« Pavillon Vert » : un programme mixte de 46 logements, en accession libre ou à vocation sociale, livré par le Groupe Gambetta

Tourné vers la mixité sociale, le programme « Pavillon Vert » se compose de trois bâtiments comprenant 46 logements (17 T2, 20 T3, 8 T4, 1 T5), dont un tiers de locatif social. Situé au cœur de l’écoquartier du Grand Parc à Bondoufle, le programme offre un environnement de qualité, respectueux de la biodiversité et résolument tourné vers la nature.

Conçu par RMDM Architectures, « Pavillon Vert » adopte une architecture sobre et élégante afin de s’inscrire dans son environnement. Les appartements bénéficient pour la plupart d’une double exposition et de pièces à vivre tournées vers la verdure, prolongées par des loggias, balcons ou terrasses. En rez-de-chaussée, les logements disposent pour leur part de grands jardins privatifs.

La résidence, éligible au dispositif Pinel, est conforme aux obligations de la RT2012 et est certifiée NF Habitat HQE.

Grand Parc : un écoquartier ambitieux de 10 hectares

Le nouvel écoquartier du Grand Parc à Bondoufle offre une qualité de vie exceptionnelle et propose tous les services nécessaires. D’une surface de 10 hectares, il réunit des logements, des commerces, des services, des équipements publics dont un groupe scolaire et une médiathèque ainsi que des locaux d’activités pour les entreprises. En termes de transport, Bondoufle bénéficie d’une grande accessibilité grâce à sa proximité avec la Francilienne et ses différentes lignes de bus reliant les gares du RER C et D. Une trame verte a par ailleurs été implantée dans le parc afin de favoriser les déplacements à pied ou à vélo.

Fiche technique :

Adresse : 9-11 rue Josette Poirson et 8 rue Madeleine, 91070 Bondoufle

Promoteur : Groupe Gambetta

Architecte : RMDM Architectes

Nombre de logements : 46 (17 T2, 20 T3, 8 T4, 1 T5)

Destination du programme : 31 logements en accession libre / 15 logements sociaux

Nombre de stationnements : 53 places de parking

Prix : à partir de 144 800 € pour les T2, 172 700 € pour les T3 et 208 000 € pour les T4