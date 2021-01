L’ACMS consolide ses data centers avec Scasicomp et NetApp

Créée en 1945, l’ACMS – ou Association interprofessionnelle des Centres Médicaux et Sociaux de santé au travail de la région Ile-deFrance – assure aujourd’hui le suivi de plus d’un million de salariés répartis dans 80 000 lieux de travail tous secteurs d’activités confondus, guidée par cette ambition forte de maintenir « la santé au travail ». Avec de tels objectifs, de solides garanties technologiques sont vite nécessaires en termes de suivi.

En renouvelant sa confiance envers les technologies NetApp, l’ACMS répond plus efficacement à son fort besoin de disponibilité, de sécurité et de réactivité dans ses maillages de données. Accompagnée lors de ce projet de migration par la société Scasicomp avec qui elle a lié une solide relation de confiance, l’ACMS effectue en à peine deux mois cette transition pour ses data centers de Suresnes et de Paris.

Pour Thibaut Mauger, Responsable Infrastructures Informatiques chez ACMS, qui vient de mener la stratégie de consolidation, « la différence a tout simplement été d’emblée énorme » dans les vitesses de traitements des données grâce notamment à l’adoption des baies de stockage All-Flash NetApp® AFF. De plus, « le gain enregistré ne s’est pas fait seulement sur le temps de chargement des applications beaucoup plus rapide pour l’ensemble de nos centres médicaux fixes ou mobiles », poursuit encore Thibaut Mauger, « mais aussi sur la réplication des données qui est devenue beaucoup plus efficace et sécurisée avec, par exemple, des exports de cartouches de sauvegardes réalisés une fois par mois au lieu d’une fois par semaine préalablement »

“Empreinte énergétique réduite de moitié, performances globales multipliées par deux environ, évolutivité considérablement accrue : les technologies NetApp mises en place permettent aujourd’hui à l’ACMS de largement anticiper ses besoins futurs dans ses charges de travail ”, conclut Thibaut Mauger.