Black Friday : les réseaux sont prêts – Tom Homer, Senior Vice President Europe de GTT Communications

« Les commerçants sont à la moitié des 4 mois les plus fructueux de l’année en général, d’octobre à décembre, en ces temps sans précédent. A l’approche du très attendu Black Friday, et alors que nous préparons tous les fêtes de fin d’année, de nombreux acheteurs comptent sur cet événement pour profiter des promotions en ligne, ce qui aboutira à l’un des jours les plus chargés de l’année pour Internet.

Nous avons constaté que les volumes de trafic Internet sont déjà plus de 50 % plus élevés qu’ils ne l’étaient à la même époque l’année dernière. Le trafic Internet augmente généralement de 20 à 30 % par an, 2020 est donc une année exceptionnelle. Mais grâce au travail des opérateurs des grands backbones Internet, tels que GTT, et à la collaboration de nos pairs pour résoudre les problèmes de capacité d’Internet qui sont intervenus en mars, Internet est désormais assez solide pour faire face sans difficultés à la forte augmentation des achats en ligne prévue cette année. Cela se traduit par une navigation plus rapide pour les internautes visitant les sites e-commerce, car il y a moins de risque d’encombrement.

Parallèlement, les enseignements tirés de la précédente augmentation du trafic ont poussé un certain nombre d’entreprises présentes sur Internet à repenser et à mettre à niveau leur infrastructure informatique existante, en optant pour de nouvelles approches telles que le SD-WAN, afin de rendre leurs réseaux plus simples, plus directs et plus fiables. Chez GTT, nous travaillons avec des commerçants tels que KOOKAÏ pour déployer des services managés de SD-WAN et de connectivité, afin de soutenir leur stratégie de magasin numérique et améliorer l’expérience des clients à la fois en boutique et en ligne. Se faire accompagner par un partenaire pour comprendre les avantages potentiels des réseaux définis par logiciel peut être clé pour les commerçants qui cherchent à offrir une expérience client fluide. »

Tom Homer, Senior Vice President Europe de GTT Communications