Yamaha Sport Scooters 2021 : performances sportives et style MAX haut de gamme

Yamaha a créé le segment des scooters sportifs et a bouleversé le marché du deux-roues motorisé avec l’introduction de la première génération de TMAX en 2001. Yamaha a fait évoluer cette famille depuis lors, et aujourd’hui, la gamme MAX s’avère la plus célèbre sur un marché européen extrêmement concurrentiel.

La gamme actuelle est portée par le TMAX de dernière génération, le modèle emblématique de Yamaha, qui a atteint un total de près de 300 000 ventes en 20 ans de commercialisation, confirmant son statut de scooter sportif le plus populaire et le plus plébiscité de tous les temps en Europe. La popularité du TMAX s’est confirmée en 2020 : les ventes ont même augmenté de 56 % cette année.



Au cours des dix premiers mois de 2020, plus de 13 000 TMAX ont été commercialisés, ce qui a permis de renforcer davantage sa position de leader européen. Et à l’approche de son 20e anniversaire, ce modèle phare continue de montrer la voie.



Forts d’un design sportif et dynamique qui s’inspire directement du TMAX, les scooters sportifs XMAX offrent des performances époustouflantes, des caractéristiques et finitions haut de gamme, et des fonctionnalités indispensables au quotidien, qui rappellent pourquoi plus de 410 000 unités des différents modèles MAX ont été vendues en Europe depuis 2005. Affirmant leur ADN MAX, les TMAX et XMAX ont transformé le marché depuis leur arrivée, offrant de nouveaux niveaux de performances et imposant un nouveau style dans les rues d’Europe. Désormais reconnus comme des scooters sportifs, ces modèles ne délivrent rien que le MAX.



En 2021, les modèles de la gamme TMAX et XMAX seront disponibles dans de nouveaux coloris. Les XMAX 300 et XMAX 125, ainsi que les deux options XMAX Tech MAX, deviennent conformes à la norme EU5. Ils seront proposés dans de nouvelles couleurs et avec de nouvelles fonctionnalités qui hisseront l’expérience de conduite au MAX.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU TMAX

• Moteur EU5 bicylindre de 560 cm³ souple, puissant et compact

• Accélération et vitesse de pointe exceptionnelles

• Habillage dynamique pour un caractère sportif

• Agrément de conduite haut de gamme, maniabilité digne d’une moto

• Confort optimal, en solo ou en duo

• Repose-pieds spacieux pour une meilleure position

• Cadre en aluminium coulé sous pression à double longeron de type moto

• Fourche inversée de 41 mm de diamètre de type moto et suspension arrière à biellettes

• Réservoir de 15 litres offrant une grande autonomie

• Frein avant à double disque de 267 mm et frein arrière à disque de 282 mm – ABS de série

• Système de contrôle de la traction et D-MODE à deux niveaux

• Démarrage sans clé Smart Key

• Feux arrière à LED et clignotants avant à LED

• Grand espace de rangement éclairé : un casque intégral ou deux casques jet

• Système de verrouillage de la béquille centrale

• Catégorie de permis A2

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES DU TMAX Tech MAX

• Bulle électrique

• Régulateur de vitesse

• Poignées et selle chauffantes

• Nouveau coloris haut de gamme



Prix et disponibilité

Les prix varient selon les pays. Contactez votre concessionnaire pour plus d’informations. Le TMAX Tech MAX 2021 sera disponible chez les concessionnaires Yamaha à partir de janvier 2021.

Coloris

• TMAX : Icon Grey, Sword Grey

• TMAX Tech MAX : Tech Kamo, Power Grey (nouveauté)



Accessoires d’origine : packs d’accessoires TMAX

Yamaha propose une large gamme d’accessoires d’origine pour le TMAX, ainsi qu’une grande variété d’accessoires développés par nos partenaires Öhlins, Akrapovič et Gilles Tooling. Pour offrir plus de commodité à ses clients, Yamaha a également créé une série de packs d’accessoires qui s’adaptent à tous les besoins et styles de vie.



Le pack Winter est composé de poignées chauffantes, de protège-mains et d’un tablier qui apportent confort et chaleur lorsque les conditions météo se dégradent, tandis que le pack Sport est composé d’une bulle sport, de platines de marche-pied en aluminium, d’un support arrière, d’un support de dosseret passager, d’un coussin de dosseret et d’un support de plaque d’immatriculation conférant un look encore plus sportif.



Les pilotes qui souhaitent améliorer les fonctionnalités de leur TMAX au quotidien peuvent opter pour le pack Urban composé d’un top-case de 39 litres avec dosseret passager, kit de plaque de fixation, porte-bagages, support de smartphone, protections anti-rayures de carénage, convertisseur USB avec câble de connexion. Rendez-vous sur www.yamaha-motor.fr pour plus informations.



XMAX 300 : les performances d’un maxi scooter associées à une agilité et une légèreté exceptionnelles

Équipé d’un moteur monocylindre Blue Core de 292 cm³, le XMAX 300 allie les performances d’un maxi scooter à une agilité et légèreté exceptionnelles. Il est le choix idéal pour les trajets quotidiens, mais également pour les sorties sportives qui viennent briser la routine.



En 2021, ce scooter sportif haut de gamme se dote d’un moteur conforme à la norme EU5, ce qui lui permet de réaliser des économies de carburant d’environ 6 %. Ce modèle encore plus attrayant s’offre aux personnes qui recherchent un scooter élégant, rapide et économique.



En 2021, le XMAX 300 et le XMAX 300 Tech MAX sont disponibles dans de nouveaux coloris. La version Tech MAX bénéficie également de nouveaux motifs et de détails exclusifs qui soulignent son positionnement haut de gamme.



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU XMAX 300

• Nouveau moteur Blue Core 292 cm³ monocylindre conforme à la norme EU5

• Réduction de 6 % de la consommation moyenne de carburant

• Inspiré de l’ADN TMAX

• Habillage dynamique affirmant son caractère MAX

• Doubles phares à LED, feu arrière à LED

• Fourche de type moto

• Selle luxueuse et rangements spacieux

• Système de contrôle de la traction

• Démarrage sans clé Smart Key

• Espace de rangement pouvant loger deux casques intégraux

• Prise 12 V pour brancher et recharger des appareils

• Freins avant et arrière à disque avec ABS

• Nouveau coloris



CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES DU XMAX 300 Tech MAX

• Selle luxueuse spéciale avec coutures surlignées

• Rembourrage intérieur particulier avec coutures colorées assorties

• Platines de marchepieds anodisées

• Emblème Tech MAX

• Nouveaux fourreaux de fourche Frost Silver

• Nouvelles poignées Gilles Tooling

• Nouveau coloris premium



Prix et disponibilité

Les prix varient selon les pays. Contactez votre concessionnaire pour plus d’informations. Le XMAX 300 sera disponible chez les concessionnaires Yamaha à partir de janvier 2021. Le XMAX 300 Tech MAX sera disponible chez les concessionnaires Yamaha à partir de février 2021.

Coloris

• XMAX 300 : Icon Grey (nouveauté), Sonic Grey

• XMAX 300 Tech MAX : Tech Kamo, Power Grey (nouveauté)



XMAX 125 : un style MAX, des performances optimisées et une consommation de carburant réduite

Profitant d’un ADN MAX incomparable et de spécifications haut de gamme, le 125 XMAX est le modèle le plus vendu de sa catégorie. En 2021, ce scooter sportif d’entrée de gamme reçoit un nouveau moteur 124 cm³ qui offre de meilleures performances et une consommation de carburant réduite. Ce nouveau moteur bénéficie de la technologie de commande de distribution variable (VVA) de Yamaha. Il est doté d’un arbre à cames spécifique qui améliore le couple à tous les régimes et offre des accélérations plus franches. En plus d’améliorer les performances, le système VVA permet également au XMAX 125 de 2021 de réduire de 11 % sa consommation de carburant, pour seulement 2,4 litres/100 km. De plus, le nouveau système « Stop & Start » désactivable réduit les émissions de CO² et les coûts liés à la consommation. Lorsque le système « Stop & Start » est activé, la consommation de carburant se réduit à 2,3 litres/100 km.

Pour plus de maniabilité et de stabilité, les dimensions du châssis ont été repensées, et le modèle 2021 est doté d’un empattement plus long (1 570 mm), ainsi que d’une garde au sol accrue (140 mm). En outre, le poids tous pleins faits du XMAX 125 a également été réduit de 9 kg pour atteindre 166 kg, offrant plus de maniabilité et de facilité pour se garer, tandis que la course de suspension arrière a été augmentée de 15 mm pour atteindre 90 mm. Les XMAX 125 et XMAX 125 Tech MAX sont disponibles dans de nouveaux coloris.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU XMAX 125

• Nouveau moteur Blue Core 124 cm³ monocylindre conforme à la norme EU5

• Nouveau système de commande de distribution variable (VVA) pour de meilleures accélérations

• Économie de carburant substantielle :

« Stop & Start » activé : 2,3 litres/100 km

« Stop & Start » désactivé : 2,4 litres/100 km

• Faibles émissions de CO² :

« Stop & Start » activé : 54 g/km

« Stop & Start » désactivé : 56 g/km

• Poids réduit : 9 kg de moins en 2021

• Technologie « Stop & Start » désactivable

• Empattement plus long pour une stabilité accrue

• Garde au sol plus élevée

• Augmentation de la course de suspension arrière

• Créé avec l’ADN TMAX

• Design sportif de la famille MAX

• Doubles phares à LED, feu arrière à LED

• Fourche de type moto

• Selle luxueuse avec dosseret pilote

• Ergonomie confortable

• Pare-brise réglable sur deux positions

• Système de contrôle de la traction

• Démarrage sans clé Smart Key

• Espace de rangement pouvant loger deux casques intégraux

• Prise 12 V pour brancher et recharger des appareils • Freins avant et arrière à disque avec ABS

• Nouveau coloris

• Un simple permis B* suffit pour le conduire

*Des limitations et restrictions peuvent s’appliquer en fonction des lois et des législations en vigueur

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES DU XMAX 125 Tech MAX

• Selle luxueuse spéciale avec coutures surlignées

• Rembourrage intérieur particulier avec coutures colorées assorties

• Platines de marchepieds anodisées

• Emblème Tech MAX

• Nouveaux fourreaux de fourche Frost Silver

• Nouvelles poignées Gilles Tooling

• Nouveau coloris premium



Prix et disponibilité

Les prix varient selon les pays. Contactez votre concessionnaire pour plus d’informations. Les XMAX 125 et XMAX 125 Tech MAX seront disponibles chez les concessionnaires Yamaha à partir de mars 2021.



Coloris

• XMAX 125 : Icon Grey (nouveauté), Sonic Grey

• XMAX 125 Tech MAX : Tech Kamo, Power Grey (nouveauté)



Accessoires d’origine : packs d’accessoires XMAX

Les propriétaires de XMAX qui souhaitent personnaliser leur scooter peuvent choisir parmi une large gamme d’accessoires d’origine afin d’améliorer la fonctionnalité, le style et les performances. Les propriétaires de scooters sportifs Yamaha peuvent gagner du temps dans leur choix d’accessoires d’origine en optant pour l’un des packs d’accessoires proposés par Yamaha pour répondre à tous les styles de vie.



Le pack Urban est disponible avec une bulle haute, un porte-bagages arrière, un top-case de 39 litres, un dosseret passager, des protections anti-rayures de carénage, tandis que le pack Sport comprend une bulle sportive, des platines de repose-pieds, un support de plaque d’immatriculation et des poignées aluminium. Il existe également un pack Hiver composé de poignées chauffantes, de protège-mains et d’un tablier. Rendez-vous sur www.yamaha-motor.fr pour plus informations.



Vue d’ensemble de la gamme Yamaha Sport Scooters 2021

Modèle-> Évolution

• TMAX-> Identique

• TMAX Tech MAX-> Nouveau coloris haut de gamme

• XMAX 300-> Conforme à la norme EU5, nouveau coloris

• XMAX 300 Tech MAX-> Conforme à la norme EU5, nouveau coloris haut de gamme

• XMAX 125 -> Conforme à la norme EU5, plus léger, dimensions mises à jour, nouveau coloris

• XMAX 125 Tech MAX-> Conforme à la norme EU5, plus léger, dimensions mises à jour, nouveau coloris haut de gamme