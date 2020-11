Le secteur financier suisse continue d’alimenter la crise climatique

Le WWF est choqué des résultats du test de compatibilité climatique publié aujourd’hui par l’Office fédéral de l’environnement. Malgré certains progrès, les efforts du secteur financier sont loin d’être suffisants pour surmonter la crise climatique. Aussi les acteurs du monde politique et financier doivent-ils veiller de toute urgence à ce que les flux financiers suisses contribuent à la création d’une économie durable.

Le secteur financier suisse constitue un levier central dans la lutte contre la crise climatique. Il est donc inacceptable que les banques, assurances, caisses de pension et gestionnaires de fortune n’endossent pas leurs responsabilités dans cette crise.

Le rapport le montre clairement: l’écart entre les annonces faites par le secteur financier et les mesures effectivement mises en œuvre reste important.

En réorientant leurs fonds, il leur appartiendrait pourtant d’œuvrer en faveur d’une économie durable. Dans son rapport «Leading the way to a green and resilient economy», le WWF propose 40 mesures concrètes aux acteurs financiers suisses.

Le monde politique doit aussi mettre la main à la pâte et tirer au plus vite les conséquences des résultats du test en prenant les mesures nécessaires.

Citations de Stephan Kellenberger, expert en finance durable au WWF Suisse:

«Nos banques, assurances et caisses de pension continuent de financer, d’assurer et d’investir beaucoup trop dans des activités qui menacent notre climat et donc notre existence. Il est grand temps qu’ils mettent la finance durable en haut de leurs priorités.»

«La Suisse ne peut tout simplement plus se permettre dans deux ans de voir son secteur financier investir encore si lourdement dans les énergies fossiles comme le charbon ou le pétrole. Elle peut et doit jouer un rôle moteur dans la finance durable.»

Des résultats choquants

Il y a trois ans, l’OFEV et le SFI ont proposé aux caisses de pension et aux assurances suisses de tester la compatibilité de leurs portefeuilles d’actions et d’obligations avec les enjeux climatiques. Les résultats ont montré que leurs investissements concourent à un réchauffement dramatique de 4 à 6 degrés Celsius. Ce qui aurait dû susciter une prise de conscience chez les acteurs financiers continue cependant d’être ignoré, comme le révèle le nouveau rapport. Il est clair qu’ils continuent à investir fortement dans la production de pétrole et de gaz et dans l’exploitation du charbon.

Les solutions existent

Les résultats forment une base solide pour mettre en oeuvre les mesures nécessaires. Dans leur rapport «Leading the way to a green and resilient economy» publié en septembre, le WWF et PwC regroupent plus de 40 mesures concrètes destinées aux acteurs financiers pour modeler une économie durable Les acteurs financiers devraient définir et mettre en œuvre des stratégies climatiques mesurables avec des pistes de réduction du CO2 et des objectifs intermédiaires contraignants. Ils devraient présenter dans les plus brefs délais, comment ils abandonnent le financement d’entreprises minières, gazières et pétrolières. La présentation transparente des résultats du test par les différents établissements financiers s’avère en outre indispensable.

Appel au monde politique

Le monde politique est aussi appelé à se mobiliser en tirant au plus vite les conséquences des résultats du test et en prenant les mesures nécessaires. L’objectif: mettre la place financière suisse sur la voie de la neutralité climatique et lui donner un rôle de pionnière dans la résolution de la crise.