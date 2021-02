A Avignon (84), GSE construit le nouveau siège vertueux de la société CLARANOR

Implanté dans la zone AGROPARC d’Avignon, ce nouveau bâtiment de type CECODIA* répond à la volonté de l’entreprise Claranor de disposer d’un bâtiment vertueux, aux matériaux biosourcés, répondant aux problématiques environnementales d’aujourd’hui et adapté à la croissance de l’entreprise.

Depuis 2004, Claranor développe pour les industriels des solutions de stérilisation par lumière pulsée réconciliant écologie et économie. L’entreprise conçoit et produit notamment des équipements de stérilisation d’emballages par lumière pulsée pour les grands groupes de l’industrie agroalimentaire et plus récemment pour les industries pharmaceutiques et cosmétiques.

1 800 m² d’espaces de bureaux et d’activités

Imaginé par l’agence Apside Architecture, ce projet d’une surface totale de 1 800 m², conçu comme un bâtiment respectueux de l’environnement propose un vaste espace destiné à la production, en rez-de-chaussée, sur une surface de 873 m² et un étage de bureaux de 927 m². Ce bâtiment possède également un parking en sous-sol, une terrasse et un parc de panneaux photovoltaïques de 300 m².

Un projet vertueux d’ores et déjà récompensé

Le projet Claranor à Avignon, dont les travaux ont débuté en janvier 2021, a obtenu le certificat BDM (Bâtiment Durable Méditerranéen)** niveau Argent phase conception après une commission passée avec succès (une confirmation de la labellisation en fin de chantier est prévue). Une belle distinction qui récompense les choix réalisés notamment en termes de matériaux plus écologiques et la gestion du confort thermique. Le projet vise en plus un niveau E3C1 (réduction et compensation des consommations énergétiques par la production d’énergies renouvelables et réduction de l’impact carbone).

* Lancé en 2009, CECODIA, le concept de bâtiments tertiaires écologiques, économiques et confortables développé par GSE, a fait ses preuves. Ce sont plus de 50 000 m² qui ont vu le jour partout en France

** Bâtiments durables méditerranéens (BDM) est un référentiel de qualité environnementale français, créé en 2008, qui a pour objectif d’évaluer les projets de construction et de réhabilitation des bâtiments dans une démarche d’amélioration continue, via un système de garantie participatif.

Le référentiel Bâtiments durables méditerranéens est porté en région Provence-Alpes-Côte d’Azur par l’association EnvirobatBDM, en partenariat avec l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) et le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur.