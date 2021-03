Consortium pour des batteries interchangeables

Yamaha Motor signe une lettre d’intention avec Honda Motor, KTM et Piaggio pour la création d’un consortium de batteries échangeables pour les motos et les véhicules électriques légers.

Yamaha Motor Co., Ltd. annonce aujourd’hui que la société a signé une lettre d’intention avec Honda Motor Co., Ltd., KTM AG et Piaggio & C SpA pour mettre en place un consortium de batteries échangeables pour motos et véhicules électriques légers.

Dans le contexte de l’Accord de Paris sur le climat et de la transition vers l’électromobilité, les membres fondateurs du Consortium estiment que la disponibilité d’un système de batteries interchangeables standardisé favoriserait l’utilisation généralisée des véhicules électriques légers et contribuerait à une gestion plus durable du cycle de vie des batteries utilisées dans le secteur des transports.

Aussi, en élargissant la gamme, en raccourcissant le temps de charge et en diminuant les coûts des véhicules et des infrastructures, les constructeurs tenteront de répondre aux principales préoccupations des clients concernant l’avenir de l’électromobilité.

L’objectif du Consortium sera donc, de définir les spécifications techniques normalisées du système de batterie interchangeable pour les véhicules appartenant à la catégorie L : cyclomoteurs, motos, tricycles et quadricycles. En travaillant en étroite collaboration avec les parties prenantes intéressées et les organismes de normalisation nationaux, européens et internationaux, les membres fondateurs du Consortium seront impliqués dans la création de normes techniques internationales.

Le consortium débutera ses activités en mai 2021. Les quatre membres fondateurs encouragent toutes les parties prenantes intéressées à se joindre à la coopération pour enrichir l’expertise du consortium.

Takuya Kinoshita, directeur général des opérations commerciales de motos, Yamaha Motor Co., Ltd. a déclaré : « Je crois que la création de ce consortium revêt d’une grande importance non seulement pour l’Europe, mais aussi pour le monde, alors que nous nous dirigeons vers l’établissement de normes de batteries remplaçables, pour les véhicules électriques légers. Je suis convaincu que grâce à un travail comme celui-ci, les spécifications techniques et les normes différant actuellement en fonction des caractéristiques régionales ou de l’état de l’industrie sur différents marchés, seront unifiées et, à l’avenir, aideront à maximiser les mérites de l’énergie électrique pour les clients au niveau mondial. »