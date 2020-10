Pas peur du noir… grâce aux phares matriciels IntelliLux LED® d’Opel

Ce week-end est revenu le rituel de retarder les montres et les horloges pour se mettre à l’heure d’hiver, période caractérisée par des matins et des soirs bien sombres. Mais le noir ne fait pas peur aux conducteurs d’Opel. Qu’ils roulent en Corsa, en Astra ou en Insignia, le haut de gamme de la marque, leurs voitures sont parfaitement équipées pour affronter l’obscurité de l’hiver grâce à l’éclairage matriciel IntelliLux LED®.

Derniers modèles équipés de cette technologie, le nouveau Mokka et le Mokka-e tout électrique. Ils sont eux aussi sont maintenant disponibles avec un éclairage matriciel IntelliLux à LED®, adaptatif et non éblouissant.

Aux côtés de cet éclairage sophistiqué, des phares Full LED dotés de nombreuses fonctions automatiques sont également disponibles sur la majorité des voitures particulières Opel, comme l’Opel Grandland X et le nouvel Opel Crossland. Par rapport aux systèmes conventionnels, les feux à LED sont non seulement plus brillants, mais aussi plus durables et plus efficaces sur le plan énergétique, ce qui permet de réduire encore les émissions de CO 2 .

Précis, non éblouissant, lumineux : l’éclairage matriciel adaptatif IntelliLux LED

L’éclairage matriciel IntelliLux LED® est de loin supérieur aux systèmes au xénon ou conventionnels, car il est plus précis et plus puissant. Les phares intelligents rendent la conduite dans l’obscurité plus sûre et plus confortable. Dès que la voiture quitte l’environnement urbain, les phares matriciels passent automatiquement en feux de route et adaptent en permanence la portée et la répartition du cône de lumière, que la voiture soit sur autoroute, sur nationales ou dans un virage. Les segments à LED s’adaptent rapidement et automatiquement à la situation du trafic. Chaque LED s’éteint en quelques millisecondes pour ne pas éblouir le trafic venant en sens inverse, tout en permettant d’y voir la nuit comme en plein jour.

L’éclairage adaptatif IntelliLux LED® Pixel Light de l’Insignia comporte 168 éléments à LED, 84 par projecteur. Le nombre élevé d’éléments à LED pouvant s’adapter en continu permet au système de se montrer toujours très réactif. Les véhicules qui approchent ou qui précèdent l’Insignia sont littéralement et précisément « découpés » du faisceau lumineux.

Le Pixel Light, en particulier, offre une fonction d’autoroute encore améliorée. Dans les virages à gauche, le faisceau lumineux va plus loin vers la gauche, pour que le conducteur arrive plus facilement à voir les panneaux de signalisation, tandis qu’il reste suffisamment de lumière à droite pour que le conducteur puisse voir, par exemple, les panneaux de signalisation. Dans les virages à droite, le faisceau lumineux éclaire plus vers la droite, afin d’éviter l’éblouissement des véhicules venant en sens inverse.

Éclairage Full LED de série sur le nouveau Mokka

Opel propose un éclairage de pointe sur de nombreux autres modèles. Le nouvel Opel Mokka, par exemple, dispose d’un système Full LED comprenant des phares, des feux de jour, des clignotants et des feux arrière à LED en série. Le nouvel Opel Crossland est disponible en option avec des phares adaptatifs Full LED, avec éclairage en courbe, assistance aux feux de route et correcteur d’assiette automatique. Le système est intégré dans l’Opel Vizor, comme sur le nouveau Mokka.

Au lieu des phares LED montés de série, le Grandland X est disponible en option avec un éclairage AFL adaptatif à LED basé sur une caméra. Grâce au passage automatique en feux de route, le conducteur n’a pas besoin de faire la manœuvre entre feux de croisement et feux de route manuellement pour éviter l’éblouissement des autres usagers de la route. Les projecteurs AFL à LED offrent jusqu’à huit fonctions dédiées : éclairage ville, éclairage petites routes, éclairage autoroute, virage, carrefours et stationnement, ainsi que l’assistance au passage en feux de route et le système automatique de passage en feux de croisement.