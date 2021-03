Yog’n Vibes au Refuge de Solaise

Yog’n Vibes, le concept innovant de yoga, prend ses quartiers d’été au Refuge de Solaise à Val d’Isère et crée une offre 100% bien-être pour lâcher-prise et recharger ses batteries dans un cadre d’exception à 2600m, en communion directe avec la nature et dans l’énergie des vibrations musicales !

Yog’n Vibes associe les fondamentaux du yoga et de la méditation à la puissance des vibrations musicales au service d’une thématique soft-skills : confiance en soi, lâcher-prise, résilience, estime de soi, empathie, créativité… L’objectif est d’atteindre un bien-être mental, physique et émotionnel grâce à un enchaînement de postures, d’exercices de respiration et de relaxation sur une play-list créée sur mesure : rythme, mélodie, timbre et paroles… délivrent un message impactant, effet good-vibes garanti ! Dans ce décor grandiose où la nature reprend ses droits après l’hiver, des cours collectifs ou individuels et des retraites permettent à chacun de se déconnecter et de se ressourcer.

À propos de Florence Kowalski :

Créatrice de Yog’n Vibes, Florence est passionnée par le bien-être physique, mental et émotionnel depuis plusieurs années. Formée en Yoga Vinyasa (200h), Yin yoga (100h) et Yoga pour le cancer (40h), formée à la méditation pleine conscience, elle est également esthéticienne et praticienne en massages bien-être et Conseillère agréée Fleurs de Bach. Avec Yog’n Vibes, Florence milite pour une pratique du yoga ACCESSIBLE A TOUS et DURABLE en proposant un exercice du yoga qui respecte l’anatomie de chaque corps et le sens de chaque posture (selon la méthode « Deconstruct to Reconstruct / Universal Design» d’Alexandria Crow).

À propos du Refuge de Solaise :

Niché sur l’emplacement de l’ancienne gare supérieure du téléphérique du même nom, au coeur des montagnes et loin de l’excitation du quotidien, le Refuge de Solaise propose 16 chambres, 4 appartements et un dortoir de 14 couchages. Avec son spa et sa piscine de 25m de long, une salle pouvant accueillir des séminaires et évènements, un bar et deux restaurants, le Refuge de Solaise est le lieu de ressourcement par excellence. Grâce aux valeurs partagées, le Refuge de Solaise est l’endroit idéal pour accueillir Yog’n Vibes.

Informations pratiques Formules et tarifs été Yog’n Vibes au Refuge de Solaise. Offres ouvertes à la clientèle de l’hôtel et extérieure

Au programme :

ACTIVITES BIEN-ÊTRE :

– des cours collectifs de 1h30, 25 € par personne.

– des cours individuels ou en groupes privés à la demande.

– des « Goûters bien-être » : « Prendre soin de soi avec les Fleurs de Bach », « Auto-massage et acupression », « Yoga du visage », « S’apaiser par la respiration… »

«RETRAITES : Detox émotionnelle et puissance des vibrations musicales »

Jour 1 : « Je lâche prise »

Arrivée au Refuge de Solaise dans l’après-midi

17h00 : « Apéro bien-être » : présentation du programme et rencontre avec Florence Kowalski

17h30-19h : Atelier Yog’n Vibes (Vinyasa et Yin) : « Lâcher-prise »

Dîner

20h30 : Cercle d’intentions

Jour 2 : « Je me débarrasse de mes peurs »

8h30 – 10h00 : Méditation et chakra flow « Se débarrasser de ses peurs »

Petit-déjeuner et matinée libre

Déjeuner

14h-16h Marche & pranayama : apprendre à utiliser son souffle

16h30-18h : Yin Yoga/Myofascial Release (postures/acupressions/balles de massage)

Dîner

20h30 : Apaiser ses peurs par Les Fleurs de Bach

Jour 3 : « J’ose enfin et je m’affirme ! »

8h30 -10h00 : Méditation, Pranayama et chakra flow « Se reconnecter à sa force intérieure »

Petit-déjeuner

11h00 – 12h30 : Yoga du Visage

Déjeuner

Après-midi libre

16h30-18h Yin Yoga/Myofascial Release (postures/acupressions/balles de massage)

Dîner

20h30 : Créer sa routine yoga et méditation quotidienne

Jour 4 : « Je me préserve des influences extérieures »

8h30 : Méditation au Pranayama lever du soleil

9h-10h30 : Atelier Yog’n Vibes Vinyasa et Yin

Petit-déjeuner puis départ

Dates :

> du 25 au 28 juin

> du 16 au 19 juillet

> du 20 au 23 Août

Tarifs :

Les tarifs comprennent : l’hébergement pour 3 nuits en hébergement partagé, les repas, l’ensemble des pratiques de yoga, de méditation et les ateliers, ainsi qu’un soin de 50mn par personne au Spa du Refuge. 1500 € par personne.

Informations : florence@yog-n-vibes.fr

Réservations : info@lerefuge-valdisere.com