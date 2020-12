La CUPRA Formentor reçoit le prix du SUV de l’année aux Automobile Awards

La CUPRA Formentor s’est vu décerner le prix du SUV de l’année parmi 19 prétendants à la victoire lors de la troisième édition des Automobile Awards (anciennement Coyote Awards), qui s’est déroulée hier soir lors d’un événement entièrement digital.

Elise Remark, Directrice Marketing SEAT et CUPRA France, a déclaré « Nous sommes très fiers de recevoir le prix du SUV de l’année avec la CUPRA Formentor. Premièrement car il s’agit du premier prix remporté par CUPRA en France, ce qui illustre le chemin parcouru par la marque depuis son lancement en 2018. Et deuxièmement parce que le Formentor représente l’essence même de CUPRA. C’est le premier modèle exclusivement conçu et développé par et pour CUPRA et grâce à lui nous allons conquérir de nouveaux clients ».

Une large gamme de 7 motorisations différentes

Avec le Formentor, CUPRA franchit une nouvelle étape dans son évolution. Conçu et fabriqué pour l’avenir, ce véhicule renferme l’ADN spécifique de CUPRA. Il combine sophistication, innovation et une expérience de conduite intuitive et dynamique pour le conducteur.

La CUPRA Formentor sera disponible dans sept motorisations différentes dont deux versions hybrides rechargeables hautes performances. Deux versions sont déjà disponibles à la commande :

la CUPRA Formentor essence 1.5 TSI de 150 ch disponible à partir de 33 450 € en BMV6 et 35 350 € en DSG7. Une finition business a également été développée pour cette motorisation.

la CUPRA Formentor VZ 2.0 TSI de 310 ch en DSG7 4Drive, motorisation de lancement, disponible à partir de 44 670 € et un loyer de 439€ par mois.

Les autres motorisations arriveront sur le marché français au premier semestre 2021 :

la CUPRA Formentor VZ 2.0 TSI de 245 ch en DSG7.

la CUPRA Formentor VZ e-HYBRID 1.4 de 245 ch en DSG6.

la CUPRA Formentor 2.0 TDI de 150 ch en BVM6 ou DSG7 4Drive.

la CUPRA Formentor 2.0 TSI de 190 ch en DSG7 4Drive.

la CUPRA Formentor 1.4 e-HYBRID de 204 ch en DSG6.



Un premier trophée pour CUPRA en France

Depuis son lancement en 2018 en tant que marque à part entière, CUPRA ne cesse de gravir les échelons et sa gamme s’est agrandit rapidement. Plus de 60 000 véhicules ont été vendus dans le monde. La CUPRA Ateca, qui a marqué l’entrée de la marque sur le marché, a rencontré un grand succès. En France 1 Ateca sur 10 vendu en 2019 était une CUPRA. CUPRA ambitionne de doubler ses ventes en 2021 et d’atteindre un chiffre d’affaire d’1 milliard d’euro, notamment grâce à l’arrivée de la CUPRA Formentor et de la CUPRA Leon .

Par ailleurs, CUPRA est également une marque d’avenir. Trois modèles seront proposés sous forme d’hybrides rechargeables hautes performances : la CUPRA Formentor, la CUPRA Leon 5 portes et la CUPRA Leon Sportstourer. De plus, la marque lancera son premier véhicule entièrement électrique en 2021 : la CUPRA el-Born.