétal » à Villepinte illustre également ce parti pris. Situé sur la ZAC de la Pépinière, un écoquartier bien pensé, bien équipé, respectueux de l’environnement et de ses habitants, ce projet a été imaginé pour s’inscrire parfaitement dans la philosophie du lieu. Par ailleurs, les programmes du promoteur sont fréquemment certifiés NF Habitat et NF Habitat HQE et respectent la RT 2012.

Impliqué dans la création de la ville de demain, COFFIM intègre dans chacun de ses programmes des innovations technologiques permettant de répondre aux besoins actuels et futurs de ses clients, tout en ayant conscience de l’importance de la préservation de l’environnement. Cette démarche d’innovation s’appuie notamment sur l’intégration de la technologie SmartHab dans chacune de ses résidences. Présent dans des programmes de grande ampleur tel que le bâtiment « Line » du projet « SERAP » situé porte de Bagnolet, SmartHab permet de piloter son habitation, sur place ou à distance, et de contrôler tous les équipements connectés depuis son Smartphone. Économie d’énergie, gain de temps et simplification d’utilisation des équipements, les avantages offerts par cette innovation sont nombreux.

La mixité sociale, d’usage et patrimoniale au cœur des projets portés par COFFIM



COFFIM contribue également à la dimension sociale des projets en favorisant notamment la mixité d’usage. En ce sens, le projet « SERAP », à Bagnolet – opération de requalification urbaine exemplaire qui redessine le quartier de la porte de Bagnolet – est un témoignage réussi. Avec deux résidences étudiantes s’appuyant sur une programmation mixte, des logements en accession classique, des logements sociaux et des logements en accession intermédiaire, ce programme illustre parfaitement ce savoir-faire. Idem pour le projet « Montreuil Lauriau », situé rue Gaston Lauriau, à Montreuil, qui propose des logements destinés aux personnes âgées, des logements sociaux, une crèche ainsi que des locaux d’activités modulables et décloisonnables, accueillants des ateliers/lofts.

Par ailleurs, COFFIM est attentif à la dimension patrimoniale de ses projets. Des éléments patrimoniaux, symboles d’un lieu emblématique ou porteurs d’une histoire, peuvent ainsi être conservés. À Bagnolet, le programme « Graindorge » consiste au redéveloppement du site emblématique de la manufacture de biscuits Belin, créé en 1902. COFFIM a fait le choix de préserver le caractère et l’histoire du bâtiment en conservant et en rénovant la façade principale en brique, typique des ensembles industriels du 19e siècle. Le projet « La Closerie 104 », situé à Montreuil, a également permis de renouer avec l’histoire du site. La programmation associe le développement d’une résidence neuve et la réhabilitation de deux anciennes maisons de maraîchers.

La Seine-Saint-Denis, un territoire d’avenir



COFFIM intervient dans les zones tendues, là où existent de forts besoins, à Paris intra-muros, en région parisienne et dans les grandes métropoles régionales de Lyon et de Marseille. Contribuer à l’essor d’un département tel que celui de la Seine-Saint-Denis, territoire en mouvement aux portes de Paris grâce au Grand Paris Express et à l’accueil de la plus grande des compétitions internationales – les Jeux olympiques de 2024 -, est une formidable opportunité.

Que ce soit à proximité des transports, au cœur d’un écoquartier axé sur la qualité environnementale ou sur un site porté par son histoire, les programmes immobiliers neufs du promoteur en Seine-Saint-Denis se distinguent par des savoir-faire pluridisciplinaires en matière de protection de l’environnement, d’innovation et de mixité social. Ces éléments permettent aux futurs propriétaires et utilisateurs de bénéficier de biens de qualité, pensés pour améliorer leur qualité de vie au quotidien.

Sûr de ses convictions, COFFIM a ainsi pour ambition de créer la ville de demain, à la fois intelligente et durable, tout en diminuant son impact environnemental.