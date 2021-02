Pour commencer la journée en beauté : un petit-déjeuner printanier avec des décors fleuris

Qu’il soit composé de café, de thé, qu’il soit sucré ou salé, anglais ou continental, le petit-déjeuner est un élément incontournable pour bien démarrer la journée. C’est encore plus vrai si le soleil printanier nous invite à sortir du lit avec ses premiers rayons chaleureux. Et, pour vous mettre de bonne humeur, rien de tels que des décors floraux des plus classiques aux plus modernes. Vous ferez ainsi du petit-déjeuner printanier un spectacle haut en couleurs qui rendra votre journée unique.

En attendant le printemps : Colourful Spring

Ceux pour qui l’attente du printemps devient trop longue peuvent parer la table du petit-déjeuner avec Colourful Spring. Avec ses délicats décors de perce-neige, Colourful Spring s’intègre harmonieusement bien à votre table lorsque ces premières fleurs se frayent un chemin à travers le fin tapis neigeux. De plus, ses papillons joyeux annoncent les premiers jours de printemps, accompagnés d’une bordure vert pâle et d’un rameau. Avec sa théière, ses coquetiers, ses tasses, ses bols, ses assiettes à pain et sa grande coupe à fruits, Colourful Spring propose tout le nécessaire pour un petit-déjeuner prolongé partagé avec des amis ou de la famille.

Le classique : Petite Fleur

La collection Petite Fleur fait partie des décors les plus appréciés de Villeroy & Boch et sa popularité ne faiblit pas. Sa forme Louis XIV et son décor remontent tous deux au 18e siècle. Les pensées, les myosotis et les pâquerettes fidèlement reproduits apportent une ravissante note de fantaisie à Petite Fleur. Ainsi, Petite Fleur séduit depuis toujours les amateurs du style champêtre et tous ceux qui préfèrent un style traditionnel et classique. Mais, même des citadins jeunes et modernes tombent régulièrement sous le charme de Petite Fleur de sorte que ce décor trouve en permanence de nouveaux amateurs.

Expressive : Artesano Flower Art

Des fleurs généreuses pleines de fantaisie aux couleurs intenses sur un fond blanc épuré, ce contraste donne à Artesano Flower Art toute son expressivité. Ses assiette plates, ses assiettes à dessert, ses bols, ses coupes, ses mugs et ses tasses à expresso feront le bonheur des individualistes et contribuent à un début de journée réussi, même avec un petit-déjeuner pris en toute hâte.

Mariefleur : pour les amoureux de la campagne

Ses couleurs joyeuses comme le jaune soleil, le vert clair et le rose font de Mariefleur la vaisselle idéale pour accompagner un petit-déjeuner printanier. L’interaction entre la prairie, tout en finesse en arrière-plan, et des fleurs colorées qui semblent sortir des pièces de vaisselle fait ressembler la table dressée à un jardin de fleurs multicolore et parfumé.

« it’s my match » : pour un petit-déjeuner entre amis

Qu’il s’agisse du petit-déjeuner, de la pause-café ou d’un brunch du dimanche pris sur le balcon, la collection polyvalente et tendance « it’s my match » est une valeur sûre. Ses bols multifonctions, ses coupes à servir, ses mugs et ses assiettes dans les couleurs tendance Powder, Green, White et Mineral peuvent se combiner au gré de vos envies. Le toucher exceptionnel de ces pièces se veut particulièrement moderne : l’intérieur uni ou en reliefs s’inspirant de la nature Leaf et Blossom est émaillé alors que la surface extérieure polie s’affiche mate et veloutée.

Multicolore et étincelante : Boston

Les verres parfaits pour un petit-déjeuner printanier proviennent de la collection Boston en cristallin haut de gamme. Leur taille en facettes sur toute la surface telle un diamant réfracte la lumière et fait étinceler les verres au soleil, ils sont ainsi parfaits pour un petit-déjeuner en plein air. Selon les goûts, les verres Boston existent en version transparente ou se déclinent en cinq couleurs Red, Blue, Green, Rose et Smoke. Le pichet à eau avec les verres assortis, et le week-end les flûtes à champagne également coordonnées, conviennent idéalement pour une table de petit-déjeuner printanière.