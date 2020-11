Offre Yamaha NMAX 125 : LOA 64€/mois

Yamaha propose une nouvelle offre de financement du scooter NMAX 125 valable jusqu’au 31 janvier 2021. Le modèle 2020 équipé du pack Urban, est disponible en LOA à 64€ par mois sur 37 mois, sans apport.

Pour « Encore plus de mobilité, de liberté », Yamaha met en place une opération spéciale autour du NMAX 125 équipé du pack Urban (comprenant bulle haute, top case 39 litres et dosseret de top case). Scooter compact idéal pour tous les déplacements urbains et conduisible avec un permis B (+ 7h de formation), le Yamaha NMAX 125 bénéficie dès à présent d’une offre de Location à Option d’Achat (LOA) grâce à Yamaha Motor Finance France.

Jusqu’au 31 janvier 2021, le NMAX 125 est proposé en LOA à 64 € TTC par mois ou 2,10 € par jour, sur 37 mois, sans apport.

