Tendances pour la salle de bains en 2021 : nous aimons notre intérieur

L’année 2020 a mis notre style de vie à rude épreuve. De nombreuses habitudes aux-quelles nous sommes attachées ont dû évoluer, des certitudes apparentes se sont écroulées. Une certitude s’est toutefois confirmée pendant cette période : la valeur que nous accordons à notre intérieur. C’est là que nous avons vécu, travaillé et passé des vacances. Une raison suffisante pour lui accorder la plus grande attention en 2021.

La salle de bains évolue avec ses fonctions

Nous l’utilisons pour l’hygiène corporelle, la routine du matin et d’autres tâches quotidiennes. Mais, la salle de bains a tellement plus à nous offrir ! C’est notre refuge personnel, l’endroit où nous pouvons tourner le dos au monde. C’est pourquoi elle ne doit pas seulement être fonctionnelle, mais elle doit également répondre à nos souhaits personnels. Des couleurs douces, des surfaces au toucher velouté et un éclairage réglable font de la salle de bains de 2021 un lieu de bien-être dans lequel nous apprécierons de passer bien plus de temps que nécessaire. Des meubles de salle de bains agréables dans des couleurs chaleureuses et ocre, comme Truffle Grey et Soft Grey de la collection Collaro, contribuent de façon décisive à créer cette ambiance, avec des bandeaux lumineux à l’intensité variable pour un éclairage de salle de bains idéal. En 2021, la couleur mat Stone White fait une entrée remarquée : façon look complet, elle confère à une sélection de baignoires en Quaryl® comme Finion, Theano ou Oberon 2.0 un toucher doux comme le velours qui invite à y passer des heures de détente parfaites. Votre smartphone se recharge naturellement à proximité sur la station de charge à induction de l’étagère Finion, incontournable dans cette période où le télétravail est très répandu.

L’intérieur et l’extérieur ne font plus qu’un

Que ce soit dans le jardin, sur la terrasse ou sur le balcon : les espaces extérieurs privés sont un véritable luxe. Après la cuisine, en 2021, la salle de bains met également l’extérieur à l’honneur. Avec les spas de Villeroy & Boch, le rêve de posséder un spa privé devient réalité. Les sportifs, ceux qui sont soucieux de leur santé et les adeptes du bien-être, tous trouveront ici leur bonheur. En effet, grâce aux Jet-PaksTM , il est possible de changer de massage en un tour de main, qu’il soit sportif, thérapeutique ou décontractant. Et, pour ceux qui voient les choses en plus petit : il suffit parfois, lors de la conception de la salle de bains, de penser à rapprocher l’intérieur et l’extérieur. Par exemple, en plaçant la baignoire à proximité de la fenêtre pour bénéficier d’une vue parfaite sur la nature. L’alternative pour suivre la tendance sans dépenser trop consiste à donner un look naturel à un mur ou à installer des plantes exotiques dans la salle de bains.

Des idées pour assouvir des envies d’évasion

Ceux qui passent l’été à la maison ne doivent pas renoncer à un air de vacances. Villeroy & Boch propose de nombreuses possibilités pour voyager tout en restant chez vous. Avec un WC lavant, vous disposerez du confort d’un hôtel haut de gamme international dans votre propre salle de bains. Celui-ci associe en effet la fonction de WC et de bidet et offre une véritable sensation de fraîcheur après le passage aux toilettes. Le ViClean-I 100 de Villeroy & Boch marque de plus des points avec son design particulièrement intelligent : comme sa technologie a été intégrée dans la céramique, il ne se distingue esthétiquement pas d’un WC suspendu normal. Il se fond ainsi harmonieusement dans les aménagements de salles de bains les plus variés, par exemple une salle de bains de style marin. Un lavabo Artis en bleu et un tablier assorti pour la baignoire en îlot rappelleront chaque jour les souvenirs des dernières vacances passées au bord de la mer.