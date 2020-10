Le Groupe Volkswagen investit dans l’automatisation des usines d’Emden, Hanovre et Chattanooga

Les marques Volkswagen Véhicules Particuliers et Volkswagen Véhicules Utilitaires travaillent d’arrache-pied à la transformation vers l’ère de l’électro-mobilité et à la conversion de certaines de leurs usines. La marque Volkswagen a commandé plus de 1 400 robots au constructeur japonais FANUC pour ses installations de production de Chattanooga (USA) et Emden. Volkswagen Véhicules Utilitaires a commandé 800 robots supplémentaires auprès de l’entreprise suisse ABB pour son usine de Hanovre. Les robots seront principalement utilisés pour la production de carrosseries et l’assemblage des batteries. Les trois usines se préparent à produire les voitures électriques en créant des installations extrêmement modernes. À compter de 2022, l’ID.41 sera produit à Chattanooga (USA) et à Emden, tandis que le modèle connu sous le nom d’ID. BUZZ2 sortira de la ligne de production de Hanovre.

« Emden et Chattanooga vont devenir les sites de production les plus modernes de l’industrie automobile dans le cadre de la transition vers l’électro-mobilité, explique Christian Vollmer, membre du Directoire de la marque Volkswagen en charge de la Production et de la Logistique. Nous investissons, pour cela, dans des technologies parmi les plus récentes telles que la digitalisation et l’automatisation, malgré le contexte actuel. »



L’ID. BUZZ sera produit sur le site de Volkswagen Véhicules Utilitaires à Hanovre à compter de 2022. « Le travail de conversion avance conformément au calendrier, indique Josef Baumert, membre du Directoire de Volkswagen Véhicules Utilitaires en charge de la Production et de la Logistique. Avec le lancement de l’ID. BUZZ, nous achèverons la modernisation en cours de notre usine de Hanovre qui profitera également à tous les autres modèles produits sur le site.



Au total, le Groupe prévoit d’investir 33 milliards d’euros d’ici à 2024 pour devenir le leader mondial de l’électro-mobilité. Plusieurs milliards d’euros seront investis dans ces trois usines.





1) ID.4 : Consommation d’énergie (NEDC), kWh / 100 km, cycle mixte 16,9 – 16,2, émissions de CO 2 en g / km : 0, classe d’efficacité A

2) ID. BUZZ : Concept-car