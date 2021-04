OneStock, leader européen des solutions logicielles pour le commerce unifié, ouvre son capital à Silverfleet pour accélérer son développement

L’éditeur de logiciel OneStock entame une nouvelle étape de son développement en s’associant à Silverfleet Capital, un fonds européen de premier plan.

L’année 2020 a marqué un tournant pour le pionnier des solutions d’unification des stocks et d’orchestration de commandes (Order Management System). L’essor accéléré de l’e-commerce a imposé aux enseignes de rentrer dans une logique omnicanale pour capitaliser sur les réseaux de magasins dans leur stratégie e-commerce. Les solutions logicielles d‘orchestration de commandes, click and collect, ship from store, order in store, e-reservation de Onestock se sont ainsi imposées comme une référence en Europe.

A ce jour, l’OMS OneStock est déjà utilisé par plus de 60 enseignes leaders du retail en Europe : Mano Mano, Intersport, Sergent Major, PicWic Toys, Camaïeu, Truffaut, Jules, ba&sh, Kiloutou, Wurth, Sport 2000, Orchestra, Pimkie, Darjeeling, Eram ou encore Ted Baker, Pets At Home, WhSmith, Monsoon Accessorize, et Jigsaw à l’international.

Au terme d’une année 2020 exceptionnelle, Onestock a connu une croissance de près de 50% de son chiffre d‘affaires.

Construire un leader mondial des solutions OMS

L’entrée au capital d’un investisseur international doit consolider la stratégie de croissance pour les prochaines années, et notamment donner à Onestock les moyens d’accentuer son avance technologique et de renforcer sa présence à l’international.

« Nous sommes ravis de l‘entrée de Silverfleet à notre capital. Cette opération vient concrétiser une importante étape pour OneStock qui a su imposer son savoir-faire en quelques années pour devenir incontournable. Nous nous réjouissons à l‘idée de nous associer à ce fonds international qui a su comprendre notre vision et sera un allié précieux dans les prochaines étapes de notre développement », se félicite Romulus GRIGORAS, co-fondateur et CEO de OneStock.

« OneStock est une formidable success story avec une proposition de valeur unique. Sa capacité à répondre au plus près aux besoins de ses clients, associée à l’agilité et aux spécifications techniques élevées de sa solution, lui confèrent une position unique pour consolider et développer sa position de leader du marché de l’OMS dans les pays où elle opère. Nous sommes impatients de débuter notre collaboration pour travailler ensemble à construire un leader mondial des solutions OMS », déclare Alex BREBBIA, Associé en charge du Fonds Européen de Développement chez Silverfleet Capital.

La société annonce par ailleurs plus de 30 recrutements à pourvoir en 2021 pour accompagner son développement accéléré par la demande de solutions OMS.