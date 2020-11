Dès 18 h, le mercredi 2 décembre 2020, sur sa chaîne YouTube, la Fondation ARC invite tous ceux que le sujet intéresse à suivre son émission « Têtes Chercheuses » autour de la recherche en cancérologie

Cet événement grand public reviendra sur les avancées les plus récentes ainsi que sur les progrès à venir dans ce domaine, avec les chercheurs les plus pointus. Micro-trottoir, interviews, séances de questions/réponses et témoignages rythmeront l’émission animée par la journaliste Julia Molkhou.

À cette occasion, la Fondation ARC présentera également les lauréats du prix Griffuel 2019, prix les plus prestigieux en Europe attribués cette année à deux chercheurs d’exception : le Dr Michel Sadelain du Memorial Sloan Kettering, New York, et le Dr Manuel Serrano, IRB, Barcelone.

LA LUTTE CONTRE LE CANCER : L’AFFAIRE DE TOUS !

La Covid-19 a pris une telle place dans l’actualité médiatique et dans notre vie quotidienne qu’elle a tendance à éclipser tout le reste. Pourtant, le cancer laisse encore démuni bien des patients, familles et médecins. Malgré les progrès constants de la recherche, on estime ainsi à 4 millions le nombre de citoyens supplémentaires qui seront touchés par un cancer d’ici 10 ans, l’enjeu de santé publique reste de tout premier ordre.

La Fondation ARC s’efforce depuis plus de 50 ans d’infléchir l’impact sociétal de cette maladie en soutenant les projets les plus impactant en recherche fondamentale, translationnelle et clinique aux côtés de 150 chercheurs bénévoles engagés.

En proposant une émission dans un format court et dynamique, la Fondation ARC souhaite aujourd’hui donner la parole aux chercheurs, aux médecins et aux patients, mais aussi permettre aux personnes touchées directement ou indirectement par cette maladie de se tenir informées des progrès de la recherche.

METTRE LA RECHERCHE À LA PORTÉE DU GRAND PUBLIC

L’émission « Têtes Chercheuses » sera ponctuée par des questions que se posent particulièrement le grand public. Les chercheurs présents sur le plateau aux côtés de jeunes chercheurs s’efforceront d’y répondre avec la plus grande des pédagogies.

Des personnalités médiatiques concernées par la maladie interviendront également, à l’image de l’influenceuse Émilie Brunette. Enfin, l’humoriste Karim Duval rendra un hommage aux jeunes chercheurs à travers une virgule artistique pleine de finesse.

DEUX CHERCHEURS D’EXCEPTION À L’HONNEUR RÉCOMPENSÉS POUR L’IMPORTANCE DE LEURS TRAVAUX

Les prix Griffuel récompensent chaque année deux chercheurs d’exception, de renommée internationale, dont les découvertes ont un impact sur la prise en charge des patients atteints de cancer.

MICHEL SADELAIN

Il est le premier scientifique à avoir établi que les cellules Cart-T pouvaient être un traitement efficace contre le cancer.

Ses pairs évoquent ses qualités de chercheur avec beaucoup de déférence et le décrivent comme un être visionnaire, élégant scientifiquement et profondément humain.

Le prix Griffuel Fondation ARC est pour lui une marque de reconnaissance immense émise par un jury composé de chercheurs prestigieux. Michel Sadelain, chercheur français établi aux États-Unis, se réjouit avec une pointe de fierté de recevoir ce prix de la France car, selon lui, « la France est un moteur en matière de médecine et de recherche contre le cancer ».

MANUEL SERRANO

Grâce à ses découvertes, il a contribué à la mise au point de nouvelles stratégies anticancer dans certaines pathologies.

Manuel Serrano est décrit par ses pairs et les membres de son équipe comme un pionnier, brillant et tenace à la fois, lui, ce chercheur fasciné par le monde invisible du corps humain depuis sa jeunesse. Il a tout au long de son parcours de chercheur ouvert de nombreuses portes et beaucoup d’équipes à travers le monde lui ont emboîté le pas.

Grâce à ce prix, qu’il accueille avec beaucoup d’humilité et de gratitude, il poursuivra ses travaux avec encore plus d’audace et de courage, car, dit-il, « il est important pour la science d’explorer et il est essentiel d’être audacieux ».

Pour conclure ce riche programme, la Fondation ARC ouvrira le débat sur l’avenir de la recherche au regard de l’apport des nouvelles technologies (IA, Machine Learning, nanotechnologies) et des nouveaux champs prometteurs.

« Têtes Chercheuses », une émission à suivre le mercredi 2 décembre 2020, à partir de 18 h sur la chaîne YouTube de la Fondation ARC et sur un site dédié :

https://www.youtube.com/channel/UCO_D_KrdnS-W9Fu2kt4sjaA

https://forum.fondation-arc.org/