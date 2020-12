SEAT reçoit le Prix Annuel FEDECOM à l’Ambassade d’Espagne en France

SEAT a reçu le Prix Annuel FEDECOM* (Fédération des Chambres de Commerce Espagnoles en Europe, Afrique, Asie et Océanie) qui récompense chaque année l’entreprise espagnole qui s’est distinguée par son dynamisme commercial et son rayonnement à l’international.

La cérémonie a eu lieu à l’Ambassade d’Espagne en France en présence de Pedro Sanchez, Président du Gouvernement espagnol, de José Manuel Albares, Ambassadeur d’Espagne et d’Eduardo Barrachina, Président de la FEDECOM.

Robert Breschkow, Directeur SEAT et CUPRA France, s’est vu remettre le prix en représentation de SEAT et son Président Wayne Griffiths, par Pedro Sánchez qui était à Paris pour une visite officielle ce lundi 14 décembre.

Robert Breschkow a tenu un discours en rappelant quelques facteurs clés du succès SEAT ces quelques dernières années et a souligné que: « c’est une fierté pour SEAT d’être reconnue comme une entreprise qui favorise le commerce, le développement de l’activité économique et qui contribue à la promotion de l’Espagne dans le monde ». Il a également ajouté « Chez SEAT, nous avons l’avantage d’être une compagnie internationale, avec deux marques automobiles bien définies : SEAT et CUPRA. SEAT est une entreprise qui n’a cessé de se réinventer, comme le démontre son initiative de fabriquer des respirateurs artificiels en adaptant sa chaîne de montage lors du premier confinement ».

Le Président de la FEDECOM, Eduardo Barrachina, a préciséque « SEAT fait partie du patrimoine industriel et historique de l’Espagne » en ajoutant que « SEAT a sa place dans la mémoire et l’affectif espagnols, principalement parce que ses voitures ont joué un rôle dans la prospérité du pays ». Eduardo Barrachina a souligné l’incroyable relation qui existe entre le Gouvernement (au travers du secrétariat d’État au Commerce), la Chambre de Commerce Espagnole et les chambres de commerces internationales, pour lesquelles SEAT est un acteur principal et important.

Ce prix vient récompenser le dynamisme commercial et les résultats exceptionnels de SEAT ces dernières années. L’année 2019 a été une année record, les ventes de SEAT ont une fois de plus atteint le niveau le plus élevé de l’histoire de l’entreprise. En effet, les livraisons ont augmenté de 10,9 % en 2019 pour atteindre un total de 574 100 véhicules. En France, SEAT a connu une croissance de 80% entre 2016 et 2019. En 2018 et 2019 SEAT a été la marque généraliste avec la plus forte croissance sur le marché français.

Robert Breschkow a également exprimé sa vision de l’avenir : « Nous souhaitons tous que l’année 2020 se termine. Chez SEAT nous sommes prêts à affronter l’année 2021 avec une énergie nouvelle et avec pour objectif de relancer la croissance. Concernant le futur en France, les récents deux premiers prix obtenus nous permettent d’aborder 2021 sereinement : la CUPRA Formentor, le modèle le plus emblématique de CUPRA, a été élu SUV de l’année en France. De plus, nous avons été désigné marque automobile préférée des distributeurs lors de la Cote d’Amour des constructeurs ».

L’offensive hybride rechargeable et micro-mobilité

SEAT dispose aujourd’hui de la gamme de produits la plus étendue de son histoire et la plus adaptée à la demande du marché, avec notamment l’arrivée des motorisations hybrides rechargeables. La SEAT Leon e-HYBRID 204 ch sera rejoint à la rentrée par la SEAT Tarraco e-HYBRID 245 ch.

La marque CUPRA, qui s’adresse à des passionnés, permet également de créer de nouvelles opportunités. La CUPRA Formentor sera également disponible en version hybride rechargeable avec le lancement de la CUPRA Formentor e-HYBRID 204 ch et CUPRA Formentor VZ e-HYBRID 245 ch.

En 2021, six modèles électrifiés (PHEV ou 100% électrique) seront donc proposés en France : SEAT Mii electric, SEAT Leon, SEAT Tarraco, CUPRA Leon, CUPRA Formentor et CUPRA el-Born, le premier modèle 100% électrique de la marque.

En complément, SEAT MÓ, apporte une réponse inédite à la mobilité urbaine et adaptée aux nouvelles habitudes de mobilité de la population. Le nouveau SEAT MÓ eScooter 125, le premier scooter 100% électrique commercialisé par SEAT, arrivera sur le marché français au début de l’année 2021.

Un acteur industriel et social de premier ordre en Espagne

Par cette distinction, la FEDECOM souligne le rayonnement international de SEAT qui est le premier exportateur industriel espagnol, avec environ 3 % des exportations totales du pays. En 2019, les exportations de SEAT, tant pour les véhicules que pour les pièces détachées, ont atteint 81 % du chiffre d’affaires (9,014 milliards d’euros).

D’un point de vue industriel, les 3 lignes de production de l’usine de Martorell fonctionnent et six modèles y sont produits actuellement : la SEAT Ibiza, la nouvelle SEAT Leon (dans la version thermique et hybride rechargeable), la SEAT Arona, la nouvelle CUPRA Leon (dans la version thermique et hybride rechargeable), la CUPRA Formentor et l’Audi A1. En décembre 2020, la production s’élève à 2 200 voitures par jour.

Avec un effectif de base de plus que 15 000 personnes, SEAT est l’un des plus grands employeurs d’Espagne. 98 % des collaborateurs sont sous contrat à durée indéterminée. En 2019, SEAT a également alloué 23 millions d’euros à la formation de ses collaborateurs.

Un investissement massif dans la Recherche et le Développement

Ce prix FEDECOM met aussi en lumière l’investissement de SEAT en faveur de l’innovation. En 2019, SEAT est le premier investisseur industriel en R&D du pays. Près de 5 % des dépenses totales en R&D en Espagne lui sont attribuées. SEAT a alloué 1,259 milliard d’euros aux investissements et aux dépenses de R&D, le montant le plus élevé de l’histoire de la société. Cet investissement est principalement destiné au développement de nouveaux modèles, et notamment de véhicules électrifiés.

Par ailleurs, jusqu’en 2025 SEAT va investir 5 milliards d’euros pour des projets visant à développer de nouveaux modèles, mais aussi des équipements et installations dans le but d’entreprendre de nouveaux programmes spécifiquement destinés à électrifier la gamme.

*La Fédération des chambres de commerce officielles d’Espagne en Europe, Afrique, Asie et Océanie (FEDECOM) est une association internationale à but non lucratif qui, créée en 1996 en vertu du droit belge, réunit actuellement les 23 chambres de commerce officielles d’Espagne, reconnues par l’Administration espagnole et établies en Europe, en Afrique, en Asie et en Océanie.