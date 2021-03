NetApp rejoint l’équipe de Formule 1 Aston Martin Cognizant et inaugure la stratégie de course automobile basée sur les données

Ce partenariat marque le début d’une nouvelle ère de la course, axée sur l’amélioration continue des performances et alimentée par les données

NetApp® (NASDAQ: NTAP), entreprise globale spécialisée dans les logiciels et axée sur le Cloud et les données, et Aston Martin Cognizant Formula One ™ ont annoncé aujourd’hui un partenariat pluriannuel , la marque automobile de renommée mondiale se préparant pour son retour au grand prix. Après plus de 60 ans d’absence, le constructeur britannique, accompagné par NetApp, revient sur la grille de départ de la formule 1 avec un nouvel avantage : une approche innovante de la course utilisant la puissance des données.

Le partenariat avec NetApp renforce l’engagement de l’équipe Aston Martin Cognizant Formula One à exploiter le potentiel de la technologie en équipant l’équipe avec les meilleurs services de données et de Cloud. Avec des aspirations ambitieuses, ce partenariat se concentrera sur la maximisation des performances sur et hors piste.

De la piste à l’usine vers le Cloud, les données utilisées pour alimenter les stratégies de course d’Aston Martin Cognizant Formula One Team seront disponibles en temps réel à l’échelle mondiale. Avec l’environnement NetApp Data Fabric, l’équipe sera en mesure d’extraire plus de valeur de leurs données pour mieux évaluer les performances de la voiture et apporter les améliorations nécessaires avant, pendant et après chaque course.

Cette Data Fabric contribuera également à réduire les complexités opérationnelles, tout en garantissant la conformité des données, la sécurité et la protection de la propriété intellectuelle de l’équipe. En standardisant avec NetApp sur toutes les plates-formes, l’équipe de course britannique sera en mesure d’optimiser l’utilisation des ressources et de supprimer les silos de données inefficaces. Cela permettra ainsi de réorienter les investissements informatiques coûteux vers le développement de voitures et d’équipes.

« Nous sommes très enthousiastes de nous associer à Aston Martin Cognizant Formula One à l’heure où l’équipe se lance dans un projet d’exploitation de données très ambitieux, en recherchant une plus grande vitesse, une plus grande fiabilité et une efficacité inégalée », se réjouit James Whitemore, Chief Marketing Officer chez NetApp. « Grâce à nos 28 années d’innovation sur les données, nous soutenons fièrement l’équipe tandis qu’elle pousse les limites de l’amélioration des performances au-delà de la ligne d’arrivée. »

« Les équipes de Formule 1 ont toujours été pionnières dans l’analyse des données pour obtenir un avantage concurrentiel, en particulier lorsque les millisecondes font la différence entre la pole position et le fait de commencer quelque part au milieu du peloton », déclare Otmar Szafnauer, CEO et Responsable de l’équipe d’Aston Martin Cognizant Formule 1. « Le partenariat avec NetApp, conjugué à notre partenaire principal Cognizant, représente une nouvelle étape dans notre chemin vers l’amélioration continue. Nous sommes ravis d’accueillir NetApp, car nous nous efforçons de rendre tout ce que nous faisons plus rapide et plus intelligent. En dotant notre équipe brillante des dernières technologies de pointe de NetApp en matière de données, nous inaugurons une nouvelle ère de course où nous pouvons constamment évoluer pour devenir une équipe plus rapide, plus intelligente et plus passionnante. »