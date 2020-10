CUPRA première marque automobile à participer à l’Extreme E

L’héritage de CUPRA dans le sport automobile fait son entrée dans l’ère contemporaine. Le constructeur rejoint le championnat Extreme E en tant que partenaire principal de l’équipe ABT Sportsline. La marque se pose en challenger vraiment à part au vu de sa carrière remarquable sur circuit. Son arrivée en Extreme E fait le lien entre son expérience du sport automobile et une nouvelle approche de la course électrique.

L’Extreme E est une compétition off-road rassemblant des SUV électriques qui évolueront dans certains des environnements les plus extrêmes et les plus reculés du monde. La saison inaugurale 2021 se déroulera dans différentes régions, de l’Arctique au désert en passant par les forêts tropicales, les glaciers et les océans : tous des sites endommagés ou impactés par le changement climatique.

« CUPRA et la compétition Extreme E partagent la même position de challenger et l’envie de prouver que l’électrification et la sportivité peuvent représenter un couple parfait. Ce type de partenariat nous permet de progresser sur la voie de l’électrification. Ainsi, nous commercialiserons deux modèles hybrides rechargeables d’ici le début 2021. De plus, la CUPRA el-Born, notre premier véhicule entièrement électrique, sera prête au second semestre de l’année prochaine » a déclaré Wayne Griffiths, Président de SEAT & CUPRA.

L’arrivée de CUPRA dans l’arène de l’Extreme E n’a rien de bien surprenant, la marque ayant toujours repoussé les limites du possible. La CUPRA e-Racer a par exemple contribué à redéfinir ce que pourrait être le sport automobile. Première voiture de tourisme de course entièrement électrique au monde, elle est équipée de quatre moteurs électriques à vitesse unique. Ils délivrent une puissance combinée de 680 ch (500 kW) et 960 Nm de couple, à l’aide d’une batterie de 65 kWh à refroidissement liquide.

Ce projet a permis à la marque de développer ses connaissances alors qu’elle s’engage sur la voie de l’électrification. Une technologie qui prend une part de plus en plus importante dans sa gamme de véhicules particuliers. En effet, outre la CUPRA Leon hybride rechargeable qui est désormais disponible, la CUPRA Formentor hybride rechargeable sera commercialisée début 2021 avec deux variantes différentes. La CUPRA el-Born viendra ensuite rejoindre le reste de la gamme au second semestre 2021. Tous les véhicules offriront à la mobilité durable le caractère et le dynamisme attendus par les aficionados.

Extreme E: une odyssée électrique

CUPRA s’associera à ABT Sportsline en tant que partenaire principal de l’équipe de course, et contribuera à aligner une équipe d’ingénieurs et de pilotes pour cette odyssée électrique. Dans le respect de l’égalité des sexes, les équipes d’Extreme E doivent aligner un pilote féminin et masculin. À commencer par Mattias Ekström, e-ambassadeur de CUPRA et champion de Rallye Cross et de DTM.

« L’Extreme E est un mélange de Raid et de Rallye Cross, qui se déroule dans des environnements très différents avec des tracés identifiés par GPS » a déclaré Mattias Ekström. « C’est aussi une discipline très prometteuse pour le développement des véhicules électriques, en recueillant les données enregistrées par les voitures dans des domaines tels que les logiciels et la régénération d’énergie ».

L’engagement de CUPRA dans l’Extreme E n’est pas seulement lié à un désir de se dépasser dans le sport automobile, mais aussi à la volonté de transférer et d’utiliser les connaissances acquises dans sa gamme de véhicules particuliers. De quoi développer et offrir une expérience optimale aux conducteurs. En outre, ce championnat est une plateforme de divertissement disponible sur tous les canaux, qui permettra d’accroître la visibilité de la marque.

Le savoir-faire acquis pourra être transféré dans de nombreux domaines, et devrait apporter d’énormes avancées aux futurs véhicules : maniabilité, transmission de puissance, configuration du châssis et direction.

La saison inaugurale d’Extreme E devrait commencer début 2021 avec un format en cinq étapes. Ce voyage à travers le monde mettra à profit sa plateforme de divertissement internationale pour promouvoir l’électrification, le développement durable et l’égalité.