La simplicité et la flexibilité du Cloud désormais disponibles dans le datacenter grâce aux nouveaux services de données logiciels NetApp

NetApp (NASDAQ : NTAP), entreprise globale spécialisée dans les logiciels et axée sur le Cloud et les données, dévoile aujourd’hui les améliorations apportées à son produit leader du secteur, le logiciel de gestion des données NetApp® ONTAP®, connecté au Cloud. Elle annonce également le lancement d’un service d’abonnement NetApp Keystone™ Flex Subscription plus flexible et la sortie d’une nouvelle solution NetApp SolidFire® Enterprise SDS. Avec ces nouveautés, NetApp aide les entreprises du monde entier à obtenir le meilleur du Cloud en leur permettant d’optimiser les performances et la sécurité, de réduire les coûts, d’étendre facilement la gestion des données des environnements sur site à tous les Clouds et de consommer à la demande une infrastructure de Cloud hybride.

« L’accélération rendue possible grâce à la transformation digitale est telle que des projets qui nécessitaient plusieurs années auparavant ne demandent plus que quelques mois ou semaines aujourd’hui », indique César Cernuda, Président de NetApp. « Grâce à ses innovations logicielles centrées sur la donnée, NetApp bénéficie d’un positionnement privilégié pour aider les entreprises à s’adapter rapidement et à se transformer durablement dans l’univers actuel du Cloud hybride. Nos solutions simplifient le développement des applications dans le Cloud ou leur migration. Elles permettent aussi de créer facilement des expériences sur site similaires à celles du Cloud. »

Nouveautés annoncées par NetApp :