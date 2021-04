MAGNUM DOUBLE CARAMEL GOLD BILLIONAIRE

LA PLUS GOURMANDE DES EXPÉRIENCES MAGNUM JAMAIS CRÉÉES

(On le dit de chaque nouvelle création Magnum®), mais cette fois-ci la réalité dépasse la narration. Le plaisir ultime prend forme sous les traits d’une coque craquante de chocolat aux reflets dorés, sublimée par des inclusions de biscuits italiens craquants, enrobant un onctueux caramel à la pointe de sel enlaçant un tourbillon vertigineux de glaces saveur noix de pécan et biscuit. Du croquant, de la générosité et de la douceur pour un moment de gourmandise en trois dimensions, à déguster avec (ou sans) modération, en bâtonnet ou dans un pot.

Fidèle aux experts chocolatiers de la maison Barry-Callebaut, Magnum® a pu créer cette délicieuse coque Magnum® Double Gold Caramel Billionaire. Fruit d’une parfaite alchimie entre un caramel, du beurre de cacao et du sucre caramélisé, ce chocolat doré sublime la signature sonore de la marque. L’iconique « crack » Magnum®, cette année, sera inouï.

A l’image de sa gamme iconique, son Magnum® Double Gold Caramel Billionaire s’aligne sur les bonnes pratiques de la marque et affiche fièrement ses engagements responsables. Les fèves de cacao sélectionnées pour sa fabrication sont certifiées Rainforest Alliance, elles sont les garantes d’une production respectueuse de l’environnement et des hommes. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter www.rainforest-alliance.org/find-certified/magnum.

La recette du Magnum® Double Gold Caramel Billionaire ne contient pas d’huile de palme ou de colorant artificiel, son incroyable teinte dorée étant obtenue uniquement par la combinaison du lait caramélisé, du sucre et du chocolat.

Le carton et film d’emballage qui protègent la glace, sont entièrement recyclables, et le batônnet de bois est issu de forêts FSC durablement gérées.

UNE CAMPAGNE INSPIRANTE POUR GOÛTER LE PLAISIR SOUS TOUTES SES DIMENSIONS

La parenthèse que nous vivons est loin d’être enchantée et nous aspirons tous à retrouver le plaisir au quotidien. En 2021, Magnum® sublime cette aspiration en élargissant sa définition du plaisir pour nous livrer un récit aux multiples dimensions.

Qui mieux qu’une grande marque pouvait effectivement nous inviter à voir plus grand ? Quel que soit notre genre, nous sommes tous ces individus qui aspirent à un monde plus libre, plus joyeux et plus inclusif. Des êtres qui, sans entraves et malgré leurs paradoxes, avancent dans la vie avec enthousiasme et hédonisme.

Dans une série de films publicitaires, Magnum® fait ainsi la part belle à cette vision du plaisir augmenté, à l’image des trois personnages de sa campagne. Le temps d’une danse étourdissante, ils se dédoublent avant de fusionner dans leurs différentes identités.