Exposition de l’ID.3 dans sept grands centres commerciaux en France

Après le lancement de l’ID.3 en septembre dernier, Volkswagen France organise une tournée nationale dans sept grands centres commerciaux, à partir du 10 décembre, avec comme objectif de présenter au plus grand nombre la nouvelle Volkswagen ID.3, premier véhicule électrique basé sur la plateforme électrique MEB, et l’ensemble de son écosystème.

Dans le strict respect des règles sanitaires liées à la COVID-19, un dispositif complet autour de l’électromobilité est mis en place dans chaque lieu. Il se compose d’une exposition d’une Volkswagen ID.3, d’une présentation de la stratégie « Way To Zéro » de la marque Volkswagen et d’échanges plus généraux autour du véhicule électrique (recharge, autonomie, prix..). Des possibilités d’essais routiers auprès des concessionnaires locaux complètent ce dispositif.

Dès le 10 décembre, Volkswagen France présentera ainsi son concept de stands éphémères appelé « Pop-up store ID. » sur les lieux et dates suivantes :

Paris Est – Val d’Europe : du 10 au 13 décembre 2020

Paris Ouest – Les 4 Temps : du 15 au 20 décembre 2020

Lille Euralille : du 21 au 23 janvier 2021

Nantes Atlantis : du 28 au 30 janvier 2021

Toulouse Blagnac : du 4 au 6 février 2021

Nice Cap 3000 : du 11 au 13 février 2021

Lyon Part-Dieu : du 18 au 20 février 2021

Cette initiative pensée autour de l’électromobilité s’inscrit dans la stratégie ‘Way to Zéro’ mise en place par la marque Volkswagen. Conformément à l’engagement de la marque en faveur de l’Accord de Paris sur le climat, l’entreprise a adopté une stratégie de décarbonisation, avec pour objectif de parvenir à un bilan carbone neutre au plus tard en 2050. Le lancement de l’ID.3 concrétise dès à présent cet engagement. Cela sera suivi en début 2021 par l’arrivée de l’ID.4, premier SUV 100% électrique de la marque Volkswagen.