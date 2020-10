Les contraires s’affichent, même sur la table

Rond et angulaire, clair et foncé, brut et lisse, mat et brillant : les contrastes font partie des principes clés en matière d’art car ils attirent l’attention et créent l’émotion. L’utilisation de ces effets dans la maison permet d’obtenir un aménagement intérieur plein de vie, passionnant et personnalisé. Les contrastes de couleurs sautent aux yeux : une interaction entre des couleurs claires et foncées fait ainsi forte impression. Des formes angulaires apportent de la netteté et soulignent les délimitations spatiales. L’association des formes rondes aux lignes nettes confère une touche délicate pleine de douceur dans la maison. Les contrastes visuels sont accentués par des oppositions tactiles donnant encore plus de vie à la décoration d’intérieur.

Des contrastes sur la table

Avec Villeroy & Boch, les contrastes s’invitent à table : la nouvelle collection NewMoon avec son esthétique asymétrique en forme de croissant de lune en Premium Porcelain à l’émail brillant laisse ainsi une impression durable combinée avec les produits mats noirs de Manufacture Rock. Les différences tactiles renforcent cet effet : alors que NewMoon affiche une surface lisse, le relief raffiné de Manufacture Rock présente un attrait inédit au contact de la peau. Ceux qui peuvent se passer de l’effet tactile mais souhaitent toutefois miser sur des contrastes optiques, feront le bon choix avec la combinaison de Manufacture Rock en noir et Manufacture Rock blanc en blanc. Les nouveaux plateaux et assiettes rectangulaires et carrés constituent un plaisir supplémentaire pour les yeux. Des vases et coupes assortis de tailles différentes sont proposées par la collection Manufacture Collier : avec leur structure de surface mate, ils rehaussent le look noir et blanc et forment également des contrastes marqués avec la porcelaine brillante de NewMoon.

Des opposés brillants

Manufacture Rock Glow permet de créer des touches brillantes raffinées. Ce nouveau décor associe les contrastes car si les bords et les extérieurs du bol et de la coupe affichent un look aspect ardoise, leurs surfaces intérieures brillent dans un ton cuivre intense. En combinaison mix and match avec Manufacture Rock en noir ou blanc, la vaisselle discrète, mais expressive, offre un contraste élégant. Le métal rouge chatoyant des couverts de table Manufacture crée, tout comme les formes originales des couverts de table NewMoon, des contrastes ravissants par rapport aux couleurs sobres de la porcelaine.