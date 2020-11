Deux nouveaux leaders pour l’avenir du développement des véhicules utilitaires

La marque Volkswagen Véhicules Utilitaires restructure son équipe dirigeante pour préparer l’avenir du développement des véhicules utilitaires. Kai Grünitz a été nommé Directeur du Développement avec effet immédiat. Christian Senger devient Directeur du Développement pour la Conduite autonome, la MaaS et le TaaS chez le constructeur de véhicules utilitaires légers, avec effet immédiat également. Les deux hommes travailleront en étroite collaboration, que ce soit dans leurs domaines d’activité respectifs ou au niveau organisationnel, et tous deux dépendront directement du Président du Directoire, Dr Carsten Intra.

« Pour Volkswagen Véhicules Utilitaires, Kai Grünitz est, à l’heure actuelle, la personne idéale pour occuper le poste important de Directeur du Développement, indique Carsten Intra. Il connaît l’équipe et il connaît notre activité. L’expérience qu’il a acquise à différents postes de développement l’a prédestiné à cette tâche. Kai Grünitz reprend la responsabilité du développement produit de notre marque mais aussi des projets conjoints avec notre partenaire Ford. »

« Volkswagen Véhicules Utilitaires est chargé du développement de la conduite autonome au sein du Groupe, poursuit Carsten Intra. Avec Christian Senger, nous nous dotons d’un expert réputé des domaines d’avenir que sont les logiciels, l’électricité/électronique et l’électro-mobilité. Il nous apportera de nouvelles idées pour le développement de la conduite autonome et des secteurs d’activité associés et nous aidera, dès son arrivée, à atteindre nos objectifs ambitieux. »

« Nous avons donc pourvu deux des postes clés de Volkswagen Véhicules Utilitaires avec des candidats exceptionnels qui, en travaillant en étroite collaboration, nous aideront à façonner la transformation et l’avenir de la marque », résume Carsten Intra.

Diplômé en ingénierie mécanique et en administration des entreprises, Kai Grünitz travaille chez Volkswagen depuis 24 ans. Il a occupé différents postes dans le développement et la gestion. Après une période en tant qu’assistant-exécutif auprès du Directoire de la division Développement de ŠKODA, il a rejoint Volkswagen Véhicules Utilitaires en 2012 au sein de l’équipe administrative chargée de la planification d’entreprise.

En 2014, il est devenu Directeur de Mechatronic Chassis Systems avant d’occuper d’autres fonctions dans le développement des véhicules utilitaires. Depuis le début de l’année, Kai Grünitz occupe le poste de Directeur de la Technologie pour les véhicules autonomes et le T7.

Christian Senger est, lui aussi, diplômé en ingénierie mécanique. Dernièrement, il était PDG de la Division Car.Software qui travaille, entre autres projets, à la création d’un système d’exploitation dédié pour tous les modèles du Groupe Volkswagen, au développement de l’Automotive Data Cloud et à une nouvelle forme d’architecture électronique. Il était auparavant Directeur de la gamme de modèles d’électro-mobilité de la marque Volkswagen, un poste qui lui a permis de développer largement cette gamme de produits et d’œuvrer à l’avancée de l’offensive électrique de la marque. Il était ainsi responsable de la Plateforme Modulaire Électrique (MEB) et des véhicules de la famille ID. Avant de rejoindre Volkswagen en 2016, Christian Senger a occupé différents postes de Direction auprès d’entreprises diversifiées. Il a notamment été Directeur Systèmes et Technologies chez Continental Automotive GmbH et Directeur des Concepts Produits, de la Gestion de l’Énergie et du Développement des Concepts de Véhicules Complets de la famille i de BMW (BMW i3 et i8) au sein du Groupe BMW.