Nouvelle famille 500 Hey Google : le style 500 rencontre la technologie Google

Fiat et Google se réunissent dans une collaboration exclusive : la famille 500 Hey Google. Il s’agit de la nouvelle série spéciale développée pour les trois modèles de la nouvelle famille 500. La technologie de l’Assistant Google rencontre ainsi pour la toute première fois la 500 et son monde de fraîcheur et de design emblématique. Cela a permis d’aboutir à la création d’une série spéciale qui, grâce à l’intégration des services Mopar® Connect avec Google Assistant dans l’application «My Fiat», permet aux clients de se connecter à leur voiture même lorsqu’ils en sont éloignés. En utilisant sa propre voix, le propriétaire peut demander et recevoir des informations concernant la voiture et interagir avec elle. Il peut communiquer via son smartphone ou le Google Nest Hub, écran intelligent fourni avec le kit de bienvenue remis lors de la livraison. La connectivité devient encore plus conviviale et innovante, rendant le quotidien encore plus facile.

L’un des secrets du succès de la Fiat 500 est qu’elle reste toujours pertinente. Et une fois encore, la série spéciale Hey Google offre une solution intelligente, conviviale et intuitive pour faciliter la vie quotidienne. La série spéciale Hey Google permet en effet d’aller encore plus loin dans l’interaction avec sa voiture lorsque l’on n’est pas à son bord. Où que l’on soit, même depuis son domicile, il suffit de dire «Hey Google, demande à ma Fiat…» pour savoir, par exemple, où est garée sa voiture, connaître le niveau de carburant, l’emplacement de l’atelier Fiat le plus proche ou le kilométrage de la voiture. Il est aussi possible de vérifier si les portières ou le coffre sont bien verrouillés.

Par son interaction avec Mopar® Connect inclus dans la nouvelle famille 500 Hey Google, l’Assistant Google peut ainsi fournir toutes les informations souhaitées pour connaître l’état de sa voiture. Un ensemble de services bien utiles aux gestionnaires de flottes par exemple.

Avec My Fiat, rester connecté à sa voiture n’a jamais été aussi simple : il peut en effet toujours être contrôlé par la voix via son smartphone, les haut-parleurs de la voiture ou Google Nest. Avec My Fiat, il est également possible d’activer l’envoi de notifications à son smartphone si la voiture quitte une zone prédéfinie ou si elle roule à une vitesse supérieure aux limitations prédéfinies.

Le style de la famille 500 Hey Google

Avec la 500, les considérations stylistiques restent toujours une priorité. Pour la série spéciale Hey Google, les codes stylistiques de 500 et de Google se rejoignent, pour créer une livrée sympathique jouant sur les harmonies chromatiques blanches et noires (pour le toit et les coques de rétroviseurs). C’est un hommage à la page blanche du moteur de recherche et pour la première fois dans le paysage automobile, on retrouve le badge Hey Google, ici visible sur les ailes avant de chacun des 3 modèles de la famille 500. Les deux piliers centraux sont également agrémentés d’éléments inspirés des couleurs Google. Dans l’habitacle, le même motif se retrouve sur les sièges, avec une étiquette brodée «Hey Google», tandis que la planche de bord intègre un bandeau gris mat et un logo 500 blanc. La signature Hey Google apparaît également sur l’écran d’accueil de l’écran tactile de 7’’: cette animation met en vedette la caractéristique «molécule», qui se transforme en G de Google puis finalement en logo Fiat.

En plus de toutes ces caractéristiques esthétiques, un kit de bienvenue, fourni au moment de la livraison, contient l’appareil Nest Hub, personnalisé aux couleurs 500 et une coque de clé spécifique ainsi qu’un courrier détaillant les quatre étapes permettant de finaliser la configuration et ainsi commencer à interagir avec sa voiture.

Fiat 500 Hey Google

Dans sa livrée Hey Google, l’emblématique 500 dispose de jantes en alliage de 15’’, de nouveaux intérieurs sombres, de sièges réglables en hauteur et d’un volant sport soft touch avec commandes intégrées. Elle reçoit également en série une dotation très complète : régulateur de vitesse, la radio DAB Uconnect ™ 7 ”avec CarPlay et Android Auto, radar de recul, capteur de pluie et de luminosité, banquette fractionnable 50/50, vitres arrière surteintées et Mopar® Connect. Proposée en berline et cabriolet, la 500 Hey Google est équipée du moteur hybride de 70 ch. Les coloris disponibles sont le Crossover Black (gratuite), le Bossanova White et le bicolore Tuxedo blanc/noir.

Fiat 500X Hey Google

Le crossover italien de Fiat est équipé de jantes en alliage de 17’’, de phares antibrouillard et de vitres arrière surteintées. Dans l’habitacle, on retrouve un volant soft touch avec commandes intégrées, un siège conducteur et un accoudoir avant réglables en hauteur. La Fiat 500X Hey Google intègre en série le système Uconnect ™ 7 ”HD avec Apple CarPlay et Android Auto™, 6 haut-parleurs, Mopar® Connect, les capteurs de stationnement arrière, les capteurs de pluie et de luminosité ou l’ouverture et le démarrage sans clé. La gamme de motorisations comprend deux essence Firefly 1,0 litre 120 ch et 1,3 litre 150 ch et deux Diesel Multijet 1,3 litre 95 ch et 1,6 130 ch. Les teintes proposées sont le noir Cinema (gratuite), le blanc Gelato et le bicolore Tuxedo blanc/noir.

Fiat 500L Hey Google

La famille 500 est complétée par la 500L Hey Google. Elle intègre en série des jantes en alliage de 16’’, l’autoradio DAB de 7’’ avec Apple CarPlay et Android Auto™, la climatisation manuelle, les capteurs de stationnement arrière, les capteurs de pluie et de luminosité et Mopar® Connect. Le 500L Hey Google est disponible en France avec la seule motorisation Multijet Turbodiesel 1,3 de 95 ch. Les teintes proposées sont le noir Cinema (gratuite), le blanc Gelato et le bicolore Tuxedo blanc/noir.

Tarifs prochainement disponibles sur le site media https://www.media.stellantis.com/fr-fr/fiat