Yamaha TMAX 20e Anniversaire 2021 : réservez-le en ligne ! 

En hommage au succès exceptionnel du TMAX depuis plus de vingt ans, Yamaha lance le nouveau TMAX 20e Anniversaire. Seuls 560 exemplaires numérotés seront disponibles, ce qui en fait l’une des éditions spéciales les plus exclusives de Yamaha.

Yamaha propose aux passionnés du TMAX d’acquérir cette version 20e Anniversaire au tarif officiel de 15 999 € TTC CEM. Le système de pré-réservation ouvre ce 31 mars 2021 à 14h00 (CET). Rendez-vous sur : https://tmax20anniversary.yamaha-mo…

Pour le pré-réserver, renseignez le formulaire en ligne et choisissez le concessionnaire Yamaha le plus proche de votre domicile. Celui-ci vous contactera ultérieurement pour finaliser le processus.

Calendrier de livraison auprès des concessionnaires

Pour que les plus passionnés puissent rapidement profiter de leur TMAX 20e Anniversaire, Yamaha effectuera les livraisons entre avril et l’été 2021. Ce nouveau modèle sera alloué à nos clients selon le principe du premier arrivé, premier servi, dans toute l’Europe.

Yamaha TMAX 20e Anniversaire

Caractéristiques principales

• Carrosserie en carbone forgé unique

• Selle et poignées chauffantes spéciales

• Coloris exclusif Tech Graphite

• Roues de couleur bronze

• Puissant moteur de 560 cm3 conforme à la norme EURO5

• Habillage dynamique et incisif

• Bulle électrique

• Régulateur de vitesse

• Clignotants avant à LED intégrés

• Le meilleur niveau d’équipement de série de sa catégorie

• Cadre léger en aluminium

• Système de contrôle de la traction et D-MODE

• Grand coffre sous la selle

• Contacteur électronique avec « Smart Key »

• Tableau de bord TFT monochrome

• Suspensions typées moto aux réglages optimisés

• Système de verrouillage de la béquille centrale