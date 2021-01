Des petits lapins très attachants : Pâques avec Villeroy & Boch

Avec la fête de Pâques, c’est enfin l’heure de dire au revoir à l’hiver pour accueillir le printemps. Cela se manifeste même sur la table : qu’il s’agisse d’un copieux brunch de Pâques ou d’un café convivial partagé lors de la fête, la table se doit d’annoncer le printemps avec des fleurs fraîches colorées, des œufs peints multicolores et d’adorables lapins de Pâques. Les collections de Pâques de Villeroy & Boch proposent, avec une vaisselle printanière et des accessoires de Pâques, tout ce qu’il faut pour créer dans l’ensemble de la maison une atmosphère de bien-être harmonieuse.

Bunny Tales et Easter Bunnies : les aventures d’une famille de lapins

Le lapin de Pâques est incontestablement le préféré des petits et grands, surtout quand il est accompagné de toute sa famille comme dans la collection nostalgique Bunny Tales : Maman Emma, Grand-Père Hans et les enfants Anna, Max et Paul qui peignent des œufs avec application. Le grand-père lapin révèle, cette fois-ci, les secrets d’une peinture sur œuf parfaite à ses petits-enfants Anna et Max et leur montre des techniques particulières. Les différentes figurines colorées, en porcelaine peinte à la main, montrent comment les petits lapins expriment ainsi leur plus bel art sur des œufs. À cela, s’ajoutent des décorations assorties pour l’arbuste de Pâques ainsi qu’un photophore.

Les populaires Easter Bunnies portent, cette année, une délicate couronne de fleurs sur la tête. Avec leurs adorables pattes roses, ces petits lapins marron et blanc en porcelaine sont tout simplement irrésistibles.

Spring Fantasy : de ravissantes idées de cadeaux pour Pâques

Les articles cadeaux de la collection Spring Fantasy sont, en 2021, agrémentés d’un nouveau décor Bunny Tales. Il existe, au choix, six différents bols et coupes, deux mugs assortis, un bol à céréales coordonné, un vase, des sets de table, un chemin de table et des ornements pour l’arbuste de Pâques, tous décorés avec l’amour du détail. Les jeunes lapins Anna, Max et Paul sont, bien sûr, encore une fois mis à l’honneur et s’affairent à la joyeuse agitation de Pâques : Maman Emma flâne avec sa fille Anna dans une prairie à la recherche des plus belles fleurs avec lesquelles Max et Anna tressent ensuite des couronnes de fleurs décoratives.

Annual Easter Edition : des pièces de collection pour les passionnés de Pâques

Après sa sœur, Max est, à présent, la star de l’édition annuelle de Pâques 2021 et, avec l’aide de ses amis à plumes, il décore un œuf particulièrement grand. Le coquetier, l’assiette, la coupe, le mug et l’œuf en porcelaine aux couleurs délicates sont de véritables pièces de collection. De plus, l’assiette, la coupe, le mug sont ornés d’un filet doré raffiné et constituent des cadeaux exceptionnels pour les amateurs d’une fête de Pâques traditionnelle. Tous les articles de l’Annual Easter Edition portent une estampille dorée qui indique l’année de leur édition durant laquelle ils sont disponibles uniquement et ils sont présentés dans des emballages cadeaux exclusifs.

Spring Awakening : de délicates fleurs sur la table

La collection Spring Awakening est parfaite pour le repas de Pâques avec son vaste choix d’articles. Des fleurs printanières typiques, telles que des tulipes et des narcisses, parent de leurs couleurs cette vaisselle qui comprend des pièces en formes de fleurs et des articles épurés et ronds ainsi que de nombreux accessoires en fine porcelaine.