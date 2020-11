NISSAN MICRA : NOUVELLE GAMME 2021

A l’occasion du passage à la norme Euro-6D, Nissan revoit la gamme de la MICRA, cinquième génération de sa citadine, et fabriquée en France. Cette gamme 2021 marque une nouvelle étape dans l’évolution de la citadine qui a fait ses débuts en Europe il y a 38 ans : plus de 3,5 millions de MICRA ont été vendues en Europe, dont 230 000 de cette seule génération.

La MICRA 2021 bénéficie d’une gamme revue. La gamme, spécifique au marché français, se décline désormais en cinq versions : Visia Pack, Acenta, Made in France –qui intègre la gamme en tant que version à part entière- et en haut de gamme, les clients ont le choix entre deux versions au même tarif : Tekna, privilégiant les technologies, et N-Sport, au design résolument dynamique.

« Avec cette gamme actualisée pour 2021, nous avons privilégié les éléments qui ont rendu la Nissan MICRA populaire auprès des clients. Et ce, pour qu’ils trouvent naturellement la version qui leur convient et qu’ils puissent ensuite la personnaliser à leur goût. Le tout, en l’enrichissant de nouveaux équipements » a déclaré Ekaterina Apushkina, General Manager City Cars de Nissan Europe.

Davantage de sécurité, évolutions de design, motorisation revue

Le Pack Sécurité est un équipement plébiscité par les clients, mais il n’était précédemment livré de série que sur la version haut de gamme Tekna. Il inclut la reconnaissance des panneaux de signalisation, les feux de route adaptatifs, la prévention de franchissement de ligne intelligent, les essuie-glaces à déclenchement automatique et le rétroviseur intérieur électro-chromatique. Pour toujours plus de sécurité, Nissan propose désormais de série ce Pack Sécurité sur les MICRA Acenta, Made in France, N-Sport et Tekna.

Citadine technologique oblige, sont également de série: Apple Carplay® et Android Auto®, respectivement avec les reconnaissances vocales Siri et Google Assistant. Et ce, dès la finition Acenta

Côté design, apparaissent de toutes nouvelles jantes acier biton de 16’’ noires et argent, dédiées aux versions Made in France et Tekna. Toute la gamme adopte par ailleurs des phares à fond noir.

La motorisation essence 3-cylindres 1,0 l. iG-T 92 est conforme à la norme Euro 6-D full. Elle est proposée au choix avec une boîte de vitesses manuelle à 5 rapports, ou avec une transmission automatique Nissan Xtronic.

La Nissan MICRA Made in France devient une version à part entière

Depuis deux ans, Nissan proposait régulièrement une série limitée dénommée Made in France, caractérisée par son équipement et son tarif particulièrement accessible. Après cinq éditions de cette série limitée, et devant le succès rencontré auprès des clients –cette série limitée a représenté jusqu’à 10% des ventes lors de ses périodes de commercialisation- elle intègre désormais la gamme, avec un équipement revu.

La version Made in France arbore désormais de toutes nouvelles jantes acier biton de 16’’. Les clients auront le choix, de série, entre une personnalisation extérieure noir brillant ou chrome mat. Les éléments personnalisés se retrouvent sur les pare-chocs avant et arrière, les bas de portières, ainsi que les coques de rétroviseurs. Comme la majorité de la gamme, la version Made in France intègre le Pack Sécurité de série.

Deux versions haut de gamme : une Tekna raffinée, une N-Sport dynamique

Les clients Nissan plébiscitent les versions haut de gamme, qui rendent accessibles de nombreuses technologies. Sur la citadine, ils ont le choix, à tarif égal, entre la version N-Sport et la version Tekna, chacune disposant de caractéristiques –et d’un caractère- propres.

La version N-Sport se veut résolument dynamique. Personnalisation extérieure noire, jantes alliage 17’’, sellerie tissu et Alcantara® avec la planche de bord assortie offrent une finition de haute qualité. S’y ajoutent sur la version 2021 des phares et projecteurs antibrouillard full LED : la Nissan MICRA N-Sport revêt un design d’inspiration sportive.

La Nissan MICRA Tekna, quant à elle, fait la part belle aux technologies de confort et de sécurité. Elle bénéficie de la navigation connectée NissanConnect avec TomTom Premium Traffic et navigation porte-à-porte. Elle reçoit également le système Nissan AVM à 4 caméras qui offre une vision à 360° lors des manœuvres. Et pour davantage d’agrément, la Nissan MICRA Tekna reçoit l’exceptionnel système audio Bose® Personal®, avec haut-parleurs paramétrables dans les appuie-tête avant, offrant ainsi un son immersif à 360° de haute qualité.

La Nissan MICRA est fabriquée en France, à Flins. Elle a été conçue spécialement pour le marché européen. Depuis son lancement en 2017, plus de 230 000 Nissan MICRA ont été vendues dans les pays européens, dont plus de 40 000 en France. La gamme MICRA 2021 est accessible à partir de 16 990 €. Les commandes sont d’ores et déjà ouvertes pour des livraisons à partir du mois de décembre.