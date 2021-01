Innovations dans la gamme de moteurs hors-bord V6 Yamaha

Depuis plus de 60 ans, Yamaha est à la pointe de l’innovation et de l’excellence en matière d’ingénierie nautique.

S’appuyant sur la conception avancée et la puissance affirmée de ses moteurs hors-bord, Yamaha s’efforce chaque jour de repousser les limites de la performance, du rendement énergétique et de l’innovation tout en conservant sa fiabilité reconnue. Mais l’objectif principal de la marque est de « faire vibrer le cœur des gens », de leur faire vivre des émotions et des sensations fortes et les ingénieurs de Yamaha font tout pour permettre à tous de vivre leur passion.

Les moteurs hors-bord apportent la puissance nécessaire, des petites annexes aux bateaux de croisière. Lors de la conception et de la fabrication de ses nouveaux moteurs, Yamaha s’est toujours concentré sur la création d’expériences positives pour le client, qu’il soit un nouvel utilisateur se lançant pour la première fois « à l’eau » ou un expert cherchant à améliorer le potentiel de son embarcation. En combinant une grande puissance et des performances dynamiques, Yamaha propose des moteurs hors-bord qui répondent aux besoins de chacun.

Segments des moteurs hors-bord Yamaha

• Haute performance (425 à 225 ch) : le summum de la conception technique, offrant une puissance et des performances inégalées.

• Puissance élevée (200 à 90 ch) : un moteur dynamique pour des accélérations impressionnantes et des performances de pointe.

• Puissance moyenne (80 à 30 ch) : performances, maniabilité et rendement énergétique maximum.

• Polyvalence (25 à 8 ch) : rapport puissance/poids unique, excellent contrôle avec les qualités d’un grand moteur.

• Transportable (6 à 2,5 ch) : extrêmement flexible, léger et facile à utiliser, il suffit de l’installer et de prendre le large.

• Propulsion électrique : pratique, écologique et idéal pour les petits bateaux.

La nouvelle gamme V6 Yamaha partage l’ADN du modèle phare XTO, dont la technologie de pointe et l’excellence en matière d’ingénierie Yamaha se traduisent par une puissance et des performances exceptionnelles. En combinant puissance, efficacité et passion, la conception innovante de Yamaha crée la nouvelle norme en matière de performances des moteurs hors-bord V6.

Le segment V6 haut de gamme offre des sensations très variées, pour un usage quotidien ou des traversées au long cours, des moments d’adrénaline ou des sorties inoubliables. Conçue pour être utilisée partout dans le monde, qu’il s’agisse de professionnels, de passionnés ou de néophytes , la gamme V6 permet à chacun de vivre sa passion et offre des niveaux de puissance extrêmes.

Quelle que soit votre prochaine aventure, découvrez la nouvelle gamme V6 Yamaha pour vivre des sensations vraiment uniques.

Nouveaux moteurs V6 de 300 à 250 ch

Le design élégant, épuré et léger des moteurs V6 de 300 à 250 ch reprend de nombreux éléments du modèle XTO. Ces modèles V6 haut de gamme proposés par Yamaha offrent plus de fonctionnalités. Les clients apprécieront également ces innovations exclusives et les performances grisantes de ce nouveau modèle Yamaha.

Les fonctionnalités du moteur V6 de 300 à 250 ch, comme la Digital Electric Steering (DES, direction électrique numérique), la fonction TotalTilt exclusive à Yamaha et le système d’échappement inversé améliorant la poussée (TERE), viennent s’ajouter au nouveau look époustouflant inspiré du Yamaha XTO.

Digital Electric Steering (DES, direction électrique numérique)

La DES est maintenant intégrée aux moteurs V6 de 300 à 250 ch équipés du Steer-By-Wire. La direction électrique numérique (DES) offre une expérience de conduite plus fluide et plus intuitive, sans système hydraulique à purger ni câble de direction s’abîmant au cours du temps, pour une expérience de conduite améliorée et plus durable que jamais. La face avant bénéficiant d’une finition soignée où disparaissent pompes et tuyaux, confirme les atouts de ce modèle. Les moteurs dotés du contrôle DBW peuvent également être équipés du nouveau système Helm Master EX proposé en option.

Les moteurs V6 de 300 à 250 ch non équipés du système SBW sont complètement compatibles avec le système Digital Electric Steering (DES, direction électrique numérique) proposé en option ou les systèmes de direction hydraulique traditionnels.

TotalTilt

La fonction exclusive TotalTilt™ de Yamaha permet une bascule complète du haut vers le bas ou inversement (jusqu’au contact du système de Trim) depuis n’importe quelle position par une double pression sur le bouton de relevage. Pendant ce processus, un signal sonore se déclenche pour inviter les personnes à bord à se tenir à l’écart du moteur hors-bord, et le limiteur de relevage intégré aide à prévenir les dommages en cas d’accident.

Système d’échappement inversé améliorant la poussée (TERE)

Marche arrière plus puissante et facilité de conduite à basse vitesse : le système TERE maintient les gaz d’échappement au-dessus de la plaque anti-cavitation et ainsi ne perturbe plus le rendement de l’hélice en dessous de 2500 tr/min en marche arrière. L’hélice n’est plus en contact qu’avec de l’eau offrant une poussée linéaire en marche arrière et un contrôle sans failles. Associé à la DES et au joystick Helm Master EX en option, le système offre une maniabilité encore améliorée, très utile à proximité des quais et dans les espaces confinés.

Conception élégante, épurée et légère

Reprenant la ligne esthétique du XTO, ces modèles arborent une embase de couleur assortie, un nouveau capot monobloc avec conduit d’air moulé drainant l’eau, un nouveau carénage inférieur, une ligne de tablier et des emblèmes spécifiques . Ce nouveau look époustouflant et ces performances éprouvées peuvent être proposés sur une gamme plus importante de bateaux haut de gamme.

Supports de moteur de qualité supérieure

Repris du XTO, les supports inférieurs du moteur sont plus grands et plus souples pour limiter les vibrations et rendre la conduite plus fluide.

Nouvelle embase améliorée

Les nouveaux moteurs V6 de 4,2 litres de 300 à 250 ch sont dotés d’une nouvelle embase améliorée, avec de nouveaux composants et de nouvelles caractéristiques de conception. La nouvelle conception du profil des dents de l’engrenage améliore le contact et réduit la pression de surface. De plus, la durabilité a été améliorée en modifiant le débit d’huile à l’intérieur du carter inférieur et en intégrant des roulements qui supportent les engrenages.

Nouveaux moteurs V6 de 225 ch

L’ADN du modèle phare XTO reste présent dans le nouveau V6 Yamaha de 225 ch, et la tradition se perpétue tout en s’associant à de nouvelles caractéristiques innovantes, une fiabilité améliorée et des performances grisantes.

Le nouveau bloc-cylindre V6 de 225 ch à haut rendement, à l’instar des plus gros V6, est doté d’un long collecteur d’admission spécial, d’un système d’échappement intégré, d’un système d’injection du carburant contrôlé par un module de commande électronique (ECM) et du calage variable des arbres à cames (VCT). Ces atouts lui confèrent une fiabilité exceptionnelle et un excellent rendement énergétique.

Entièrement compatible avec le système de direction électrique numérique pour une maniabilité améliorée

Le V6 de 225 ch est entièrement compatible avec le système DES proposé en option. La DES Yamaha permet de disposer d’un compartiment technique qui n’est plus encombré par des pompes, tuyaux, unités de contrôle, ni orifices ou tuyaux de purge spéciaux. Aucun remplissage de liquide et autres nettoyages n’est nécessaire. La DES permet une navigation plus fluide et plus intuitive au niveau de la barre. L’absence de système hydraulique à purger et de câbles endommagés à changer permet de profiter plus longtemps de cette expérience exceptionnelle.

Le système TotalTilt offre un basculement sans effort et un relevage facilité

La fonction exclusive TotalTilt™ de Yamaha permet un basculement complet vers le haut ou vers le bas (jusqu’au contact du système de Trim) depuis n’importe quelle position par une double pression sur le bouton de relevage. Pendant le processus, un signal sonore se déclenche pour inviter les personnes à bord à se tenir à l’écart du moteur hors-bord, et le limiteur de relevage intégré aide à prévenir les dommages en cas d’accident.

Système d’échappement inversé améliorant la poussée (TERE) pour une poussée inverse et un contrôle exceptionnels lors des manœuvres

Marche arrière plus puissante et facilité de conduite à basse vitesse : le système TERE maintient les gaz d’échappement au-dessus de la plaque anti-cavitation et éloignées de l’hélice en dessous de 2500 tr/min en marche arrière. L’hélice n’est plus en contact qu’avec de l’eau offrant une poussée en marche arrière optimale et un contrôle exceptionnels. Associé à la DES et au joystick Helm Master EX en option, le système offre une maniabilité encore améliorée, très utile à proximité des quais et dans les espaces confinés.

Conception élégante, épurée et légère

Reprenant de nombreux éléments esthétiques du XTO, ce modèle arbore embase de couleur assortie, , un nouveau capot monobloc avec conduit d’air moulé drainant l’eau, un nouveau carénage inférieur, une ligne de tablier et des motifs éblouissants. Ce nouveau look époustouflant et ces performances éprouvées permettent de l’utiliser sur une gamme plus importante de bateaux haut de gamme.

Des supports moteur de qualité supérieure pour réduire les vibrations et offrir une conduite améliorée

Repris du XTO, les supports inférieurs du moteur sont plus grands et plus souples pour limiter les vibrations et rendre la conduite plus fluide.

Nouvelle embase améliorée : nouveaux composants, nouvelles caractéristiques de conception et durabilité améliorée

Les nouveaux moteurs V6 de 4,2 litres de 225 ch sont dotés d’une nouvelle embase améliorée, avec de nouveaux composants et de nouvelles caractéristiques de conception. La nouvelle conception du profil des dents de l’engrenage améliore sa qualité et réduit la pression de surface. De plus, la durabilité a été améliorée en modifiant le débit d’huile à l’intérieur du carter inférieur et en intégrant des roulements qui supportent les engrenages.

Nouveau montage latéral du Drive-By-Wire (DBW)

Le nouveau montage latéral du Drive-By-Wire 6X9 est conçu pour offrir les avantages du Helm Master EX à un plus grand nombre de bateaux haut de gamme.

Le nouveau montage latéral du Drive-By-Wire 6X9 est conçu pour offrir les avantages du Helm Master EX à un plus grand nombre de bateaux haut de gamme. Le montage latéral du DBW utilise le dernier système de contrôle électronique de Yamaha pour une utilisation beaucoup plus fluide et précise sur toute la plage de puissance. Les clients apprécieront son design ergonomique et ses boutons monofonction haut de gamme. Il est facile à installer et la commande offre aux constructeurs et aux distributeurs de bateaux plus de latitudes dans leurs montages aussi bien pour des montages en twin que sur un mono moteur où le Helm Master EX devient incontournable.

Le montage latéral du DBW est adapté aux hors-bords monomoteurs Yamaha à partir de 150 ch et plus.

Disponibilité

La nouvelle gamme V6 Yamaha et le nouveau système de montage latéral du DBW seront disponibles à partir de 2022. Pour plus d’informations, veuillez contacter votre concessionnaire local Yamaha.