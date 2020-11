La nouvelle BMW S 1000 R allie avec brio le design émotionnel des roadsters et la dynamique de conduite d’une supersportive. Avec ce nouveau modèle, le roadster sportif basé sur la BMW S 1000 RR passe à la vitesse supérieure.

« Pour la nouvelle S 1000 R, nous avons tâché de conserver les atouts de la génération précédente tout en prenant en compte les axes d’amélioration potentiels issus des retours de la presse spécialisée et de nos clients. Par ailleurs, notre équipe a pleinement tiré parti des avantages de la nouvelle architecture. » Ralf Mölleken, Chef de projet BMW S 1000 R

Le roadster sportif basé sur la S 1000 RR passe à la vitesse supérieure.

La nouvelle BMW S 1000 R allie avec brio le design riche en émotion typique des roadsters et la dynamique de conduite d’une supersportive. Directement dérivé de la S 1000 RR dans les domaines-clé de la motorisation et du châssis, le roadster sportif bénéficie des mêmes technologies innovantes que la supersportive. Les liens de parenté étroits avec la « RR » sont visibles sous tous les angles. Concentrée sur l’essentiel, la S 1000 R offre une réactivité dynamique sans précédent. Elle s’impose une nouvelle fois comme le modèle de référence du segment du roadster sportif grâce à sa puissance maximale optimisée pour l’accélération de 165 ch (121 kW) associée à un poids exceptionnellement bas de 199 kg (norme DIN), à ses fonctions ABS Pro et Dynamic Traction Control ( DTC), à son éclairage LED et à bien d’autres fonctionnalités disponibles de série.

Moteur de conception nouvelle, allégé de 5 kg et basé sur celui de la S 1000 RR avec rapports réétagés, puissance optimisée à mi-régime et système de régulation du couple de frein moteur (MSR) disponible en option.

Le bloc quatre cylindres en ligne est basé sur le moteur de la S 1000 RR et développe 165 ch (121 kW) à un régime de 11 000 tr/min. Le couple maximal de 114 Nm est disponible à 9 250 tr/min. La plage de régime s’élargit, s’étoffe encore davantage pour offrir des performances de pilotage accrues grâce à une courbe de couple particulièrement linéaire. Par ailleurs, les 4ème, 5ème et 6ème rapports sont désormais plus longs afin de réduire les niveaux de bruit, de consommation et le régime moteur, notamment en vitesse de croisière sur les routes de campagne. Outre son embrayage anti-dribble auto-renforcé plus fluide (anti-hopping), la nouvelle S 1000 R peut être équipée pour la première fois du système de régulation du couple de frein moteur (MSR) en option. Ce système électronique empêche la roue arrière de glisser à la suite d’une accélération trop soudaine ou d’un rétrogradage brusque.

Châssis allégé entièrement nouveau, basé sur celui de la S 1000 RR avec cadre Flex Frame, cinématique Full Floater Pro, bras oscillant suspendu et ergonomie optimisée.

À l’instar de l’ensemble moto, le châssis a fait l’objet d’un allégement conséquent. Le cadre et le bras oscillant sont inspirés de la S 1000 RR et sont significativement plus légers que sur le modèle précédent. Par ailleurs, le moteur logé dans le cadre Flex Frame est nettement plus porteur. Le nouveau cadre offre également d’autres atouts grâce à sa conception très fine, qui réduit nettement la largeur de la moto au niveau de la zone de contact des genoux, permettant ainsi une position de conduite plus détendue et une liberté de mouvement encore accrue. Grâce à un système de serrage réglable, le conducteur peut ajuster la position du guidon pour une ergonomie améliorée. Deux positions sont disponibles de série : 0 mm / +10 mm vers l’avant. En outre, des rehausseurs de guidon de 10 mm sont proposés en option, permettant également un réglage de 0 mm / +10 mm dans le sens de la marche.

Le bras oscillant suspendu est emprunté à la S 1000 RR. L’amortisseur avec cinématique Full Floater Pro est repositionné nettement plus loin de l’axe d’oscillation et du moteur. Cela permet d’éviter que le moteur ne chauffe à cause de la chaleur résiduelle, une meilleure gestion des températures et assure un amortissement encore plus stable. Associé au bras oscillant issu de la compétition, ce système se traduit par une adhérence accrue et une usure plus mesurée des pneumatiques.

Trois modes de pilotage, Dynamic Traction Control (DTC) et ABS Pro de série. « Modes de pilotage Pro » avec mode « Dynamic Pro », Dynamic Brake Control (DBC), système de régulation du couple de frein moteur (MSR), fonctions « Engine Brake » et « Power Wheelie » disponibles en option.

La nouvelle S 1000 R est équipée de série du contrôle Dynamic Traction Control (DTC), de l’ABS Pro pour une sécurité accrue lors des freinages même en position inclinée et de trois modes de pilotage : « Rain », « Road », et « Dynamic ». Entièrement paramétrable, le mode « Dynamic Pro » est disponible avec l’option « Modes de pilotage Pro » et propose un éventail de réglages étendu. L’option « Modes de pilotage Pro » apporte également la fonction « Engine Brake » associée au système de régulation du couple de frein moteur (MSR), la fonction « Power Wheelie » et le Dynamic Brake Control (DBC) qui offre au pilote une assistance supplémentaire lors des freinages d’urgence.

Combiné d’instrumentation multifonctions avec écran TFT 6,5 pouces pour une lisibilité exceptionnelle et une information détaillée.

Le combiné d’instrumentation de la nouvelle S 1000 R est également emprunté à la S 1000 RR. Les équipes de la marque ont accordé une importance particulière à l’optimisation de la lisibilité ainsi qu’à l’élargissement de l’éventail des fonctions proposées et des informations affichées. Résultat : un écran particulièrement généreux pour une lisibilité accrue et un affichage optimal des informations, et ce quelle que soit la luminosité. Le pilote peut également sélectionner des affichages personnalisés en fonction de la situation. Ainsi, l’affichage Pure Ride indique toutes les informations nécessaires pour une conduite normale sur route, tandis que l’affichage Core supplémentaire présente les informations relatives à l’angle d’inclinaison, la décélération et le contrôle de motricité. En outre, le nouveau modèle est doté de série d’une interface Bluetooth pour smartphone permettant d’utiliser un système de navigation par flèche via l’application BMW Motorrad Connected. L’écran TFT offre un mode d’utilisation particulièrement confortable depuis le guidon grâce au multi-contrôleur. Enfin, le pack M disponible en option permet d’afficher un troisième écran Core adapté au pilotage sur piste intégrant notamment un chronomètre « lap timer ».

Nouveau projecteur LED de série. Headlight Pro avec éclairage de virage adaptatif et signature lumineuse caractéristique disponible en option.

Le projecteur de la nouvelle S 1000 R est doté de systèmes LED à la pointe de la technologie et se distingue par son design marquant et ses feux de croisement et de route optimisés. Empruntés à la S 1000 RR, les clignotants arrière à LED intègrent la fonction de feu arrière/feu stop. À l’avant, les clignotants LED sont discrètement positionnés au niveau de la fourche. En outre, le nouveau modèle offre une sécurité accrue dans l’obscurité grâce à l’éclairage de virage adaptatif inclus dans l’offre de l’option Headlight Pro. Le conducteur bénéficie ainsi d’un éclairage optimisé en courbe pour une conduite nocturne encore plus sûre. L’option Headlight Pro apporte également des modules d’éclairage à LED supplémentaires et notamment la signature lumineuse en forme d’arc accompagnée du « R » caractéristique de la gamme Roadster BMW Motorrad.

Nouveau design encore plus sportif avec un coloris de base attrayant et deux variantes de style exclusives.

Visuellement, la nouvelle version de la S 1000 R s’inspire clairement de la supersportive S 1000 RR, tout en revendiquant son caractère de roadster. Le style « tail up – nose down » confère plus que jamais à la S 1000 R un impact visuel dynamique et accrocheur souligné par de nouveaux éléments de carrosserie. Les coloris proposés soulignent également l’allure sportive et dynamique de la nouvelle BMW S 1000 R. Outre la teinte Racing Red de série, le Style Sport et le pack M sont disponibles en option et offrent au roadster un profil encore plus sportif.

Nouvelle finition « PRO » disponible en option.

La finition « PRO » permet aux motards de bénéficier des équipements de confort, de sportivité et de connectivité des Pack Confort1, Pack Dynamic2 et Pack Connected3 combinés.

La nouvelle BMW S 1000 R est d’ores et déjà disponible à la commande en France à partir de 14 980 €.

La nouvelle BMW S 1000 R en un coup d’œil.

Moteur de conception nouvelle, allégé de 5 kg et basé sur celui de la S 1000 RR bénéficiant d’une optimisation de la puissance à mi-régime ainsi qu’un réétagement des 4 ème , 5 ème et 6 ème rapports.

, 5 et 6 rapports. Le roadster sportif le plus léger du segment : allègement de 6,5 kg pour un poids à vide de 199 kg (DIN) ou de 202 kg avec les packs Confort et Dynamic. Le pack M offre un allègement supplémentaire de 4,8 kg (2 kg avec les jantes forgées M / 3,7 kg avec les jantes Carbon M).

Puissance et couple élevés : 165 ch (121 kW) à 11 000 tr/min et 114 Nm à 9 250 tr/min.

Au moins 90 Nm de couple entre 5 500 et 12 000 tr/min. Plus de 80 Nm disponibles à partir de 3 000 tr/min.

Courbe de couple linéaire pour une efficience accrue : performances encore plus élevées sur l’ensemble de la plage de régime.

Nouvelles suspensions avec cadre Flex Frame, associées à un moteur plus porteur que sur la génération précédente.

Ergonomie significativement améliorée grâce au cadre Flex Frame.

Bras oscillant suspendu avec cinématique Full Floater Pro et nouvel amortisseur offrant des sensations encore plus nettes et une adhérence accrue à l’arrière.

Nouveau système d’échappement allégé et conforme à la norme d’homologation Euro 5.

Nouveau boîtier de capteurs 6 axes permettant la détection précise de l’angle d’inclinaison et la mise en œuvre de la fonction anti-cabrage.

Système ABS Pro offrant une sécurité accrue lors du freinage, y compris en position inclinée, fourni de série. Mode de freinage spécifique pour la conduite sous la pluie.

Dynamic Traction Control (DTC) éprouvé en WSBK de série pour une stabilité accrue à l’accélération.

Trois modes de pilotage de série : « Rain », « Rain » et Dynamic ».

Fonction DTC wheelie (contrôle de cabrage) de série.

« Modes de pilotage Pro » avec mode « Dynamic Pro », système de régulation du couple de frein moteur (MSR), fonctions « Engine Brake », « Power Wheelie », Launch Control, limiteur Pitlane et Hillstart Control Pro disponibles en option.

Aide au démarrage en côte (HSC) de série.

Shifter Pro pour des changements de rapports rapides sans utiliser l’embrayage disponible en option.

Combiné d’instrumentation multifonctions avec écran TFT 6,5 pouces pour une lisibilité exceptionnelle, une connectivité avancée incluant la navigation avec guidage par flèche et des affichages adaptés pour la conduite sportive.

Nouveau projecteur LED de série.

Headlight Pro avec éclairage de virage adaptatif et signature lumineuse caractéristique de la gamme Roadster disponible en option.

Éléments de carrosserie entièrement redessinés pour un style encore plus dynamique.

Coloris de base attrayant et deux variantes de style exclusives disponibles en option dès le lancement.

Élargissement du catalogue d’accessoires d’origine BMW Motorrad et nouvelles options disponibles incluant le pack M, le M Carbon pack et le M Billet pack.

1Pack Confort :

Keyless Ride,

Poignées chauffantes,

RDC (capteur de pression des pneumatiques),

Régulateur de vitesse.

2Pack Dynamic :

Dynamic Damping Control (DDC),

Modes de pilotage PRO,

Sabot moteur,

Shifter PRO.

3Pack Connected:

Adaptative Headlight,

Alarme,

Appel d’urgence intelligent,

Headlight Pro,

Téléservices.