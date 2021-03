L’ EcoTrail Paris® assume son rôle de pionnier dans l’organisation d’événements éco-responsables

Engagé depuis sa création dans la réduction de ses émissions pour lutter contre le réchauffement climatique, l’EcoTrail Paris® est l’événement pionnier des pratiques éco-responsables dans le sport. Par exemple, l’organisation a réduit considérablement les déchets en rendant obligatoire le gobelet réutilisable et la pochette déchet pour tous les participants quel que soit le format de course. Ce sont également 1,8 tonnes de rejet de CO2 évitées, soit l’équivalent d’un aller-retour Paris-New York, avec la mise à disposition de ravitaillements « responsables » ou encore 47 kg de rejet de CO2 évités grâce aux dons alimentaires et la valorisation du textile récupérés par les équipes de l’EcoTrail Paris® sur le terrain. (Pour en savoir plus https://urlr.me/CTv9B)

Pour cette 14ème édition, l’EcoTrail Paris® ne proposera plus de tee-shirt « finisher » aux participants.

A bien des égards, 2021 est une année particulière, et l’organisation a la volonté d’imaginer différemment les événements sportifs outdoor avec un modèle encore plus vertueux et respectueux de notre environnement.

Ce « cadeau souvenir », même s’il a une valeur symbolique pour certains, reste un objet qui finit plus souvent fond d’une armoire parmi plein d’autres tee-shirts de course. A ce titre, l’EcoTrail Paris® estime pouvoir tout de même offrir une expérience de course réussie et responsable pour tous les participants. Aussi, l’organisation ne préfère pas proposer de produit textile à ses participants dès lors que ne sont pas réunies toutes les garanties en matière de production.

L’EcoTrail Paris® a conscience qu’il s’agit d’une décision forte qui créera des frustrations et des mécontentements parmi tous les participants mais reste persuadé que ce choix devient indispensable à ce stade du développement. D’autres événements soutiennent déjà ce choix, comme la Grande Course du Paris Express qui a décidé de suivre cette démarche.

Par ailleurs, l’organisation a la volonté de s’appuyer sur une production locale avec des acteurs du territoire. L’ensemble des achats est prévu pour faire travailler les acteurs de l’économie sociale et solidaire en Ile-de-France. Aussi, l’organisation proposera un ravitaillement bio, local et de saison. Plus d’informations à venir à ce sujet.

L’EcoTrail Paris® espère que les anciens et futurs participants soutiendront cette décision et que celle-ci sera source d’inspiration pour un bon nombre d’organisateurs d’événements.

