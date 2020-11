Gamme Urban Mobility 2021 : une nouvelle ère commence

Jamais la gamme Urban Mobility de Yamaha n’a été aussi pertinente et importante pour tous ceux qui vivent, travaillent ou circulent dans les grandes agglomérations. La pandémie de Covid-19 a fait apparaître de nouveaux besoins en mobilité.

Les modèles Urban Mobility de Yamaha offrent un moyen accessible et fiable de se déplacer dans et autour de la ville. Chacun est pourvu d’une transmission « Twist-and-go » entièrement automatique qui le rend facile à piloter. Dans de nombreux pays européens*, le permis B suffit pour conduire les tout nouveaux NMAX 125 et D’elight, ce qui permet aux automobilistes de passer rapidement et simplement au deux-roues.

Équipée de deux roues avant contribuant à des performances supérieures en termes de tenue de route et de freinage, la famille Tricity reste le choix idéal pour ceux qui souhaitent bénéficier de la stabilité et la confiance offertes par une configuration à 3 roues. Le Tricity 300 et le Tricity 125 ne nécessitent également qu’un permis B*, offrant aux citadins d’aujourd’hui la possibilité de se déplacer plus facilement, au guidon d’un véhicule plus agréable et économique.

Les modèles Yamaha Urban Mobility incarnent une véritable alternative à ceux qui veulent évoluer et atteindre un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Équipé d’un habillage plus sportif, le tout nouveau NMAX 125 renouvelle la catégorie des scooters d’entrée de gamme, tandis que le style plus moderne du nouveau D’elight a été développé avec une attention particulière pour les femmes à la recherche d’un mode de déplacement léger et tendance. Le Tricity 300, quant à lui, est maintenant équipé d’un moteur conforme à la norme EU5 et ne requiert également qu’un permis B.*

Ces modèles Yamaha Urban Mobility permettent de s’adapter à tous les modes de vie individuels et de respecter une distanciation plus sûre.

*Des limitations et restrictions peuvent s’appliquer en fonction des lois et des législations en vigueur

Nouveau NMAX 125 : en osmose avec la ville

Le NMAX 125 est le modèle le plus vendu de Yamaha dans la catégorie Urban Mobility, totalisant plus de 72 000 ventes à ce jour. Afin d’atteindre un niveau supérieur de performances et d’attirer un public encore plus large, ce modèle 125 cm³ a été complètement repensé.

Présenté en 2015, le NMAX est un scooter à usage économique, qui ne néglige pas les performances moteur et le confort de conduite. Ses aptitudes dynamiques et son rapport qualité-prix exceptionnel en font le véhicule urbain idéal pour les hommes et les femmes qui souhaitent se déplacer rapidement et facilement au quotidien. Son look sportif et son caractère joueur en font également un deux-roues exemplaire pour les jeunes propriétaires qui désirent profiter de chaque instant. Pour être chevauché, le NMAX 125 ne requiert qu’un permis B* dans la plupart des pays européens. Il s’impose donc comme une véritable alternative à la voiture pour les trajets courants.

En 2021, le NMAX 125 de Yamaha arbore un habillage original, un nouveau cadre et une finition premium ornée de détails caractéristiques. Le moteur Blue Core est désormais conforme à la norme EU5, mais le changement le plus important est peut-être la présence de l’unité de contrôle des communications SCCU Yamaha de dernière génération qui apporte une connectivité totale et offre une expérience de conduite plus agréable que jamais.

Moteur Blue Core EU5 de 125 cm³

Le moteur monocylindre quatre soupapes à 4-temps et à refroidissement liquide du NMAX a été développé à l’aide de la technologie sophistiquée Blue Core de Yamaha, apte à favoriser les économies de carburant et améliorer les performances du scooter. La technologie Blue Core se concentre sur trois domaines : l’augmentation de l’efficacité de la combustion, la réduction de la perte de puissance et l’amélioration du refroidissement, le tout faisant partie d’un processus continu qui évolue constamment pour s’assurer que le NMAX, au même titre que tous les autres scooters Yamaha de petite cylindrée, continue à allier puissance, plaisir et économie.

La technologie de commande de distribution variable (VVA) du moteur 125 cm³ est l’une des principales technologies Blue Core, proposant un arbre à cames d’admission spécial qui se compose de deux lobes de came, l’un étant parfaitement adapté aux régimes bas et moyen, et l’autre au haut régime. Le système VVA alterne automatiquement entre les deux cames afin d’offrir les caractéristiques de combustion les plus efficaces, favorisant les performances et l’efficacité du moteur.

Produisant 9,0 kW à 8 000 tr/min, le NMAX 125 offre une forte accélération qui vous permet de vous jouer du trafic. La consommation de carburant extrêmement faible fait de ce scooter urbain sportif en fait l’un des moyens de déplacement les moins coûteux et l’un des modes de transport urbain les plus agréables.

Nouvel habillage sportif et finition haut de gamme

Le nouvel habillage bénéficie d’un niveau encore plus élevé de finition pour sublimer la ligne du NMAX et amener ce scooter urbain, en 2021, à un seuil jamais atteint. Son nouveau carénage intègre des phares à LED à double optique et un feu de position intégré, lui conférant un look plus dynamique et sophistiqué. Le feu intégré et les clignotants à l’arrière renforcent quant à eux ses caractéristiques.

Arborant un look plus sportif, ce nouveau carénage offre une meilleure protection contre le vent et la pluie, et sa forme aérodynamique réduit le bruit du vent pour plus de confort de conduite.

Nouvelle conception de cadre

Bien qu’il soit en grande partie caché derrière le nouveau carénage, le nouveau cadre du NMAX 125 a été conçu pour apporter des améliorations significatives. Son nouveau tunnel central accueille un plus grand réservoir de carburant de 7,1 litres. Ce réservoir offre non seulement une autonomie de plus de 300 km, mais également une meilleure centralisation des masses, pour une agilité accrue et une meilleure maniabilité. Le nouveau cadre ainsi que le carénage redessiné favorisent l’ergonomie pour offrir une conduite plus confortable. L’aérodynamisme amélioré contribue à bénéficier d’une efficacité énergétique exceptionnelle et d’une réduction sensible des effets du vent.

Système de contrôle de la traction

Le poids léger et l’agilité du NMAX 125 séduisent les clients qui débutent en deux-roues. Le système de contrôle de traction offre plus de confiance lors de l’accélération sur les surfaces mouillées ou instables en contrôlant la puissance au niveau de la roue arrière lorsque tout signe de glissement du pneu est détecté.

Technologie « Stop & Start »

Le nouveau Blue Core EU5 de 125 cm³ est le moteur le plus propre et le plus économique ayant jamais équipé le NMAX, et sa nouvelle technologie « Stop & Start » contribue à réduire encore la pollution et le montant des factures de carburant. Lorsque le système est activé, la fonction « Stop & Start » coupe automatiquement le moteur à chaque fois que le scooter s’arrête, et le redémarre instantanément dès que les freins sont relâchés et que la manette des gaz est actionnée.

Connectivité Bluetooth avec l’unité de contrôle des communications SCCU NMAX est le premier scooter à disposer de l’unité de contrôle des communications (SCCU) de Yamaha, une technologie électronique facile à utiliser qui tient le pilote informé et rend chaque trajet plus agréable et gratifiant.

Les propriétaires de NMAX 125 peuvent télécharger l’application MyRide gratuite de Yamaha sur leur smartphone, puis appairer leur appareil avec le SCCU via une connectivité Bluetooth. MyRide donne au pilote un accès complet à un large éventail d’informations techniques et de fonctionnement, y compris l’état de la batterie et le niveau d’huile, la consommation de carburant et plus encore. Un localisateur de stationnement permet également au conducteur de trouver son NMAX en utilisant le dernier emplacement connecté du téléphone.

En utilisant MyRide, le propriétaire de NMAX peut accéder à de nombreuses fonctionnalités, y compris un « Ride & Record » qui enregistre les données relatives aux trajets, telles que l’angle d’inclinaison, l’accélération, la vitesse, la distance, etc. Ces informations peuvent être partagées avec d’autres utilisateurs de MyRide dans le monde entier, et de nouveaux itinéraires peuvent être découverts et partagés.

Quand le nouveau modèle sera disponible chez les concessionnaires Yamaha, tous les propriétaires de NMAX pourront visionner un tutoriel leur expliquant comment exploiter l’application MyRide et tirer le meilleur parti de sa large gamme de fonctionnalités.

Tableau de bord LCD connecté

Le NMAX est équipé d’un tout nouveau tableau de bord LCD high-tech entièrement lié à la nouvelle SCCU. Les conducteurs peuvent bénéficier des informations sur la vitesse, la distance, le niveau de carburant et la température. Mais ce tableau de bord connecté intègre également des icônes qui s’allumeront et avertiront le conducteur des appels entrants, des courriels et des messages SMS, ainsi qu’un témoin de l’état de la batterie de leur smartphone.

Système de démarrage sans clé Smart Key

Ce scooter est doté de certaines des technologies électroniques les plus impressionnantes de la catégorie. Outre sa nouvelle SCCU et son tableau de bord LCD connecté, le NMAX est également équipé de la Smart Key Yamaha. Ce système permet au conducteur du NMAX d’activer la machine lorsqu’il a la clé intelligente sur lui, dans son manteau ou son sac. Chaque trajet est un peu plus facile et rapide, et ce scooter s’impose comme l’un des modèles urbains les plus attrayants du genre.

Coffre sous la selle

La selle double confortable de ce modèle abrite un grand espace de rangement pouvant accueillir un casque ou des objets personnels. Ce compartiment verrouillable est étanche, et se révèle donc idéal pour transporter ses effets, nécessaires au travail ou aux loisirs.

Prise 12V et espaces de rangement avant

La SCCU du NMAX 125 offre au conducteur une connectivité complète, tandis que le nouveau tableau de bord affiche des alertes lorsque des courriels, des SMS ou des appels téléphoniques sont reçus sur son smartphone. La prise de courant 12 V permet de laisser l’appareil du conducteur en charge, tandis que les espaces de rangement accueillent facilement un portefeuille ou un appareil photo.

Freins avant et arrière à disque avec ABS

Ce système de freinage est l’un des meilleurs de sa catégorie. Il profite de l’efficacité d’un disque de 230 mm à l’avant comme à l’arrière, offrant une puissance de freinage contrôlable. L’ABS est associé aux deux freins afin d’éviter tout dérapage lors d’un freinage excessif. Les nouveaux conducteurs peuvent rester confiants même lorsque les conditions météo se dégradent.

Accessoires et équipements d’origine

Yamaha a développé une gamme complète d’accessoires d’origine pour le nouveau NMAX, permettant aux conducteurs de créer un scooter qui reflète leur style de vie et leurs exigences. Yamaha propose également une nouvelle gamme d’équipements pour les conducteurs des modèles Urban Mobility, dont les détails vous seront communiqués prochainement

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU NMAX 125

• Moteur Blue Core EU5 de 125 cm³ : émissions et consommation de carburant réduites

• 9,0 kW à 8 000 tr/min

• Économie de carburant considérable, “Stop & Start” activé : 2,2 litres/100 km

• Faibles émissions de CO² Stop & Start activé : 52 g/km

• Commande de distribution variable (VVA)

• Nouvelle conception sportive du carénage

• Nouveau cadre conçu pour améliorer l’ergonomie et faciliter la manœuvrabilité

• Système de contrôle de la traction

• Technologie de moteur « Stop & Start » commutable

• Phares à LED à double optique, feux de position intégrés et clignotants intégraux

• Connectivité Bluetooth avec l’unité de contrôle des communications SCCU

• Démarrage sans clé Smart Key

• Réservoir de carburant de 7,1 litres pour une autonomie de plus de 300 km

• Coffre sous la selle

• Tableau de bord LCD connecté

• Prise de courant et espaces de rangement avant

• Freins à disque de 230 mm à l’avant comme à l’arrière, tous deux équipés de l’ABS

• Un simple permis B* suffit pour le conduire

Prix et disponibilité

Les prix varient selon les pays. Contactez votre distributeur pour plus d’informations. Le NMAX 125 sera disponible chez les concessionnaires Yamaha à partir du mois de février 2021.

Nouveau D’elight : déplacez-vous tout en légèreté

Profitant d’un nouveau design et d’un moteur de 125 cm³ économique, silencieux et conforme à la norme EU5, le tout nouveau D’elight est conçu pour les conducteurs et conductrices qui recherchent un scooter élégant, accessible et facile à utiliser au quotidien.

Moteur Blue Core EU5 de 125 cm³

Ce moteur 125 cm³ remarquablement silencieux et économique, conforme à la norme EU5, fait du D’elight un scooter urbain idéal. Développé à l’aide de la technologie Blue Core de Yamaha, qui garantit une efficacité de fonctionnement optimale, il produit son couple maximal à seulement 5 000 tr/min, soit un régime moteur nettement plus faible que celui des autres scooters de sa catégorie.

Grâce à son poids extrêmement faible, le D’elight profite d’un excellent rapport poids/puissance qui offre des accélérations vives et réactives. Ce nouveau scooter est l’un des moyens les plus rapides et les plus économiques pour se déplacer en milieu urbain. Le couple maximal de son moteur qui s’illustre à un régime beaucoup plus bas que sur beaucoup d’autres scooters, permet de goûter des trajets relaxants et agréables.

Nouvelle conception du carénage

Le nouveau D’elight affiche un nouvel habillage plus moderne en 2021. Il dévoile un phare plus arrondi, ainsi que des clignotants encastrés et un feu de position monté sur le capot. Le carénage redessiné prodigue une excellente protection contre le vent, tandis que les repose-pieds plats et spacieux de ce modèle offre une position de conduite confortable et facilité l’accès.

Le plus léger de sa catégorie

Pesant seulement 101 kg tous pleins faits, le nouveau D’elight est particulièrement léger, ce qui s’avère idéal pour les usagers fraîchement séduits par le deux-roues. Ce poids extrêmement léger offre un certain nombre d’avantages, notamment une plus grande agilité (particulièrement dans le trafic urbain) et une plus grande facilité de stationnement.

Technologie « Stop & Start »

En 2021, le nouveau D’elight se dote de la toute dernière technologie « Stop & Start ». Lorsque le système est activé, la fonction « Stop & Start » coupe automatiquement le moteur à chaque fois que le scooter s’arrête aux feux ou aux carrefours, afin de minimiser la pollution et réduire les coûts de carburant. Il le redémarre instantanément lorsque les freins sont lâchés et que la poignée des gaz est actionnée.

Espace de rangement généreux sous la selle

Le D’elight possède grand espace de rangement sous la selle qui facilite le quotidien. La selle biplace confortable peut être déverrouillée pour révéler un coffre étanche, suffisamment spacieux pour accueillir un casque intégral. Ce scooter est l’un des seuls modèles de la catégorie à proposer cette capacité, idéale pour transporter vos objets personnels en toute sécurité. Et il est parfait pour ramener vos courses de dernière minute.

Roue avant de 12 pouces

Le nouveau D’elight est équipé d’une roue avant de 12 pouces qui favorise son agilité et sa maniabilité en ville. Les jantes en alliage à six branches réduisent le poids non suspendu et contribuent à faire de ce modèle le scooter le plus léger de sa catégorie. Le pneu avant de 90/90-12 et l’enveloppe arrière de 100/90-10 offrent pour leur part une excellente adhérence.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU D’elight

• Moteur Blue Core EU5 de 125 cm³ : consommation de carburant réduite, fonctionnement plus propre

• Économie de carburant considérable, “Stop & Start” activé : 1,8 litres/100 km

• Faibles émissions de CO², Stop & Start activé : 42 g/km

• Design de carénage revisité et tendance

• Fonction « Stop & Start » activable/désactivable

• Le poids le plus léger de la catégorie, pour plus d’agilité et une grande facilité de stationnement

• Espace de rangement généreux sous la selle pour plus de commodité

• Nouveau phare arrondi et tableau de bord LCD avec compteur analogique

• Roue avant de 12 pouces pour une maniabilité optimale

• Clignotants avant intégrés avec feu de position monté sur le capot

• Nouvelle poignée d’assistance pour un stationnement facile

• Un simple permis B* suffit pour le conduire

