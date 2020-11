DROO récompensée par le Architecture MasterPrize 2020

L’agence DROO a reçu mercredi le prestigieux Architecture MasterPrize 2020 (AMP) dans la catégorie « Architecture résidentielle – Habitat collectif » pour le VI Castle Lane à Londres. Immeuble d’habitation situé à quelques pas du Palais de Buckingham, le projet revisite l’emblématique bow-window. Tout à la fois ancré dans la tradition et tourné vers l’avenir, il se sert du verre incurvé pour projeter l’intérieur vers l’extérieur et ainsi agrandir en lévitation l’espace de vie.

Ce prix vient récompenser la démarche de DROO, agence cosmopolite attirée par les nouveaux matériaux et les typologies innovantes. Co-fondée par Amrita Mahindroo et Michel da Costa Gonçalves, elle a en effet acquis une expérience significative dans la rénovation et l’extension d’anciens bâtiments administratifs aujourd’hui classés au patrimoine. Favorable à une architecture durable, soucieuse de ne pas faire table rase du passé, DROO entend tirer parti des ressources architecturales déjà disponibles pour écrire le nouveau chapitre de la vie d’un édifice, véritable enjeu des villes patrimoniales.

Parmi ses autres réalisations, le Town Hall Hotel à Londres est un exemple emblématique de ce travail sur l’ancien. Mairie londonienne d’architecture édouardienne construite en 1910, puis étendue en 1937, ce bâtiment historique entièrement rénové a bénéficié d’une extension contemporaine et design et accueille aujourd’hui un hôtel 5 étoiles.

Réfléchir sur l’art délicat du dialogue entre ancien et contemporain, l’aménagement d’espaces rendus complexes par l’agrégation de strates et de styles différents et la volonté d’inscrire les extensions dans un tout architectural cohérent, apte à traverser les époques et évoluer encore, tel est le savoir-faire de DROO qui redonne du sens au patrimoine architectural des villes.

Avant l’AMP 2020, DROO (anciennement RARE) a remporté de nombreux prix (RIBA, RICS) depuis sa création et a été finaliste 2020 du prix Architect of the Year organisé par Building Design.

drooprojects.com