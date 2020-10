Netatmo élargit sa gamme Énergie et lance son Thermostat Modulant Intelligent

Netatmo, leader des objets intelligents pour une maison plus sûre et plus confortable, dévoile son nouveau Thermostat Modulant Intelligent.

Compatible avec les chaudières OpenTherm, le Thermostat Modulant Intelligent Netatmo permet d’adapter son chauffage à son rythme de vie via un planning de chauffe, et de contrôler son chauffage à distance depuis l’application Home + Control. Grâce à sa fonction Auto-Adapt et à la technologie OpenTherm, il ajuste le chauffage avec précision, en fonction de la température extérieure et des caractéristiques thermiques du logement.

« Nous avons conçu le Thermostat Modulant Intelligent afin de permettre aux utilisateurs équipés d’une chaudière OpenTherm d’améliorer leur confort sans gaspiller d’énergie. » déclare Fred Potter, Fondateur de Netatmo et CTO du programme Eliot de Legrand. « Ce Thermostat complète la gamme de produits Énergie de Netatmo : nos solutions de chauffage sont maintenant compatibles avec tous les types de chaudière, OpenTherm et à contact sec. Nos utilisateurs peuvent désormais choisir entre le Thermostat Intelligent et le Thermostat Modulant Intelligent, selon leur installation, pour contrôler leur chauffage à distance et réduire leur consommation énergétique. »

Le Thermostat Modulant Intelligent, pour contrôler son chauffage à distance

Le Thermostat Modulant Intelligent permet de contrôler son chauffage à distance depuis son smartphone ou sa tablette. Grâce à l’application Home + Control de Legrand, l’utilisateur ajuste son chauffage où qu’il soit. Par exemple, il augmente la consigne de chauffe à distance si les enfants rentrent de l’école plus tôt que prévu.

L’utilisateur peut aussi régler son chauffage manuellement, directement depuis son Thermostat.

Un chauffage optimisé pour réduire sa consommation d’énergie

Le Thermostat Modulant Intelligent chauffe la maison uniquement lorsque cela est nécessaire. Grâce à la technologie OpenTherm, il fait varier la température de l’eau du circuit de chauffage. Ainsi, il utilise au mieux les capacités de la chaudière modulante.

Pour plus d’économies et de confort, l’utilisateur définit un planning de chauffe adapté au rythme de vie des occupants de la maison à l’aide d’un questionnaire dans l’application Home + Control. Ainsi, le chauffage diminue lorsque les habitants quittent leur logement et reprend avant qu’ils ne reviennent. Les membres de la famille retrouvent une maison à la bonne température, tout en évitant le gaspillage d’énergie. À ce planning s’ajoutent les modes Absent et Hors-Gel, qui ajustent le chauffage lorsque l’utilisateur s’absente pendant plusieurs jours.

Avec la fonction Auto‐Adapt, le Thermostat analyse l’isolation de la maison et la température extérieure. Associée à la modulation OpenTherm, cette fonction détermine automatiquement le temps nécessaire pour atteindre la température souhaitée. Elle offre ainsi un confort optimal au moment voulu et évite la surconsommation d’énergie.

Le contrôle de l’eau chaude sanitaire pour les chaudières OpenTherm à accumulation

L’utilisateur équipé d’une chaudière OpenTherm à accumulation – qui gère à la fois le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire – peut également réguler la production d’eau chaude sanitaire via un planning dédié. Par exemple, il désactive simplement la production d’eau chaude depuis l’application lorsqu’il part en vacances et la relance en un clic à son retour. Il peut également ajuster la température de l’eau depuis son smartphone.

La fonction Auto-Care en cas de problème

Avec la fonction Auto-Care, le Thermostat Modulant Intelligent prévient d’un éventuel dysfonctionnement de la chaudière. En cas d’anomalie détectée, l’utilisateur est averti via l’application. Il peut ainsi facilement identifier le problème et partager l’information avec son chauffagiste.

Contrôler son chauffage par la voix

Le Thermostat Modulant Intelligent Netatmo est compatible avec HomeKit d’Apple. Grâce à cette compatibilité l’utilisateur peut contrôler son chauffage par la voix, pratique lorsqu’on a les mains occupées dans la cuisine par exemple. Ainsi, il suffit d’utiliser une commande vocale telle que : « Dis Siri, baisse la température de la chambre de trois degrés ».

Installation et compatibilité

Le Thermostat Modulant Intelligent Netatmo est compatible avec la plupart des chaudières OpenTherm, y compris celles à accumulation, quelle que soit l’énergie utilisée : gaz, fioul ou bois.

Il est également possible de l’installer sur les chaudières à contact sec. Il fonctionne alors comme le Thermostat Intelligent : il allume ou éteint la chaudière pour atteindre la bonne température, mais ne fait pas varier la température de l’eau du circuit de chauffage.

Pour installer le Thermostat Modulant Intelligent, il est recommandé à l’utilisateur de faire appel à un installateur certifié. Il peut, par exemple, faire sa demande sur le site Netatmo PRO qui répertorie des professionnels certifiés.

Dessiné par Philippe Starck, le Thermostat Modulant Intelligent fonctionne uniquement sans fil et peut être placé dans n’importe quelle pièce de la maison. Quatre adhésifs de couleurs différentes sont fournis dans le pack pour parfaitement intégrer le Thermostat à tous les intérieurs.

Le Thermostat Modulant Intelligent Netatmo est également compatible avec les Têtes Thermostatiques Intelligentes Netatmo qui régulent le chauffage pièce par pièce.

Prix et disponibilité

Le Thermostat Modulant Intelligent est vendu au prix recommandé de 239,99€. Il est commercialisé à partir d’aujourd’hui sur www.netatmo.com, dans les canaux de distribution professionnelle et chez les fournisseurs d’énergie.

Le Thermostat Modulant Intelligent Netatmo est classé ERP VI, donc éligible à la prime « Coup de pouce thermostat avec régulation performante ». Pour encourager les économies d’énergie, ce dispositif lancé par le ministère de la Transition Ecologique prévoit une aide financière à hauteur de 150€ pour les ménages qui souhaitent s’équiper des systèmes de pilotage des consommations d’énergie et qui font appel à un installateur certifié RGE[1].

[1] Reconnu Garant de l’Environnement