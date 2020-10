Depuis plus de quatre décennies, les lettres « RT » sont une référence dans le monde du grand tourisme à deux-roues. Afin de poursuivre cet héritage, BMW Motorrad présente la nouvelle BMW R 1250 RT qui se positionne à la pointe de la technologie et de la sécurité à moto tout en renforçant ses capacités dynamiques et ses aptitudes au voyage.

« Nous avons donné à la R 1250 RT un nouveau look, une dotation de série enrichie et de nombreuses améliorations techniques pour obtenir une toute nouvelle expérience de pilotage. En tant que routière dynamique équipée de l’incomparable moteur boxer avec la technologie Shiftcam, elle dispose du parfait groupe motopropulseur avec une puissance impressionnante sur toute la plage de régime moteur« . Harald Spagl (chef de projet)

Nouvelle BMW R 1250 RT : La référence du grand tourisme à deux-roues est encore plus dynamique et innovante pour un plaisir de pilotage accru sur les longs trajets.

Depuis plus de quatre décennies, le sigle « RT » est synonyme de référence dans le monde des motos de tourisme en alliant le confort sur les longs trajets au plaisir de pilotage dynamique sur les routes de campagne. Afin de maintenir cette position, BMW Motorrad a apporté de nombreux changements et innovations à la nouvelle R 1250 RT – pour un plaisir de conduite accru et une aptitude aux longs voyages sans équivalent.

La BMW R 1250 RT conserve le légendaire moteur boxer qui se distingue par la puissance et la fiabilité de sa propulsion. Il totalise toujours une cylindrée de 1 254 cm3 pour une puissance de 100 kW (136 ch) et répond désormais à la norme d’homologation Euro 5. Équipé de la technologie BMW ShiftCam, permettant d’ajuster les temps de commande et la levée des soupapes d’admission, il offre une puissance optimale sur l’ensemble de la plage de régime moteur, une régularité de marche et un confort sonore optimisés avec des consommations et des émissions réduites.

Dynamic Traction Control (DTC) et nouveau mode de pilotage « Eco » de série. Modes de pilotage « Pro » avec présélection du mode de pilotage et contrôle dynamique du frein moteur en option.

Le contrôle dynamique de la traction (DTC) assure, de série, une conduite en toute sécurité et offre au pilote la meilleure traction possible quelles que soient les circonstances. Avec le nouveau mode de pilotage « Eco » de série, le conducteur est encouragé à adopter un style de conduite plus efficient.

La nouvelle BMW R 1250 RT peut être équipée en option des modes de pilotage « Pro ». Le contrôle dynamique du frein moteur (MSR) est intégré à ces modes de pilotage « Pro ». Il peut être utile pour se sortir de conditions de conduite instables comme lors d’un soudain rétrogradage.

Nouvel ABS Full Integral Pro de série.

La R 1250 RT est équipée en série du nouveau système ABS Full Integral Pro. Combiné aux qualités de l’ABS Pro qui optimise et répartit la force de freinage en fonction de l’inclinaison de la moto, l’ABS Full Integral Pro sollicite simultanément les freins avant et arrière que le pilote actionne le levier ou la pédale de frein. Il constitue un système de freinage parfait pour une moto de tourisme telle que la R 1250 RT.

Nouvel éclairage adaptatif à LED de série.

Le nouvel éclairage adaptatif à LED est de série sur la nouvelle BMW R 1250 RT. Avec cet équipement, les feux de croisement pivotent et éclairent le virage en fonction de l’inclinaison de la moto. Les courbes sont alors ainsi presque entièrement éclairées car le faisceau de lumière éclaire là où la moto se déplace.

Les nouvelles fonctions d’éclairage rendent l’expérience avec la BMW R 1250 RT encore plus intense et pratique à la fois. Prochainement, la lumière de bienvenue (« Welcome » fonction), la fonction « Goodbye » et la fonction « Follow me home » seront disponibles en option.

Régulateur de vitesse dynamique (Dynamic Cruise Control – DCC) de série. Régulateur de vitesse actif (Active Cruise Control – ACC) avec contrôle de distance intégré disponible en option.

Avec le régulateur de vitesse dynamique (DCC) de série, la vitesse présélectionnée est maintenue à un niveau constant même lors des descentes. Si l’action du frein moteur n’est pas suffisante, le système de freinage est automatiquement activé afin de maintenir la vitesse de conduite souhaitée. Le régulateur de vitesse actif (ACC), disponible en option, offre un confort maximal en régulant automatiquement la vitesse définie par le pilote et la distance par rapport au véhicule qui précède. Le système régule automatiquement la vitesse du véhicule lorsque la distance par rapport au véhicule qui le précède est réduite et maintient alors la distance souhaitée par le motocycliste. Cette distance peut être modifiée selon 3 niveaux. La vitesse et la distance par rapport au véhicule qui précède peuvent être réglées facilement à l’aide d’un unique bouton situé sur le commodo gauche. Les réglages sélectionnés sont directement affichés sur le tableau de bord du nouvel écran TFT.

Nouvel écran TFT couleur 10,25″ avec navigation intégrée et connectivité étendue de série.

La nouvelle R 1250 RT est équipée de série d’un écran TFT couleur de 10,25 pouces avec navigation intégrée et connectivité étendue. Son excellente lisibilité ainsi qu’une navigation aisée dans les différents menus font de la R 1250 RT une nouvelle référence en termes de technologie et de connectivité embarquées. Pour la première fois sur une moto, le nouvel écran couleur de 10,25 pouces permet d’afficher une carte de navigation dans le combiné d’instrumentation, de sorte qu’aucun affichage supplémentaire ne soit nécessaire.

De plus, la nouvelle BMW R 1250 RT propose en option une connectivité avancée avec recharge par induction et port USB dans le vide-poches droit du poste de pilotage. Un smartphone peut être logé en toute sécurité dans ce compartiment de stockage protégé des intempéries et ventilé par un ventilateur électrique. Avec le système audio 2.0, la nouvelle BMW R 1250 RT offre une expérience sonore encore plus intense que sa devancière.

Face avant modernisée avec aérodynamisme optimisé. Nouveaux coloris de série et trois variantes de style « Elegance », « Sport » et « Option 719 » disponibles en option.

La nouvelle face avant de la BMW R 1250 RT offre non seulement un design modernisé et plus dynamique mais également des qualités routières de tout premier rang grâce à une aérodynamique optimisée. Cette face avant modernisée intègre le nouveau système d’éclairage adaptatif à LED mais se pare également d’un carénage affiné en hauteur qui offre au pilote un champ de vision plus large.

En plus du coloris de série Alpine White 3, la nouvelle R 1250 RT est également disponible dans 3 variantes de style raffinées « Elegance », « Sport » et « Option 719 ».

Nouvelle finition « PRO » disponible en option.

La finition « PRO » permet aux motards de bénéficier des équipements de confort, de connectivité et de sécurité des Pack Confort1, Pack Audio2, Pack Dynamic3 et Pack Travel4 combinés.

La BMW R 1250 RT est d’ores et déjà disponible à la commande en France à partir de 22 490 €.

La nouvelle BMW R 1250 RT en un coup d’œil.

Moteur boxer (Euro 5) avec technologie Shiftcam permettant d’ajuster les temps de commande et la levée des soupapes d’admission.

Accélération soutenue sur toute la plage de régime moteur, valeurs de consommation et d’émission exemplaires ainsi qu’un fonctionnement souple et silencieux.

Puissance et couple : 100 kW (136 ch) à 7 750 tr/min et 143 Nm à 6 250 tr/min.

Nouveau système ABS Full Integral Pro de série.

Trois modes de pilotage de série (Eco, Rain et Road). Nouveau mode de pilotage « Eco » de série pour une conduite particulièrement efficiente.

Modes de pilotage « Pro » avec modes de pilotage supplémentaires (Dynamic et Dynamic Pro) et contrôle dynamique du frein moteur (MSR) disponibles en option.

Dynamic Traction Control (DTC) de série.

ESA Dynamic « nouvelle génération » avec compensation de charge entièrement automatique disponible de série.

Hill Start Control Pro (HSC Pro) avec fonction avancée disponible en option.

Face avant modernisée avec aérodynamisme optimisé.

Nouvel éclairage adaptatif à LED de série.

Connectivité : nouvel écran TFT couleur de 10,25 pouces de série.

Connectivité avancée avec recharge par induction et port USB dans le vide poches droit du poste de pilotage disponible en option.

Système audio 2.0 nouvelle génération disponible en option.

Appel d’urgence intelligent et Téléservices de série.

Nouveaux coloris de série et trois variantes de style « Elegance », « Sport » et « Option 719 » disponibles en option.

Gamme étendue d’équipements optionnels et d’accessoires d’origine BMW Motorrad.

1Pack Confort :

Échappements chromés,

Keyless Ride,

RDC (capteur de pression des pneumatiques),

Selles chauffantes.

2Pack Audio :

Système audio 2.0

Connectivité avancée avec recharge par induction et port USB,

3Pack Dynamic :

Modes de pilotage PRO,

Shifter PRO.

4Pack Travel :

Régulateur de vitesse actif (ACC),

Fermeture centralisée,

Projecteurs LED additionnels,

Alarme.