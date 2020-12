Le Groupe COFFIM et COGEDIM remportent la Pyramide d’Or dans la catégorie « Grand Projet National », pour leur opération écoresponsable « So Oh »

Après avoir remporté une pyramide d’argent au niveau régional, COGEDIM, marque logement du groupe Altarea, et COFFIM, ont reçu la Pyramide d’Or dans la catégorie « Grand Prix National » pour leur opération « So Oh ». Ce projet se caractérise par sa dimension écologique, son parc voué à la biodiversité et ses terrasses végétalisées.

Cette co-promotion vient parfaitement illustrer le rôle majeur que joue la promotion immobilière dans les villes de demain, pour les rendre intelligentes et durables, tout en répondant aux nouveaux usages.

« Notre volonté est de proposer dans la ville de demain un urbanisme réfléchi, une architecture harmonieuse intégrée au contexte et ouverte à tous les usages. So Oh, à Asnières-sur-Seine, traduit parfaitement notre capacité à faire dialoguer tous les acteurs pour créer un ensemble répondant aux nouveaux usages tout en conservant un principe de qualité élevée », réagit Vincent Ego, Directeur Général de COGEDIM.



« Ce prix, qui vient récompenser l’opération So Oh, constitue une reconnaissance des ambitions fortes en matière d’exemplarité environnementale et de développement durable à laquelle nous soumettons nos projets immobiliers chez COFFIM. » se félicite Thibault Dutreix, Directeur Général du Groupe COFFIM.

« So Oh » : une parenthèse végétale au cœur d’Asnières-sur-Seine



Comportant une forte dimension environnementale et conçu par les cabinets architecturaux Ory & Associés et MPA Architectes, le programme mixte « SO OH » situé à proximité de la future ligne 15 du Grand Paris Express, se compose de 270 logements, dont 70 logements sociaux, répartis sur 5 bâtiments à la silhouette élégante.

Cet ensemble s’organise autour d’un parc aménagé en cœur d’îlot favorisant la biodiversité et agrémenté de sentiers piétons ainsi qu’un espace vert. La dimension environnementale est omniprésente avec des jardinières intégrées à la structure des étages des bâtiments.

Des terrasses végétalisées, d’une superficie totale de 1230 m², conçues pour l’agriculture urbaine seront installées, notamment en toiture. La gestion de ces espaces agricoles sera organisée en 0-phyto et sans engrais minéraux pour un impact carbone minimal.

Du studio au 5 pièces, les appartements adoptent une esthétique contemporaine et offrent des logements généreux répondant à la certification NF Habitat HQE et au label BiodiverCity.

La livraison de la première tranche du programme interviendra à partir du 4ème trimestre 2021.

Récompenser les meilleures réalisations immobilières



Organisé par la Fédération des Promoteurs Immobiliers (FPI), le concours des Pyramides vise à mettre en valeur et à récompenser les meilleures réalisations immobilières dans huit catégories de prix. Créé en 2004, il est destiné à promouvoir la qualité, le savoir-faire et l’innovation des nouvelles résidences en matière d’architecture, de technique ou de confort.