Le fabricant Maliterie met le cap sur 75 magasins d’ici 3 ans

Fort d’un modèle économique qui est apparu comme résilient dans le contexte sanitaire actuel et parfaitement en phase avec les attentes en termes de pouvoir d’achat et d’équipement de la maison des français, le fabricant de literie et sièges de relaxation Maliterie a lancé son plan « CAP 75 ». Un programme de développement ambitieux pour cette entreprise familiale qui vise à conforter sa position de premier fabricant français de literie assurant la vente directe desa production via son propre réseau national de show-rooms.

Si les confinements et leurs 12 semaines de fermeture des commerces ont forcément impactés le fabricant, celui-ci a néanmoins enregistré des périodes de rattrapage inédites. Il boucle l’année sur un très léger repli de 3% (contre un recul moyen d’environ 10% dans la profession) mais il table sur +20% en 2021.

Environ 1 ouverture par mois pendant 36 mois !

Car, il a d’ores et déjà enclenché son programme d’extension avec l’ouverture fin 2020 de 5 nouveaux points de vente(1)exposant l’ensemble de ses gammes literie et sièges de relaxation, fabriquées en Sarthe et en Haute-Saône.

Son objectif : passer de 34 magasins mi 2020 à 75 d’ici fin 2023… et couvrir à terme tous les bassins de consommation de plus de 100.000 habitants (environ 90) en France.

Avec une douzaine d’ouvertures par an sur 3 ans, l’investissement est conséquent. Production, distribution, recrutement : au total, ce sont plus de 5 millions d’€ qui seront engagés et au minimum 50 embauches réalisées.

Le fabricant espère ainsi atteindre plus de 30 millions d’euros fin 2023 (+70% en 3 ans) et 170 collaborateurs partout en France.

Circuit court et fabrication française de qualité

Plus de 75 ans après sa création, c’est donc une nouvelle étape significative qui s’ouvre pour Maliterie.

Elle s’appuie sur le succès de son modèle économique, érigé en 2007 et qui repose sur le principe simple de la réduction des intermédiaires pour proposer des produits de qualité certifiés, à des prix plus compétitifs que ceux des distributeurs traditionnels (30 à 40% en moyenne). Deux canaux sont utilisés : le web (25% des ventes) et la présence de magasins de proximité (75%), basés sur un concept de show-room sans stock (relais du net et source de conseils).

En 10 ans (2007-2017), cette stratégie a déjà permis de tripler le CA et les effectifs, de passer de 1 à 32 magasins et d’étendre le savoir-faire du Groupe en rachetant le dernier fabricant de sièges de relaxation en France -Chaillard.

Après une période de consolidation de son organisation (2017-2020), poursuivant plus modérément les ouvertures de magasins etmettant au point des innovations produits très fortes, Maliterie repart sur une nouvelle dynamique de croissance.

« Avec ce plan de croissance inédit, le maillage des magasins Maliterie va flirter avec celui des distributeurs classiques qui n‘ont pas cette maîtrise des coûts de production et de distribution permettant d‘afficher un vrai avantage prix, pour des produits de qualité comparables. Ceci ouvre de belles perspectives pour le développement de nos usines françaises et de nos équipes » explique Laurent Crepin, Dirigeant de Maliterie.

(1) Cholet, Chambéry, Perpignan, La Roche-sur-Yon et Coignières