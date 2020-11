L’expertise Cerenicimo au service d’un concept unique

Un concept trentenaire adapté aux usages actuels

Concept qui fait ses preuves depuis plus de 30 ans, Center Parcs exploite dans de vastes domaines préservés situés à proximité des pôles urbains, des cottages spacieux et confortables, implantés autour du « centre village ». Véritable lieu de vie, de multiples activités de détente et de loisirs s’y trouvent avec notamment un pôle aqua ludique « l’aqua Mundo », des restaurants, des boutiques et des espaces de jeux.

Un concept dans l’air du temps, ouvert toute l’année, captant un tourisme de proximité, indépendant du tourisme international, et qui propose une totale reconnexion avec la nature.

Un bail 20 ans inédit associé à un couple rendement/risque optimisé

C’est en Nouvelle Aquitaine, entre Toulouse et Bordeaux, qu’ouvrira début 2022 Le domaine des Landes de Gascogne, 7e et ultime Center Parcs Français. Sur 85 hectares, ce Center Parcs sera composé de 400 Cottages et de 12 000 m2 d’équipements de loisirs.

Les 104 cottages commercialisés par Cerenicimo proposent des conditions inédites sur le marché :

Une visibilité importante grâce à un bail commercial ferme de 20 ans (1)

Un rendement de 3,80 % ht/ht(2) net de toutes charges associées à la fiscalité avantageuse du LMNP

net de toutes charges associées à la fiscalité avantageuse du LMNP Une liquidité à la revente assurée par l’Engagement liquidité et par la filiale LB2S du Groupe Consultim



(1)Voir modalités et conditions dans le bail commercial.

« En cas de défaillance du gestionnaire et/ou d’aléas du marché, il existe un risque d’impayé et, le cas échéant, d’ouverture de procédure collective susceptible d’affecter la rentabilité de l’investissement »Rendement moyen mobilier (2)inclus arrondi au dixième le plus proche

Une marque engagée et responsable

Engagée pour la protection des espaces naturels des domaines mais également comme acteur de la vie économique et sociale des territoires, le développement durable fait partie de l’ADN de la marque Center Parcs. Depuis plus de 10 ans en France tous les nouveaux projets sont certifiés HQE et certifiés ISO 14 001 et 50 001 qui attestent de la qualité du système de management environnemental de Center Parcs.

Un gestionnaire Leader Européen de tourisme de proximité

Pierre & Vacances – Center Parcs est le leader européen du tourisme de proximité, avec un parc touristique de plus de 46 000 appartements et maisons situés sur 285 sites en Europe, et des marques reconnues pour près d’1, 7 milliards d’euros de chiffre d’affaires*.

Le groupe possède de plus, un capital financier solide (50% de l’actionnariat détenu par son Président fondateur), un savoir-faire reconnu (50 ans d’expertise dans la création) et un capital relationnel fort et de confiance (8 millions de clients, 18 000 propriétaires).

* chiffre d’affaires en 2018/2019

Une étude personnalisée réalisée par un Professionnel du Patrimoine est nécessaire pour comprendre la portée et les risques de l’investissement. La législation en vigueur, le marché de l’immobilier d’investissement et la situation personnelle et financière des acquéreurs potentiels étant susceptibles d’évolution, les informations présentes sur ce document ne sont données qu’à titre purement indicatif. Illustrations non contractuelles.