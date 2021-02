LE TOUT NOUVEAU QASHQAI SE DEVOILE

Nissan renforce aujourd’hui sa position de leader sur le segment européen des crossovers avec la présentation du tout nouveau QASHQAI de troisième génération. Plus de trois millions de Nissan QASHQAI ont été vendus en Europe depuis que Nissan a inventé le segment des crossovers en 2007.

Pour cette nouvelle version, Nissan a conservé les principes qui ont guidé le design, la conception et le développement des deux générations précédentes de QASHQAI : un design élégant, une architecture efficace et un groupe motopropulseur efficient, combinés à une qualité élevée et à une expérience de conduite particulièrement soignée. Grâce à la toute nouvelle plateforme CMF-C de l’Alliance, inaugurée par le nouveau crossover Nissan, le nouveau QASHQAI définira de nouveaux standards sur le segment dont il a été le pionnier.

Comme celui de ses prédécesseurs, le design du nouveau QASHQAI a été dirigé par l’équipe de Nissan Design Europe, dans le centre de Londres, tandis que son ingénierie a été dirigée par Nissan Technical Centre Europe.

« Le point de départ de la conception et du développement du tout nouveau Nissan QASHQAI était une analyse approfondie des relations que nous avons entretenues avec tous nos clients QASHQAI au cours des 13 dernières années. Cela nous a permis de comprendre leurs besoins et, en particulier, ce qu’ils apprécient dans le crossover qu’ils utilisent et sur lequel ils s’appuient au quotidien » a déclaré Marco Fioravanti, Vice President, Product Planning, Nissan Automotive Europe.

Design raffiné et attractif

Comme celui des deux générations précédentes, le design du tout nouveau Nissan QASHQAI est issu du studio de design européen de Nissan.

Bien qu’incontestablement QASHQAI dans son style, la troisième génération a été voulue plus musculeuse, acérée et moderne.

À l’extérieur, la posture du Nissan QASHQAI est plus impressionnante, avec des ailes proéminentes, un empattement allongé et d’imposantes jantes alliage jusqu’à 20’’ pour la première fois sur le best-seller de Nissan.

L’empattement du crossover a augmenté de 19 mm, la longueur totale progressant de 31 mm. La hauteur augmente de 35 mm et la largeur progresse de 29 mm pour une présence plus forte sur la route.

La face avant du tout nouveau Nissan QASHQAI arbore une calandre Nissan en V élargie, avec une finition en chrome et des touches de chrome satiné pour souligner sa finesse et la précision de sa réalisation. Il est flanqué de phares matriciels ultra-minces full-LED sur toute la gamme avec des feux de jour de en forme de boomerang. Les espaces très fins entre tous ces éléments créent une impression de haute précision et de raffinement.

La forme des feux avant du nouveau QASHQAI a été modifiée par rapport au modèle précédent pour présenter une forme plus fine et nette grâce à l’utilisation de la technologie LED.

Latéralement, le nouveau Nissan QASHQAI semble plus athlétique et dynamique, avec une seule ligne de caisse qui va de l’avant vers l’arrière, donnant une présence très horizontale à la voiture, tout en transmettant un sentiment de dynamisme.

Le Nissan QASHQAI de nouvelle génération sera disponible pour la première fois avec des jantes en alliage de 20’’. La génération précédente disposait de jantes allant jusqu’à 19’’. Ces jantes de plus grand diamètre s’intègrent parfaitement aux passages de roues et contribuent au design et à l’assise du crossover sur la route.

Pour les clients appréciant la personnalisation, le nouveau Nissan QASHQAI sera disponible en 9 couleurs de carrosserie avec 5 combinaisons bi-ton, créant 14 variations au choix.

Ambiance intérieure raffinée

Connecté, confortable et spacieux, l’habitacle du nouveau Nissan QASHQAI dispose d’une véritable atmosphère haut de gamme, grâce à son design distinctif et à sa convivialité améliorée.

Créant un environnement rassurant et apaisant, un nouvel éclairage d’ambiance blanc est utilisé dans tout l’habitacle, son uniformité donnant une impression de distinction et d’harmonie.

Une attention particulière a été accordée à la qualité ergonomique et esthétique des commandes avec une sensation tactile de haute qualité, donnant aux utilisateurs un sentiment de confiance et de raffinement.

Contrôle connecté

Le nouveau Nissan QASHQAI propose un système d’info-divertissement avancé avec un large éventail de services connectés. Ces services incluent l’intégration de smartphones, le Wi-Fi à bord allant jusqu’à sept appareils et les services NissanConnect, une application dédiée qui permet de surveiller différents états du véhicule et d’interagir avec lui.

L’écran central de 9’’ du NissanConnect, plus grand et de résolution plus élevée, est une passerelle digitale pour accéder à la navigation, aux divertissements et aux paramètres du véhicule. Il est compatible avec Android Auto® et Apple CarPlay®, y compris Apple CarPlay® sans fil.

Le combiné d’instrumentation est désormais constitué d’un grand écran TFT haute définition de 12,3’’. Il offre un choix de plusieurs configurations pour afficher les compteurs, les informations de navigation, de divertissement, de trafic ou celles concernant le véhicule, le tout contrôlé à partir d’une nouvelle molette sur le volant. A l’arrière-plan de la dalle numérique, une texture traditionnelle reproduisant le verre taillé traditionnel Kiriko a été créée –allusion aux origines japonaises de Nissan.

Un nouvel affichage tête haute de 10,8’’ offre la plus grande taille d’image projetée du segment. Les indications de navigation, les aides à la conduite et les informations routières sont projetées sur le pare-brise dans le champ de vision du conducteur.

Le Nissan QASHQAI propose également une compatibilité avec Google Assistant™ et Amazon Alexa®. Le système prend en charge un large éventail de commandes, y compris la possibilité d’envoyer ses destinations au GPS de la voiture en parlant à son assistant vocal, ce qui minimise le temps nécessaire pour entrer la destination.

Grâce à l’application pour smartphone NissanConnect Services, des fonctions de contrôle du véhicule à distance sont disponibles, telles que la commande de l’avertisseur sonore et de l’éclairage, ainsi que le verrouillage et le déverrouillage du crossover. Des alertes intelligentes peuvent également être définies concernant la vitesse, l’heure et la zone de déplacement avec des notifications envoyées par l’application si le véhicule dépasse les paramètres prédéfinis.

S’ils n’utilisent pas la navigation de leur téléphone, les conducteurs peuvent accéder aux cartes 3D et à l’info trafic en direct, qui incluent des fonctionnalités de navigation avancées telles que des mises à jour cartographiques à distance, les conditions de circulation en temps réel, Google Street View™ et les prix du carburant. La navigation de porte à porte est également disponible via l’application, y compris une fonction My Car Finder.

La connectivité s’étend à tous les passagers grâce à la console centrale offrant désormais, à l’avant et à l’arrière, des prises USB-A et USB-C.

Confort absolu

Le nouveau QASHQAI continue de donner aux conducteurs une vision parfaite sur leur environnement avec une visibilité encore améliorée vers l’avant, les côtés et l’arrière. Les améliorations comprennent un champ de vision plus large à travers le pare-brise, des montants avant plus minces et des rétroviseurs latéraux montés sur la portière, au lieu de l’être sur les montants de pare-brise, réduisant ainsi les zones cachées.

L’empattement plus long du nouveau Nissan QASHQAI se combine avec une architecture optimisée pour améliorer encore l’habitabilité. L’espace aux genoux pour les passagers arrière a progressé de 28 mm, et la distance entre le conducteur et le passager avant a été augmentée. La garde au toit avant et arrière a progressé de 15 mm grâce à la légère augmentation des dimensions extérieures.

Toujours plus pratique

Un hayon électrique avec ouverture mains libres permet d’accéder au coffre sans effort. Le volume a augmenté de plus de 70 litres par rapport au modèle de la génération précédente, en partie grâce à l’abaissement du plancher de 20 mm ; amélioration de la conception de la suspension arrière oblige.

Les caractéristiques les plus appréciées des clients sur les précédentes générations de Nissan QASHQAI ont été reconduites et améliorées : rangements au-dessus des passages de roue et système de plancher modulable notamment.

On trouve ainsi des flancs remodelés, ainsi qu’un plancher avec une moquette en matériau recyclé d’un côté et en plastique facile à nettoyer de l’autre.

Les améliorations apportées à la conception ergonomique des portes facilitent l’entrée et la sortie du nouveau QASHQAI, notamment dans les espaces restreints tels que les parkings. A contrario, là où l’espace le permet, les parents apprécieront que les portes arrière s’ouvrent désormais à 85°, permettant un accès plus facile pour installer bébés et tout-petits dans leurs sièges.

Motorisations électrifiées

Participant à l’objectif de Nissan d’atteindre 50% de ventes électrifiées en Europe d’ici 2024, le nouveau Nissan QASHQAI sera disponible avec deux motorisations Mild Hybrid 140ch et 158ch Xtronic. Le best-seller de la marque sera en outre le premier modèle en Europe à recevoir la technologie innovante e-POWER de Nissan. Ce groupe motopropulseur emprunte certaines technologies à la LEAF, la berline compacte 100% électrique de Nissan déjà vendue à plus de 500 000 exemplaires.

Le nouveau Nissan Qashqai propose une boite de vitesses manuelle à 6 rapports, une transmission automatique Xtronic 2 ou 4 roues motrices, ou encore sans oublier l’agrément de la conduite purement électrique grâce à e-POWER. Ces différentes configurations répondent à toutes les exigences des clients, tout en conservant comme priorité le plaisir de conduire.

Mild Hybrid 140ch ou 158ch Xtronic

Le système Mild Hybrid 12 V disponible sur le nouveau Nissan QASHQAI est une technologie de micro-hybridation particulièrement accessible qui offre davantage de couple, une coupure du moteur prolongée à l’arrêt et un redémarrage rapide. Sur les versions à transmission automatique, a été développé un système de coupure moteur en roue libre, avec à la clé une économie de carburant et une réduction des émissions de CO2 de – 4 g/km. Le système d’hybridation légère ajoute seulement 22 kg à la masse totale du véhicule.

Lors de la décélération, l’énergie est récupérée par régénération et stockée dans la batterie lithium-ion. Cette énergie est ensuite utilisée pendant les arrêts, les phases de roue libre sur la transmission automatique et permet d’apporter un supplément de couple moteur.

Lors d’un freinage en roue libre, à une vitesse inférieure à 18 km/h, le moteur thermique s’éteint et l’énergie stockée est utilisée pour alimenter les équipements électriques du véhicule. Cela permet de prolonger l’arrêt du moteur et de réduire la consommation de carburant.

Le système Mild Hybrid est couplé à un bloc essence d’une cylindrée de 1,3 l., dont la première version a été lancée sur le Nissan QASHQAI en 2018. Ce moteur a été amélioré pour le nouveau QASHQAI avec 50 composants nouvellement conçus et une conformité totale à la norme Euro6-D.

Cette motorisation essence sera proposée en deux niveaux de puissance – DiG-T 140ch et 158ch Xtronic La puissance maximale du moteur est atteinte à 5500 tr/min, avec un couple maxi de 270 Nm dès 1 800 tr/min pour le Mild Hybrid 158ch Xtronic.

Côté transmission manuelle, la boîte de vitesses a été améliorée pour une sensation de changement de rapports plus rapide, plus directe et plus dynamique. La transmission automatique Xtronic de nouvelle génération offre davantage d’économie de carburant et une meilleure sensation d’accélération grâce à plusieurs améliorations. Nissan introduit notamment un tout nouveau système de double pompe à huile comprenant une nouvelle pompe électrique.

La transmission 2 roues motrices est disponible sur les versions Mild Hybrid 140ch et Mild Hybrid 158ch Xtronic, tandis que la transmission intégrale sera proposée exclusivement avec la motorisation Mild Hybrid 158ch Xtronic. Le nouveau système de commande des 4 roues motrices et des modes de conduite est plus intuitif et intelligent, s’adaptant aux conditions extérieures avec cinq modes de conduite – Standard, ECO, Sport, Neige et Off-Road. En cas de patinage d’une ou plusieurs roues, le temps d’action du système 4 roues motrices a été divisé par cinq à environ 0,2 seconde.

Motorisation e-POWER

Le nouveau crossover Nissan QASHQAI est le premier modèle en Europe à bénéficier de la motorisation innovante e-POWER de Nissan. Exclusif à Nissan, et élément-clé de la stratégie de mobilité intelligente de la marque, le système e-POWER est une approche unique de l’électrification qui rend la conduite quotidienne enthousiasmante.

Le nouveau système e-POWER du Nissan QASHQAI est composé d’un moteur électrique de 140 kW/190 ch qui propulse les roues, d’une batterie et d’un générateur thermique à taux de compression variable de 158 ch, un groupe électrogène, et un onduleur. Le moteur électrique est de taille et de puissance similaires à celles des véhicules 100% électriques de Nissan. C’est une solution unique qui combine l’accélération linéaire agréable et fluide caractéristique d’un véhicule 100% électrique, mais sans nécessiter de recharge.

Pour répondre aux demandes des clients européens et aux besoins de leur conduite quotidienne, le système e-POWER a été considérablement amélioré et adapté pour le nouveau Nissan QASHQAI. Au Japon, sur la citadine Nissan Note – la voiture la plus vendue dans l’Archipel ces dernières années – c’est un moteur à essence 1,2 qui charge la batterie pour une puissance électrique finale de 106 ch. Pour l’Europe, l’ensemble a été adapté avec un moteur à thermique de 1,5 l. et une puissance électrique finale de 190 ch (140 kW).

La spécificité de la motorisation e-Power est que le moteur à essence est utilisé uniquement pour produire de l’électricité, tandis que les roues ne sont entraînées que par le moteur électrique. Le bloc essence peut ainsi toujours fonctionner dans sa plage optimale, ce qui entraîne une efficience énergétique supérieure et des émissions de CO2 inférieures par rapport à un moteur thermique traditionnel.

En outre, la réponse instantanée offre une sensation de couple élevé et une accélération optimale à différentes vitesses pour rendre les dépassements ou l’insertion sur une autoroute plus faciles et plus sereins.

Comme la berline compacte 100% électrique Nissan LEAF, le nouveau Nissan QASHQAI e-POWER bénéficie d’une toute nouvelle expérience de conduite grâce à la technologie appelée e-Pedal. Les conducteurs peuvent démarrer, accélérer, décélérer et freiner en utilisant uniquement la pédale d’accélérateur.

Toute nouvelle plateforme CMF-C

Le nouveau Nissan QASHQAI est le premier modèle en Europe à utiliser la toute nouvelle plateforme CMF-C, qui offre une architecture et une technologie de pointe.

Durant son développement la priorité était de conserver les proportions actuelles du QASHQAI, qui font partie des clés de son succès – le rendant facile à conduire et à garer en ville – tout en offrant un excellent espace intérieur.

En termes de construction, la carrosserie bénéficie de matériaux plus légers, ainsi que de techniques avancées d’emboutissage et de soudage pour augmenter la résistance mais aussi réduire le poids. Les portes avant et arrière, les ailes avant et le capot sont désormais tous en aluminium, ce qui permet un gain de poids de 21 kg par rapport au précédent Nissan QASHQAI. Pour la première fois, la porte du hayon arrière du QASHQAI est en matériau composite, ce qui permet d’économiser 2,6 kg.

Grâce à ces techniques de fabrication sophistiquées, la nouvelle carrosserie est globalement plus légère de 63 kg et plus rigide de 48% que la précédente. Pour le client, cela se traduit par une précision, un confort de conduite et une réactivité dignes d’un modèle du segment supérieur, ainsi que par une sécurité passive de très haut niveau. Tout ceci permettant une très bonne efficience globale du nouveau crossover.

Nouvelle conception de suspension et de direction

Le nouveau Nissan QASHQAI continuera à offrir un véritable agrément de conduite : grâce à la toute nouvelle plateforme CMF-C, le nouveau Nissan QASHQAI dispose d’essieux MacPherson à l’avant et à l’arrière actualisés. Pour les versions traction équipés de jantes jusqu’à 19’’, la suspension arrière repose sur une barre de torsion. Les modèles dotés de jantes de 20’’ et les versions à transmission intégrale bénéficient d’une suspension arrière multibras.

La configuration de la direction assistée a été optimisée, offrant une réponse améliorée, une meilleure sensation autour du point zéro et une friction réduite.

Conduite assistée ProPILOT avec Navi-Link

Le nouveau Nissan QASHQAI sera équipé de la nouvelle génération de technologie de conduite assistée ProPILOT, apportant une meilleure aide au conducteur dans un plus large éventail de circonstances. Dénommé ProPILOT avec Navi-link, le système a été conçu pour réduire la fatigue et le stress pendant la conduite, tout en étant très intuitif à utiliser. Il sera associé aux versions à transmission automatique Xtronic.

Sur voie rapide, la technologie ProPILOT avec Navi-link gère la direction, les distances et la vitesse, sur une seule voie. Le système gére les accélérations, freinages jusqu’à l’arrêt et redémarrages dans les embouteillages : la technologie est capable de redémarrer automatiquement si le véhicule est à l’arrêt depuis moins de trois secondes et que le trafic devant la voiture repart.

Sur le nouveau Nissan QASHQAI, le système est désormais capable d’adapter la vitesse de la voiture en fonction de davantage de circonstances externes : lorsque la voiture entre dans une zone de limitation de vitesse inférieure sur l’autoroute, le système peut lire les panneaux de signalisation et prendre en compte les données de la navigation pour ralentir le crossover à la vitesse appropriée. Le conducteur n’a plus besoin d’ajuster le réglage du régulateur de vitesse manuellement.

Le système peut également utiliser les données de la navigation pour ajuster la vitesse à l’approche des courbes qui ont un rayon très serré, pour davantage de confort à bord.

Nouvelles aides à la conduite

Le Nissan QASHQAI dispose désormais d’un freinage d’urgence intelligent avec détection cyclistes et intersections en complément de la détection piétons.

Une sécurité supplémentaire se présente sous la forme du Système d’alerte prédictif anticollision frontale. Grâce à une technologie radar avancée, les capteurs sont capables de lire la route au-delà de la voiture qui se trouve devant pour détecter et alerter si un véhicule freine soudainement. Le cas échéant, le crossover freinera automatiquement pour réduire le risque d’une collision.

Le nouveau Nissan QASHQAI peut également intervenir pour empêcher une collision lors d’une marche arrière en freinant si un obstacle est détecté à proximité.

Un autre élément caractéristique des technologies de sécurité à bord du nouveau Nissan QASHQAI est le nouvel airbag central, qui se déploie entre les deux sièges avant pour empêcher les occupants de la première rangée de se heurter en cas de choc latéral. L’airbag central complète les airbags conducteur et passager, ainsi que les airbags latéraux et rideaux équipant de série le nouveau QASHQAI.

Il disposera également d’une alerte de protection latérale, qui préviendra le conducteur du risque de contact avec un objet ou un pilier sur le côté du véhicule, situation courante par exemple dans les parkings.

Phares à LED intelligents

Pour le nouveau Nissan QASHQAI, les ingénieurs de Nissan ont développé un système de phare sophistiqué à technologie matricielle qui adapte la forme du faisceau en fonction de la route et des autres usagers. Le faisceau est divisé en 12 éléments qui s’activent et se désactivent indépendamment les uns des autres lors de la détection d’un véhicule venant en sens inverse. Grâce à cette innovation, le Nissan QASHQAI projette un faisceau plus lumineux, plus loin et plus large, mais sans jamais éblouir les autres conducteurs.

« Le nouveau Nissan QASHQAI va changer ce que les clients peuvent attendre d’un crossover compact à vocation familiale. Le confort, le raffinement et la technologie seront comparables à ceux des véhicules du segment supérieur, tandis que l’expérience de conduite satisfera aussi bien les conducteurs que les passagers. Nous pensons que les clients adoreront l’audacieuse technologie e-POWER de Nissan, qui offre les sensations d’une motorisation électrique, sans question d’autonomie » a déclaré Gianluca de Ficchy, Chairman, Nissan Africa, Middle East, India, Europe and Oceania (AMIEO) Region.