Insight obtient quatre spécialisations avancées pour Microsoft Azure

Les services Insight Digital Innovation démontrent une connaissance approfondie dans les domaines de la migration de Windows/SQL Server, de Kubernetes, de la migration de Data Warehouse et de la modernisation des applications Web.

Insight Enterprises (NASDAQ : NSIT), intégrateur des Insight Intelligent Technology Solutions™ pour les entreprises de toutes tailles, annonce avoir obtenu quatre spécialisations avancées de Microsoft :

•Migration de Windows Server et SQL Server vers Microsoft Azure : exécution et support de la migration des workloads de production Windows Server et SQL Server vers Azure.

•Kubernetes sur Microsoft Azure : déploiement et gestion des workloads de production dans le cloud au moyen de conteneurs, gestion des environnements Kubernetes hébergés dans Azure.

•Migration de Data Warehouse vers Microsoft Azure : analyse des workloads existants, génération des modèles de schémas, réalisation des opérations d’extraction, de transformation et de chargement pour la migration des données vers des data warehouses dans le cloud, activation des solutions d’analyse dans le cloud.

•Modernisation des applications Web vers Microsoft Azure : migration et déploiement des workloads applicatifs Web de production, application de DevOps, gestion des services applicatifs dans Azure.

Seuls les partenaires répondant à des critères très stricts en matière de succès clients et de compétences de leur personnel – ainsi qu’à un audit indépendant de leurs pratiques de migration – peuvent obtenir les spécialisations avancées Migration de Windows Server et SQL Server vers Azure, Kubernetes sur Microsoft Azure, Migration de Data Warehouse vers Microsoft Azure et Modernisation des applications Web vers Microsoft Azure.

En mai dernier, Insight avait déjà obtenu une spécialisation avancée de Microsoft dans le domaine de l’adoption et de gestion du changement pour l’environnement de travail moderne. Cela avait apporté la preuve de son succès dans la fourniture de services d’adoption et de gestion du changement tout en faisant la promotion de l’utilisation de Microsoft 365 et du changement dans les entreprises.

Insight entretient 15 compétences Microsoft Gold et trois compétences Microsoft Silver couvrant le développement et l’intégration des applications, l’analyse des données, la gestion des plateformes cloud, la migration des workloads et l’optimisation de la mobilité du personnel. La société emploie également sur le terrain plus de 1000 ingénieurs, développeurs et consultants techniques spécialisés sur Azure et plus de 2000 professionnels des services et techniciens spécialisés sur Microsoft, cumulant à eux tous plus de 3000 certifications techniques.

« Insight et Microsoft partagent une même vision de la simplification de la transformation digitale pour les entreprises de toutes tailles, et cela commence par la puissance de notre partenariat. Nos domaines de solutions et notre vision stratégique sont totalement en phase, et ces spécialisations avancées attestent notre étroite connaissance d’Azure dans les domaines d’innovation qui comptent aujourd’hui le plus pour nos clients, notamment le Cloud et la facilitation des données, l’intelligence artificielle, l’Internet des objets, DevOps et les applications hautes performances », commente Ken Lamneck, président et CEO d’Insight.

Ce mois-ci, Insight a été désigné Partenaire Microsoft de l’année 2020 aux Etats-Unis et Partenaire Mondial Expérience Client de l’année 2020, En juillet dernier l’entité Française a reçu également le prix 2020 du « Best France intelligent Workspace Award » par Microsoft, une belle reconnaissance de la qualité de ses solutions autour de la mobilité et de la collaboration.

Précédemment, la société a été nommée Partenaire de l’année 2020 pour les déploiements de sécurité Azure, Partenaire de l’année 2019 aux Etats-Unis pour l’innovation dans les applications Azure, et a reçu le prix 2019 U.S. Azure Team Partner Choice Award for Data and Artificial Intelligence. Elle a en outre obtenu le statut de prestataire de services managés (MSP) Expert pour Microsoft Azure, certifiant sa capacité d’intégrateur de super-solutions pour aligner les solutions Microsoft Azure sur les objectifs métier de ses clients et prendre en charge pleinement leur déploiement, leur adoption et leur gestion.

« L’obtention d’une spécialisation avancée de Microsoft exige de démontrer non seulement une connaissance approfondie de l’écosystème Microsoft Azure mais aussi la capacité d’aider les entreprises à réaliser pleinement leur potentiel grâce à celui-ci », souligne Brandon Ebken, CTO d’Insight. « Obtenir cette désignation dans quatre domaines n’est pas courant et prouve à nos clients que nous sommes experts dans l’art d’orchestrer le rythme, la montée en puissance et les économies d’une transformation, quel qu’en soit l’objectif, au moyen de l’architecture cloud la plus moderne. »

Le réseau Microsoft Partner Network aide les partenaires à renforcer leurs capacités afin de mettre en valeur leur leadership sur le marché des technologies de pointe, à mieux servir leurs clients et à se joindre à l’une des communautés les plus actives et les plus diversifiées au monde.

Pour en savoir plus sur le partenariat d’Insight avec Microsoft dans le domaine des solutions cloud, logicielles et matérielles destinées à tous les secteurs d’activité, rendez-vous ici. Pour d’informations sur Insight, consultez le site fr.insight.com/.